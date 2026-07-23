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Při hádce se ženě zabodl nůž do stehna, druh jí nezavolal pomoc. Viní ho z její smrti

Autor:
  12:15
Vazební věznice Hradec Králové

Vazební věznice Hradec Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Policie navrhla obžalovat nyní již 50letého cizince, kterého viní ze smrti jeho o dva roky starší družky. Pár se letos v lednu v Jičíně nepohodl, při potyčce s nožem žena začala silně krvácet, avšak muž jí nepřivolal lékařskou pomoc, která by ženě nejspíš zachránila život. U soudu mu za ublížení na zdraví s následkem smrti hrozí až deset let vězení, i nadále zůstává ve vazbě.

„Vrchní komisař v těchto dnech ukončil vyšetřování případu a kompletní spisový materiál předložil Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Hynková.

Incident se odehrál letos v lednu. Oba aktéři byli podle policie silně opilí. Ženě bylo 51 let, muži o dva roky méně. V obou případech šlo o cizince.

Žena podle policie při hádce gestikulovala s nožem v ruce. Když ji partner chytil za ruce a prudce je strhl dolů, nůž se jí zabodl do pravého stehna a způsobil bodné poranění s masivním krvácením.

Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila

„Obviněný ženě nezajistil potřebnou lékařskou pomoc, přestože ta by jí s vysokou pravděpodobností mohla zachránit život. Poškozená na následky zranění zemřela,“ doplnila mluvčí.

Muž je od ledna ve vazbě. Tam zůstane i nadále, protože hrozí, že by mohl zmizet v zahraničí.

„V České republice nebyl dosud trestně stíhán, v zemi svého původu však byl v minulosti opakovaně pravomocně odsouzen,“ doplnila Hynková. Ve vězení byl celkem deset měsíců.

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