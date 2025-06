Když vloni jeho dílo na hradeckém Mostě U Soutoku s prapodivným vysvětlením poničily dvě aktivistky, JW Mind Strike se zařekl, že své graffiti neobnoví. Slovo dodržel a jeho nahá dívka během několika měsíců z pilíře zcela zmizela.

O tom, že se na stejném místě opět pustí do díla, informoval ve čtvrtek odpoledne na svém facebookovém profilu. „Hádejte, kdo je zpět?“ napsal k fotce holého mostu a na dalším snímku už je vidět, jak dílo vzniká.

Jeho nejčerstvější počin je opět mural a s takřka totožnými motivy jako loňský Swimming. Na rozpraskané betonové zdi si koupel ve zpěněném moři naznak užívá krásná dívka. Autor jí však narozdíl od loňska „oblékl“ bikiny a zahalil ňadra. Vpravo nechybí ani autorův podpis.

Právě dívčina prsa se nejspíš stala záminkou, proč aktivistky ze skupiny Kozysvět vloni v dubnu k mostu dorazily s válečkem a bílou barvou a nápisem „slast“ překryly vnady s tehdy již začerněnými bradavkami.

Nejnovější graffiti pětatřicetiletého umělce, který z Hradce Králové pochází, tentokrát snad již nikdo nemůže pokládat za obscénní nebo pornografické. Dokládají to i ohlasy Hradečanů ze čtvrtečního večera, kdy barva na pilíři teprve schla.

„Jsem strašně ráda, že to ten chlapec nevzdal, nenechal se znechutit zbytečnými gesty a namaloval jiné děvče. Je to nádherné a oceňuji i to, že si vybral úplně stejné místo,“ řekla žena, která u mostu venčila psa a představila se jako jednasedmdesátiletá učitelka Jiřina.

„Mám moc rád tyhle někdy až hyperrealistické obrazy. Snad to tady aspoň pár měsíců vydrží. Možná by to chtělo hodit do laku a namířit na to kameru, aby to přetěrači měli těžší,“ navrhoval slovenský cyklista Ján Čierny, který do Hradce Králové přijel z kempu na přehradě Rozkoš.

Ledy se hnuly

„Zeď způsobila až překvapivé množství pozitivních ohlasů a reakcí. Právě proto se stala obětí aktivistek. Což zapříčinilo obrovskou vlnu nevole a kyselosti. Ze spousty stran slyším prosby o opravu. Bohužel ale všechny zklamu. Oprava rozhodně neproběhne. Stěny mají svůj vývoj a příběh. Je dobrý jim někdy nechat volný průběh. Doufám, že tahle kapitola bude ještě dlouho viditelná, aby se mohly dotyčné dámy dostatečně kochat. Spíš bych tuhle kauzu využil jako apel na městské zastupitelstvo. Myslím, že společnost je pouličnímu umění nakloněna, a je až trapné, že v HK není například legální plocha,“ vyjádřil se JW Mind Strike vloni v dubnu na svém facebookovém profilu.

Dílo Swimming vytvořil streetartový umělec JW Mind Strike. Nová malba na předpolí mostu u soutoku Labe s Orlicí v Hradci Králové.

Pozoruhodné je, že tehdy bylo ještě možné považovat graffiti na Mostě U Soutoku za nelegální vandalství. Ale ledy se po slovech již velmi známého pouličního umělce skutečně hnuly. Již zhruba tři týdny proto v Hradci Králové platí, že mosty U Soutoku nebo Labský a současně i dva podchody a zeď u dopravního podniku jsou zcela legálními sprejerskými „plátny“.

Jan Dostál se nikdy netajil tím, že předlohou pro jeho muraly jsou někdy snímky pornohereček. Údajně však jen dvakrát se setkal s protesty feministek a ničením jeho maleb.

„Jednou v Mnichově a poté až plavající nahá kráska v Hradci. To, co provedly, neberu tak, že mi zničily mé dílo. Samozřejmě, že mě to někde vzadu v hlavě hlodá. Pro mě je ale primární přijít, namalovat mural a udělat fotku. Fotka je výsledný produkt, ne ta stěna,“ řekl JW Mind Strike před několika měsíci v rozhovoru, který vyšel na webu iDNES.cz.

Ve svém fotoalbu má JW Mind Strike za poslední tři roky z Hradce Králové tři vzpomínky. Jen ta poslední ze čtvrtka tohoto týdne je však aslepoň dočasně k dispozici pro všechny. Příběh díla Swimming je v Hradci již dostatečně známý. Na podzim roku 2022 navštívil Jan Dostál těsně před demolicí i tovární halu koželužny v Kuklenách. Také tady nechal na zdi dívku s odhalenými ňadry. Zanedlouho zmizela spolu s cihlovou halou.

Všechny tři hradecké muraly však jsou či byly jen miniaturami. Spolu s umělcem, který si říká Unlimited Freedom Ritchie, totiž Jan Dostál na střeše vybydlené budovy v lese na Českolipsku za dva dny vytvořil malbu v podobě klečící nahé ženy s vyplazeným jazykem, která se rozprostírá na 600 metrech čtverečních a dokonce je viditelná z nebe na Google mapách. Padlo na ni kolem 80 litrů barvy.