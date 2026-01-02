Sport Které přestupy dotáhne Hradec?
Ve druhé polovině ledna se otevře zimní přestupové okno ve fotbale a zvlášť příznivci Hradce Králové budou sledovat, zda noví majitelé klubu začnou posilovat kádr a plnit vysoká očekávání i cíle.
Majitelem je od 5. prosince společnost Fotbal HK 1905 a spoluvlastníci Pavel Nedvěd, Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk vyhlásili, že by do pěti lety chtěli zaútočit na pohárovou Evropu a hned od první sezony na příčky v horní třetině tabulky.
Hned 1. ledna nastoupil nový sportovní ředitel klubu Petr Pojezný, který 25 let působil ve Slovácku.
