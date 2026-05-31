OBRAZEM: Stíhačky, akrobaté i ukázka bitvy. Hradecké nebe patřilo letadlům
Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, litují místní
Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...
OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům
Na nejvyšší českou horu se dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i...
Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranil parašutista
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.
Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu
Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...
Upuštěná přehrada láká k blátivým procházkám. Podívejte se na úchvatné záběry z dronu
Labskou přehradu ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Pro místní i kolemjdoucí je to zajímavá podívaná. Mizející voda odkrývá detaily, jinak utopené hluboko pod vodou. Mnozí...
Voda zaplavila podchod pod Miletou. Druhý právě otevřeli, zamezí přebíhání
Na stavbě křižovatky Mileta v centru Hradce Králové se v pondělí otevřelo druhé rameno podchodu. Pěší se tak dostanou od areálu hradecké univerzity k fakultní nemocnici, což dosud přímo na křižovatce...
Dům s věžičkou Broumov proměnil ve výstavní knihovnu, láká nejen čtenáře
Z někdejší okresní pojišťovny z roku 1911 má Broumov na Náchodsku knihovnu, která zve na kulturu i dílny. Město zchátralý starý dům zrekonstruovalo za 77 milionů korun. Knihovna se dočkala důstojné...
Aviatická pouť potěší Hradec. Návštěvníci s jedním příjmením mají vstup zdarma
Nad Hradcem Králové budou o víkendu po letech opět hřmět letecké motory. Na zdejším letišti se poprvé koná největší civilní letecká přehlídka v Česku – Aviatická pouť. Očekává se 20 tisíc lidí....
Seniorovi praskla výduť aorty. Praktik kvůli němu otevřel ordinaci a zachránil ho
Život pacienta z Trutnovska visel na vlásku, přesto se ho povedlo zdravotníkům zachránit. I když byl svátek, praktický lékař seniora vyšetřil a našel závažnou komplikaci, prasklou výduť aorty....
Noví vlastníci, Evropa, Darida. Co bude připomínat skvělou sezonu Hradce?
Přiznejte si na rovinu: Vsadili byste si loni v srpnu a v září na to, že fotbalový Hradec Králové bude na konci května slavit návrat do pohárové Evropy?
Jen jedno dítě ve třídě. Obce v Orlických horách zavírají druhý stupeň i malotřídku
Po deseti letech se v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku opět otevřela debata o redukci tamní základní školy. Stejně jako tehdy je důvodem nedostatek žáků. Zastupitelé proto rozhodli, že škola...
Z mohutné koruny je torzo. Památná lípa dostala zabrat, zákrok firmy řeší inspekce
Dvousetletá lípa byla ještě před dvěma měsíci chloubou návsi v Trávníku na Královéhradecku. Obyvatelé vísky spadající pod obec Osice však na mohutnou kulovitou korunu mohou už jen vzpomínat. Po...
VIDEO: Neboj, hodná holka. Hasič slanil k feně, po pádu z okna uvázla na markýze
Obrovské štěstí měla fena, která vypadla v Hradci Králové z okna bytu v pátém patře. Zachytila ji totiž markýza o patro níž. Zvíře leželo na jejím okraji. Hasiči se strážníky jej zajistili odchytovou...
Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení
V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...