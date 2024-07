Narozeninová party se nám protáhla na 25 let, říká šéf nejtvrdšího festivalu

Jak to začalo? V roce 1999 Miloslav Urbanec uspořádal na trutnovském Bojišti oslavu svých 25. narozenin a pozval několik desítek tvrdých kapel, které od mládí poslouchal.

Tehdy rozhodně netušil, že právě položil základ akci, kterou za pár let bude znát metalová komunita po celém světě. „Chtěl jsem udělat jednu narozeninovou party, trochu se to protáhlo,“ říká zakladatel festivalu Obscene Extreme. Na 25. ročníku zahraje do neděle víc než 80 kapel.

Opravdu jste tehdy neplánoval, že budete pořádat festival?

Chtěl jsem pozvat pár kámošů a užít si jeden víkend. Povedlo se, na té party jsem mimo jiné potkal svoji současnou ženu a máme spolu čtyři děti. (smích) Během dvou dnů zahrálo čtyřicet kapel, většina z ciziny, a přišlo 1 200 diváků. Už tenkrát jich hodně přijelo ze zahraničí, což bylo unikátní. Takový festival u nás nebyl. Atmosféra na prvním ročníku byla skvělá, fanoušci i kapely byli nadšení a bylo mi jasné, že příští rok uděláme další festival.