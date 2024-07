Bičíky a nudapláž. Nejtvrdší festival začal zmalovanými zadky i skluzavkou

Žádný pomalý rozjezd. Pětidenní festival nejtvrdšího metalu Obscene Extreme začal ve středu na trutnovském Bojišti pěkně zostra. Na úvod obligátně nabídl bizarní soutěže jen pro otrlé: návštěvníci závodili v kontejnerech na tříděný odpad, namočení do lubrikačního gelu sjížděli obří skluzavku nebo pili slanou vodu na čas. Obscene Extreme letos slaví 25 let, na Bojišti potrvá do neděle.