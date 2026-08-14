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Auto se hnalo skoro 200 km/h, řídil čtrnáctiletý hoch. Vůz mu půjčil otec

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  11:53

Radar ukázal, že audi u Obědovic jelo skoro 200 km/h. | foto: Policie ČR

Příliš rychlou jízdu zachytil ve čtvrtek policejní radar u vozu značky Audi na Královéhradecku. Policisté mu u Obědovic na silnici druhé třídy naměřili 193 kilometrů za hodinu. Jaké bylo jejich překvapení, když auto zastavili. Za volantem seděl čtrnáctiletý chlapec bez řidičského průkazu i oprávnění.

Stalo se to po 19. hodině, když silniční hlídka běžně kontrolovala dopravu na silnici č. II/ 611 vedoucí od Hradce Králové na Chlumec nad Cidlinou. V úseku je stanovena nejvyšší dovolená rychlost jízdy na 90 km/h. Po odečtení stanovené tolerance tak řidič audi překročil rychlost o 97 km/h.

Hlídka utrpěla šok, protože auto řídil nezletilec. Dechová zkouška byla negativní, drogový test také.

„Chlapec policistům uvedl, že vozidlo je jeho otce. Otec se dostavil na místo a uvedl, že nezletilému synovi skutečně vozidlo půjčil, nicméně pouze k jízdě na soukromém pozemku,“ popsala mluvčí hradecké policie Andrea Muzikantová.

Policisté udělili otci na místě pokutu v příkazním řízení za to, že jako provozovatel svěřil vozidlo osobě, která nesplňuje podmínky k řízení motorového vozidla.

Už nyní je zřejmé, že kvůli chlapcovu věku policisté případ odloží. O jeho protiprávním jednání však vyrozumí příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí k dalšímu opatření.

„Rodiče a zákonní zástupci by měli mít na paměti, že svěřit vozidlo osobě bez řidičského oprávnění je nejen porušením zákona, ale především možným hazardem s lidskými životy. Řízení motorového vozidla vyžaduje potřebné znalosti, zkušenosti, odpovědnost a schopnost správně reagovat v krizových situacích. Tyto kompetence rozhodně chlapec, navíc při téměř dvousetkilometrové rychlosti, neměl,“ shrnula mluvčí.

Hlídka zastavila audi nedaleko Obědovic.

Hlídka zastavila audi nedaleko Obědovic.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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