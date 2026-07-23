Při hádce se ženě zabodl nůž do stehna, druh jí nezavolal pomoc. Viní ho z její smrti

„Vrchní komisař v těchto dnech ukončil vyšetřování případu a kompletní spisový materiál předložil Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Hynková.
Incident se odehrál letos v lednu. Oba aktéři byli podle policie silně opilí. Ženě bylo 51 let, muži o dva roky méně. V obou případech šlo o cizince.
Žena podle policie při hádce gestikulovala s nožem v ruce. Když ji partner chytil za ruce a prudce je strhl dolů, nůž se jí zabodl do pravého stehna a způsobil bodné poranění s masivním krvácením.
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Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila
„Obviněný ženě nezajistil potřebnou lékařskou pomoc, přestože ta by jí s vysokou pravděpodobností mohla zachránit život. Poškozená na následky zranění zemřela,“ doplnila mluvčí.
Muž je od ledna ve vazbě. Tam zůstane i nadále, protože hrozí, že by mohl zmizet v zahraničí.
„V České republice nebyl dosud trestně stíhán, v zemi svého původu však byl v minulosti opakovaně pravomocně odsouzen,“ doplnila Hynková. Ve vězení byl celkem deset měsíců.