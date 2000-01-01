náhledy
Turisté, kteří v těchto dnech navštíví oblíbenou přehradu Les Království u Dvora Králové nad Labem, očekávají pohádkové pohledy a vůni okolních lesů. Místo toho je přivítá zápach jako z čistírny odpadních vod a vrstva tlející biomasy na hladině. Jedna z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších přehrad u nás se potýká s extrémním znečištěním sinicemi. Může za to oteplování vody i přítoky bohaté na živiny. Povodí Labe situaci monitoruje, avšak k odstraňování nánosů se nechystá. Místo toto apeluje na obce v okolí, aby usilovaly o zlepšení kvality odpadních vod, které v Labi končí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přehrada Les Království na Labi je vyhledávaná pro svou novogotickou architekturu. Zážitek turistů však kazí zápach ze tlející zelené masy na březích či ve vodě. Nejhorší situace je u hráze, která je současně nejvyhledávanějším místem na přehradě.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pohled do vody ihned napoví, co se na přehradě děje. Ve vodě je extrémní množství sinic. Situace se podle vodohospodářů opakuje již řadu let, a proto nemá smysl přijímat jednorázová řešení a vodu mechanicky čistit.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Největší nánosy sinic a naplavenin jsou právě u hráze. Žene je sem vítr a proud vody. Kvůli poklesu hladiny při odpouštění nádrže se část biomasy usazuje na březích a na vzduchu se rozkládá.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Při celkovém pohledu je dobře vidět, že kvůli suchu vodohospodáři Les Království upouštějí. Nadlepšování toku Labe pod přehradou začalo na přelomu července a srpna a nyní je hladina asi 4 metry pod červencovým stavem. Příkré svahy po okrajích nádrže však bývají i za normální situace nad vodou, což dokládá i pozice stromů na březích.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jak hladina poklesla, je dobře vidět na hrázi a dalších objektech ve vodě. Jako letokruhy se na zdech usazují vrstvy fytoplanktonu z vody. Podle místních po deštích z posledních dnů část plovoucích sinic klesla pod hladinu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Povodí Labe situaci na přehradě monitoruje. Masu u vodní hladiny tvoří částečně již odumřelé sinice, prorostlé plísněmi a jejich mycelii. V minulých týdnech stouply hodnoty chlorofylu na rekordních 1 767 mikrogramů na litr, nyní po průchodu bouřek jsou asi poloviční. Stále jde však o výrazné překročení bezpečných limitů pro koupání, podle nichž je nevyhovující voda již při 100 mikrogramech na litr.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Měření provádí správce toku. Krajská hygienická stanice nemá Les Království v hledáčku, protože se zde turisté běžně nekoupají. Podle hygieniků však musí být každému při pohledu do vody zřejmé, že není pro koupání vhodná.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Laboratorní analýzy ukázaly také na varovné koncentrace amoniaku, fosforu a rozpuštěných organických látek. Hydrologové to přikládají především odpadním vodám, které končí v Labi nad přehradou. Povodí proto již jednalo s obcemi, aby usilovaly o lepší čištění odváděných vod.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Opady ve vodách jsou významným živným materiálem pro sinice. Ty jsou navíc jedním z nejstarších organismů na planetě a dokázaly se ideálně přizpůsobit současným podmínkám.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
K přehradě to turisty táhne hlavně v teplých dnech, kdy se chtějí osvěžit vlhkým vzduchem od vody a z okolních lesů. Jenže právě teplo je další důležitý faktor pro nárůst sinic. V horkých srpnových dnech teplota vody v nádrži vystoupala až na 25 stupňů Celsia.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Podle odborníků nemá současný stav vody rychlé řešení. Dlouhodobé studie ukázaly, že průměrná teplota vody na přehradě Les Království stoupla mezi lety 1991 až 2021 přibližně o 1,25 stupně Celsia. Jde tak o nejrychleji oteplující se nádrž v Česku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Vliv má také tvar nádrže a její vypouštění kvůli suchu. Jen za poslední týden klesla hladina o víc než metr. V mělkých částech se pak voda zahřívá rychleji, což nárůst sinic umocňuje.
Autor: Martin Veselý, MAFRA