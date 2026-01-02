Rok 2026 v hradeckém kraji: Iron Maiden, nové nemocnice i zářící aréna

Petr Záleský
  12:20
Nový rok 2026 je tady. Vybrali jsme nejočekávanější události, které letos zahýbou Královéhradeckým krajem. Nepůjde jen o sportovní či kulturní zážitky. Novinky potěší i turisty na horách, řidiče nebo pacienty nemocnic. Stovky milionů míří letos do zdravotnictví na Náchodsku, Jičínsku a Rychnovsku. Otevře také nové vzdělávací a výzkumné centrum vedle Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Sport Které přestupy dotáhne Hradec?

Ve druhé polovině ledna se otevře zimní přestupové okno ve fotbale a zvlášť příznivci Hradce Králové budou sledovat, zda noví majitelé klubu začnou posilovat kádr a plnit vysoká očekávání i cíle.

Spolumajitel hradeckého fotbalového klubu Radek Šenk a hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) po podpisu smlouvy o prodeji většinového podílu ve fotbalovém klubu (5. prosince 2025)
Zleva dosavadní generální manažer FC Hradec Králové a nový člen představenstva Richard Jukl, hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a jednatel společnosti Fotbal HK 1905 Radek Šenk, vpravo je hradecký záložník Václav Pilař. (5. prosince 2025)
Multifunkční aréna v Hradci Králové dostala plášť z tahokovu.
Pokládka nového trávníku na části hřiště fotbalového klubu FC Hradec Králové (18. března 2025)
Majitelem je od 5. prosince společnost Fotbal HK 1905 a spoluvlastníci Pavel Nedvěd, Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk vyhlásili, že by do pěti lety chtěli zaútočit na pohárovou Evropu a hned od první sezony na příčky v horní třetině tabulky.

Hned 1. ledna nastoupil nový sportovní ředitel klubu Petr Pojezný, který 25 let působil ve Slovácku.

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem


