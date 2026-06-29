Obscene Extreme ukáže 85 kapel, kvůli stavu areálu pořadatel hrozí odchodem

„Areál celé roky chátrá, cesty jsou rozpadlé, nejsou tam záchody. Trutnov vzkvétá, stalo se z něj nádherné město, Uffo je výkladní skříní snad celých Čech, ale na Bojiště se zapomnělo,“ říká zakladatel festivalu.
Poslední větší opravy se na Bojišti uskutečnily roku 2023. Město investovalo 10 milionů korun do rekonstrukce amfiteátru, opravilo plochu před pódiem, schodiště a hlavní přístupovou cestu.
„To je za dvacet sedm let trochu málo. Chtěl bych, aby vlastník areálu, kterému platíme my i pořadatelé dalších akcí nájem, do toho peníze vracel. Vadí mi nezájem, Bojiště přitom obrovsky pomohlo propagaci Trutnova,“ uvádí Miloslav Urbanec.
Město má podle starosty Michala Rosy (ODS) připraven projekt na rekonstrukci budov u vstupní části, kde jsou kanceláře a zázemí produkce. Letos k tomu kvůli stavbě sousední restaurace nedošlo.
„Nebylo reálné, aby se na tak malém prostoru pohybovaly dvě stavební firmy. Kromě nových kanceláří vzniknou toalety pro návštěvníky a myčka kelímků, abychom mohli upustit od jednorázových,“ říká starosta. Dojde i na revitalizaci zpevněné plochy, kde stávají stánky.
Ve hře jsou jiná místa
O definitivním konci Obscene Extreme tam, kde v roce 1999 začal, nemá ještě Urbanec jasno. O zvažovaném odchodu mluvil už loni. Příští ročník se podle něj uskuteční, otázkou však zůstává, jestli v Trutnově.
Obscene Extreme
„Mám datum a potvrzených asi dvacet kapel,“ potvrzuje Čurby a přiznává, že se poohlíží po jiných lokalitách: „Už jsem se byl na některé areály podívat. Uvidíme, jak dopadne letošní ročník, pak se rozhodneme. Jasno bych chtěl mít nejpozději v září.“
Konkurencí pro ekonomiku celého festivalu je i nově otevřená restaurace s bistrem na místě původního motorestu. Navíc zabrala prostor železobetonového skleníku, kde organizátoři Obscene Extreme prodávali merch. Už loni, kdy byl kvůli rekonstrukci zavřen, přesunuli prodej triček do stanu.
„Je to obrovský zásah, má to vliv na vjezd a výjezd do areálu. Jeho průjezdnost byla velmi dobře vymyšlená. Myslím si, že je to nevyužitá příležitost. Skleník mohl vhodně doplnit areál, město si ho mělo ponechat,“ míní Miloslav Urbanec.
Kulturní areál, namítá starosta
Podobný názor má pořadatel srpnového TrutnOFF Open Air Festivalu Martin Věchet.
Podle trutnovského starosty však Bojiště není festivalovým parkem, ale kulturním areálem.
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„Chceme ho budovat a rozvíjet tak, aby plnilo tuto funkci, aby si tam lidé mohli zajít na letní kino nebo na koncert a mohly se konat teambuildingy či akce škol. Jsme rádi, že v Trutnově máme významné festivaly a nikdo je odsud nevyhání, ale musí pracovat s tím, co tady je. Kvůli pěti dnům v roce nebudeme budovat festivalový park, musíme budovat něco, co bude sloužit od jara do podzimu,“ vysvětluje Michal Rosa.
Fanziny představí menší kapely
V loňském roce pořadatelé Obscene Extreme po letech příprav dokončili čtyřsvazkovou knihu mapující historii festivalu.
Letos představili nové webové stránky a začali vydávat digitální a tištěné fanziny v češtině i angličtině. Představují v nich kapely, které na letošním ročníku Obscene Extreme vystoupí. U každého profilu je QR kód s odkazem na skladbu.
„Chceme představit i menší kapely, které zná málokdo, ale přitom jsou výborné. Fanziny jsem vydával, když mi bylo osmnáct, teď jsem se k tomu po víc než třiceti letech vrátil,“ uvádí zakladatel festivalu.
Hardcore punkeři Converge
Headlinerem letošního ročníku je americká hardcore punková skupina Converge. Hraje od roku 1990 a její koncerty jsou pověstné obrovskou intenzitou a živelností. Jako jedna z prvních položila základy metalcoru. Na festival přijedou s novou deskou Love Is Not Enough.
Dalším velkým jménem jsou průkopníci sludge metalu Eyehategod, kteří se dali dohromady v roce 1988 v New Orleansu. Na Obscene Extreme se vrátí po dvanácti letech.
Trojlístek hlavních hvězd doplňují švédští velikáni death metalu Dismember. Kvartet ze Stockholmu na Bojišti vystoupí v původním složení z roku 1991. Koho by ortodoxní příznivci na Bojišti nečekali, jsou hardcoroví veteráni Pro-Pain z USA.
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„Všechno to je extrémní muzika. Kdybychom tam měli jen kapely hrající jeden styl, byla by to nuda,“ podotýká Miloslav Urbanec.
Podle něj jsou známé kapely čím dál hůř dostupnější. Pryč jsou doby, kdy jedinými přehlídkami tvrdé hudby u nás byl Obscene Extreme a Brutal Assault.
„Neustále vznikají nové festivaly a každý chce exkluzivitu. Zaplatí víc peněz a kapela už nemůže jinde v Čechách hrát. Nejde nám však jen o velké kapely, zajímají nás i ty menší, kterým chceme dát prostor,“ tvrdí.
Kolumbie, Čína i Vietnam
Obscene Extreme letos nabídne nejen nejvíc skupin v historii festivalu, ale také rekordní množství kapel z USA. Představí se jich dvacet včetně jedné z nejlepších death metalových formací současnosti Necrot.
Řada účinkujících přijede z Jižní Ameriky, unikátem jsou čtyři sestavy z Kolumbie včetně Masacre, kteří vznikli v roce 1988 a jsou nejstarší deathmetalovou formací v Latinské Americe.
„Poslouchal jsem je v 90. letech a kdysi jsme si psali. Jsem strašně rád, že je konečně uvidím naživo,“ poznamenává Čurby.
Na Bojišti vystoupí také vietnamské hardcorové kvarteto Cút Lộn, představitelé indického extrémního metalu Godless nebo australská kapela Choof. Raritou bude dívčí punková skupina Dummy Toys z Číny, pro niž to bude česká festivalová premiéra. Zájem muzikantů z exotických zemí zahrát si na Obscene Extreme je obrovský.
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„Všechny tyhle kapely se mi samy ozývají. Teď jsem třeba v kontaktu s muzikanty z Pákistánu, Bangladéše nebo z Kazachstánu. Chci, aby Obscene Extreme byl světovým festivalem, kde se míchají kultury, ale zároveň doufám, že právě tyhle kapely třeba jednou udělají podobný festival také ve svých zemích,“ podotýká Urbanec.
Pětatřicet let existence v Trutnově oslaví Malignant Tumor, v roce 1991 byli jedním z vůbec prvních českých bandů hrajících extrémní podobu metalu. Poprvé Obscene Extreme letos nabídne limitovanou edici jednodenních vstupenek. Na každý den jich bude k dispozici dvě stě.