Solnice už vyhlíží stavbu obchvatu, Častolovice si ještě počkají

Vybudování přeložky vyvede ze Solnice dopravu mířící na Jaroměř a Náchod. Na trasu co nevidět najedou těžké stroje, které mají připravit půdu pro práci archeologů. Ještě před pár měsíci to vypadalo, že průzkumníci na okraj Solnice vyrazí ještě letos, nyní se zdá, že do zimy se už archeologické práce nerozjedou. Záležet bude na počasí.

„Zatím pracujeme na průzkumu nové průmyslové zóny v Solnici,“ říká archeoložka rychnovského muzea Martina Beková, jejíž tým pracoval dříve také na nedalekém obchvatu Domašína.

Obchvat Solnice zatím čeká na stavební povolení. Aby ho mohl získat, je třeba nejprve souhlas s demolicí pily, kterou kraj na jaře vyvlastnil a která byla poslední překážkou v budování nové zhruba dvoukilometrové silnice. Demoliční výměr by mělo hejtmanství dostat do ruky právě v těchto dnech.

„Předpokládám, že před zimou by se měly zahájit přeložky sítí, demolice pily a příprava na archeologii. Samotný průzkum zřejmě kvůli počasí bude až na jaře,“ míní Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které má investice v okolí strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny na starosti.

Obyvatelé Solnice na obchvat netrpělivě čekají. Hlavně v době střídání směn v automobilce se v městečku tvoří dlouhé kolony. Zátěží je však i průjezd mnoha kamionů do závodu či k dodavatelům.

„Musíte si vybrat hodiny k přecházení“

„V Solnici jsou okamžiky, kdy si musíte vybírat, v kterých hodinách můžete nebo nemůžete přecházet přes silnici. V dopravní špičce je to někdy kolona vozidel, která jde skrz celou Solnici až k benzínové pumpě,“ popsal už dříve starosta Solnice Jan Hostinský (nez.).

Přeložku mělo původně stavět Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kraj se ale s podnikem na jaře domluvil, že realizaci vezme na sebe. Beztak ji zaplatí stát z balíku slíbeného na rozvoj kolem automobilky. Náklady jsou zhruba 420 milionů korun bez daně. Kraj už dříve zařizoval výkupy pozemků, které loni bezplatně převedl na ŘSD, a také projektovou dokumentaci. Podle hejtmanství je proto logické, že celou investici dotáhne do konce. Až bude obchvat hotový, předá ho kraj ŘSD.

„Nyní následují administrativní úkony a příprava dodatku smlouvy o spolupráci. Na jaře bychom měli vybírat zhotovitele stavby,“ vypočítává Jiráňová. Obchvat má být hotový v roce 2025.

Častolovice si počkají

Na zklidnění dopravy netrpělivě čekají také v nedalekých Častolovicích, kudy vede nejen hlavní proud dopravy z Hradce Králové, ale i od dálnice D35 z Holic. Kolem obce mají vzniknout hned dva obchvaty – jižní má stavět ŘSD a východní, který navede dopravu právě na Solnici a Kvasiny, připravuje kraj.

A zatímco krajský úsek získal v srpnu územní rozhodnutí, které mělo v pátek nabýt právní moci, nad státem připravovanou jižní částí se stahují mračna. ŘSD v září aktualizovalo informační leták ke stavbě, podle kterého se realizace o čtyři roky odsouvá. Původně se počítalo se zahájením stavby jižního obchvatu v roce 2026, nyní ŘSD uvádí rok 2030 a dokončení o dva roky později.

„Nejsme rádi, to určitě ne. V pondělí máme na kraji výbor, kde se sejdou všechny zúčastněné strany a budeme k tomu chtít nějaké informace. Dosud to nedali vědět ani nám, ani krajskému úřadu. Doufám, že nám řeknou, co je k tomu vedlo, protože nám se to samozřejmě nelíbí,“ reaguje na novinku starosta Častolovic Zdeněk Praus (ANO).

Důvodem může být například stále narůstající cena. Původně se počítalo s částkou 620 milionů korun bez daně, kterou však museli rozpočtáři už několikrát přepočítat. Aktuálně jde o 926 milionů bez daně za úsek dlouhý 3,4 kilometru, který musí kvůli chráněnému území Natura 2000 vést 655 metrů po estakádě.

V minulosti dokonce hrozilo, že přemostění bude víc než dvojnásobné, což by stavbu dál prodražilo. Taková varianta však nakonec podle posudků nebyla potřeba. Kvůli nedostatku financí se v minulosti dostal do ohrožení i sousední obchvat Kostelce nad Orlicí.

„Po jednání se zástupci ŘSD jsem byl ujištěn, že s projektem nadále počítají a začnou s jeho přípravou,“ uklidňuje hejtman Martin Červíček (ODS).

Krajský východní obchvat Častolovic pomůže dostat z městyse hlavně dopravu do Rychnova a průmyslové zóny. Auta a kamiony nyní jezdí Komenského ulicí přímo kolem základní školy. Cesta je v jednom místě užší než šest metrů a kamiony si tam někdy musejí dávat i přednost, aby se vyhnuly. Víc než dvoukilometrová silnice je vyvede pryč a navíc poslouží i jako nájezd pro budoucí obchvat Kostelce. Přímo na přeložku se přesune i stávající křižovatka na Synkov-Slemeno.

„Po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude pokračovat příprava akce, tedy majetkové jednání s vlastníky pozemků, a souběžně dokončení dokumentace pro stavební povolení,“ informuje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček (Piráti).

Stavba má začít za rok a stát přes 700 milionů korun. Hotová by měla být v roce 2026.

Obchvat Opočna otevřou už asi v létě

Stavbaři letos výrazně pokročili také v budování druhé části obchvatu Opočna. Práce šly rychleji, než se počítalo, a tak se jeho otevření může urychlit o několik měsíců.

Původně měla auta od Třebechovic pod Orebem najíždět na nový obchvat až v roce 2025. Nyní to však vypadá, že stavebně bude hotovo v květnu příštího roku. Pak musí obchvat projít kolaudací. Auta by na něm mohla jezdit už v létě.