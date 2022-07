Papričky a bičování, pak smršť 80 kapel. Metalový Obscene Extreme je zpět

V roce 2020 se festival kvůli covidu nekonal, loni organizátoři uspořádali okleštěnou variantu s padesátkou vesměs evropských kapel a pro menší počet diváků.

Letos se však světově uznávaná přehlídka nejtvrdších hudebních stylů vrací se vší parádou. Zájem fanoušků je největší ve více než dvacetileté historii festivalu. Začne se ve středu odpoledne speciálními soutěžemi v bičování a pojídání pálivých papriček.

Pro Miloslava Urbance, který dnes už kultovní festival v roce 1999 založil, je letošní ročník po dvou hubených letech velkou satisfakcí.

„Všichni se těšíme, že se po dvou letech uskuteční festival tak, jak má být. Musím říct, že se nám povedlo dát dohromady sestavu, která je opravdu hodně dobrá,“ říká zakladatel respektované přehlídky, kterému v metalové komunitě nikdo neřekne jinak než Čurby.

Nadupanému programu odpovídá zájem fanoušků, předprodeje vstupenek lámou rekordy. Drtivá většina lístků míří jako obvykle do zahraničí.

„Zájem o vstupenky je skutečně masivní. Myslím si, že to bude velký. Mohl by to být ročník s největší návštěvností v historii přehlídky,“ naznačuje Čurby. Kromě fanoušků tvrdé muziky z Evropy registrují organizátoři zájem také například v USA.

Od rána pecka za peckou

Festival je prošpikován velkými jmény grindcorové a deathmetalové scény. Hlavním magnetem je švédská formace Dismember, která vznikla už v roce 1988 ve Stockholmu. Ke koncertování se vrátila po desetileté přestávce. Na Bojišti vystoupí v původní sestavě, hodinový set předvedou v sobotu večer. V České republice poprvé hráli v roce 1992, tehdy se v pražské sportovní hale představili společně s dalšími ikonami tvrdé scény Napalm Death a Obituary.

Obscene Extreme Metalový festival se chystá v areálu Bojiště na okraji Trutnova od 13. do 17. července. Předprodej už skončil, vstupenky se dají koupit ještě na místě. Více o programu na webu přehlídky.

„Dismember je základní kapela švédského death metalu. Když jsem byl na jejich pražském koncertě, bylo mi 18 let. Od té doby je strašně uctívám,“ přiznává Miloslav Urbanec.

Po pěti letech se do Trutnova vrátí američtí Infest, zakladatelé úderného stylu power violence, kteří se na scéně pohybují už od roku 1986. Zahrají britští titáni death metalu Benediction a američtí Macabre si na Bojišti vystřihnou svůj jediný evropský koncert letošního roku. Dalším headlinerem jsou Pig Destroyer, jedna z nejvlivnějších grindcorových skupin současnosti.

„Jako vždy fůra skvělých kapel a nejde vybrat jen jednu. Už od rána to bude zase pecka za peckou, že ani nevím, kdy si dám nějaký oddech,“ zhodnotil fanoušek Obscene Extreme Tomáš Procházka.

Představí se také legendární thrashmetalová formace Tankard, parta z německého Frankfurtu hraje od roku 1982. Na Bojišti vystoupí kapely z Mexika, Brazílie, Chile nebo Malty. Letos ale chybí zástupci extrémní muziky z Asie, kteří na Obscene Extreme vždy zanechali výraznou stopu.

Japonci ještě počkají

„Měli jsme domluvené japonské kapely, ale kvůli covidu nám to zrušily a radši ještě počkají,“ vysvětluje Čurby.

Středeční rozjezd obstarají bizarní soutěže pro otrlé. Od 14 hodin budou návštěvníci závodit v odpadních kontejnerech, pít slanou vodu na čas, polykat nejpálivější papričky a chilli extrakty, chybět nebude ani obvyklé klání v bičování.

19. července 2018

Na Obscene Extreme, stejně jako na ostatní letní festivaly, dopadla současná ekonomická krize. Zásadním problémem je skokové zdražování.

„Oproti poslednímu normálnímu roku 2019 evidujeme i stoprocentní nárůsty cen a opravdu nevíme, co s tím budeme dělat. Zvuk, světla, pódium, to vše je opravdu o sto procent dražší,“ říká Miloslav Urbanec.

Od roku 1999 se festival vyprofiloval mezi největší a nejrespektovanější světové přehlídky stylů jako grindcore, death metal, hardcore/punk, thrash a crust. V roce 2013 s ní organizátoři vyrazili na celosvětové turné po Americe, Asii a Austrálii.

Poznávacím znamením festivalu jsou převleky a masky návštěvníků, skákání diváků z pódia, takzvaný stage diving, a od úvodního ročníku také veganské a vegetariánské občerstvení. Na rozdíl od jiných festivalů Obscene Extreme nemá sponzory. Věnuje se také charitě a od roku 2012 podporuje Lékaře bez hranic.