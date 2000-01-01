náhledy
Desetitisíce diváků přilákal o víkendu 34. ročník Aviatické pouti, která se poprvé konala na letišti v Hradci Králové. Lidé v sobotu i v neděli prakticky zaplnili prostor kolem přistávací dráhy, přesto se nijak netísnili a pohyb mezi stánky i v diváckých sektorech byl bezproblémový. Letecká přehlídka nabídla historické stroje, akrobatické skupiny i moderní stíhačky. Na diváky čekalo přes 40 letounů.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hned u kraje pojezdové dráhy mohli diváci pozorovat nejsilnější stroj letošního ročníku, německou stíhačku Eurofighter Tycoon.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Druhý exemplář téhož stroje v tygřím zbarvení byl jedním z taháků letové části přehlídky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Německý pilot předvedl řadu nízkých průletů, pomalý přelet i prudké zrychlení.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hned vedle naleštěného Lightningu byla k vidění se sklopenými křídly námořní stíhačka Vought F4U-4 Corsair.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
O kus dál stál na dráze ikonický Lockheed P-38 Lightning, v němž zahynul spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Velkou pozornost vzbuzovaly stroje Armády České republiky, v zadní části areálu pak byly k vidění radiové modely, autoveteráni i historická vojenská technika.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pro děti byl přichystaný dětský den s řadou úkolů. Na programu byly také ukázky zásahů složek integrovaného záchranného systému.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Někteří návštěvníci nemířili ani na letiště a spokojili se s pohledem zpoza plotu za přistávací dráhou. Na poli v sobotu postávaly více než dvě stovky diváků, v neděli byla návštěvnost slabší.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Někteří si přinesli i deky nebo rybářské stoličky. Za dráhou stála také řada fotografů s dlouhými objektivy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Letový program otevřel přelet dvojice armádních Gripenů, po nichž následoval transportní letoun CASA, z něhož seskočili parašutisté. Předvedl se také americký dvoumotorový transportér Douglas C-47 Skytrain známý jako Dakota.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Velký ohlas sklidily ukázky letové akrobacie. Nechyběla tradiční skupina The Flying Bulls Aerobatic Team, která na Aviatické pouti vystupuje každoročně.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tahákem byl přední český akrobat Martin Šonka se svou unikátní sólovou show plnou extrémních prvků na speciálu Extra 300SR.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Při některých číslech se skoro zdálo, že zákony fyzicky pro piloty neplatí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Šonka se po svém vystoupení několik minut zdravil s fanoušky. Jako instruktor pak uvedl také nový cvičný stroj Zlín Z-242 Genus ze státního podniku LOM Praha.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V neděli došlo i na bitvu z první světové války, která ze sobotního programu kvůli silnému větru vypadla. Pořadatelé ji však předřadili, protože předpověď varovala před bouřkou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Bouřka se nakonec přehlídce vyhnula, na rozdíl od poslední hradecké přehlídky Legendy nebes, kterou zhatilo počasí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Aviatická pouť se do Hradce Králové přesunula z nedalekých Pardubic na poslední chvíli, protože armáda kvůli přestavbě letiště v Čáslavi neumožnila konání akce na pardubickém letišti.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přehlídka by se měla v Hradci konat nejméně do roku 2030. Ve společném memorandu to stvrdili pořadatelé se zástupci města a kraje.
Autor: Martin Veselý, MAFRA