Po vybudování obchvatu volala Solnice posledních 20 let. Jeho jihozápadní část, propojující výjezdy na Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou, vyrostla už v roce 2012. V roce 2027 se místní dočkají pokračování, které z města vyvede dopravu mířící na Jaroměř a Náchod.
Potřebu nové komunikace umocnil především rozvoj automobilky Škoda Auto a jeho dodavatelů, kvůli němuž provoz ve městě násobně vzrostl. Hlavní tah z Rychnova na Náchod vede přímo středem města. Přejít silnici v době střídání směn je v Solnici přetěžký úkol. Vyměnit se musí až čtyři tisíce lidí v obou směrech.
„Každý tady ví, že ve 14 hodin se do města nechodí, protože jezdí auta. K dopravě zaměstnanců se přidají kamiony, přesuny lidí mezi Dobruškou a Rychnovem. Rozvojem automobilky jsme byli obdarováni, ale částečně také potrestáni,“ říká starosta Solnice Jan Hostinský (nez.).
Radnice už vyzkoušela všechna možná opatření. Vybudovala nové přechody pro chodce i se světelnou signalizací, rozšířila chodníky, instalovala vjezdové brány či měření rychlosti. Automobilka osadila na vjezdech do města interaktivní cedule, které zaměstnance navádějí na volná parkoviště, aby nebloudili po ulicích.
„Neexistuje opatření pro větší bezpečnost, které bychom neudělali. U hřbitova jsme vybudovali přechod pro chodce se světelnou signalizací, který slouží k roztrhání té řeky aut. To funguje, v koloně vznikne místo, ale auta z centra to nevymístí. Obchvat je úplně jiná dimenze,“ přiznává starosta.
Na estakádě už pracují
Severozápadní obchvat Solnice bude měřit 1,7 kilometru. Za 326 milionů korun s daní ho postaví sdružení Mados MT, Swietelsky stavební, Firesta-Fišer a MDS solution. Obchvat buduje Královéhradecký kraj z peněz z vládního memoranda na zmírnění dopadů strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Po dokončení ho předá státu a bude silnicí první třídy.
„Stavba bude trvat do roku 2027 a přinese nejen odlehčení centra města od tranzitní dopravy, ale také lepší napojení průmyslové zóny. Součástí jsou nové okružní křižovatky, čtyři mosty či protihluková opatření,“ popisuje náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).
Nejnáročnější částí je 262,7 metru dlouhá estakáda přes údolí řeky Bělé. Bude mít 14 polí, stavbaři už začali se zakládáním jejích pilířů.
„Jde o limitující objekt, co se týče času. Proto jsme tak již zahájili práce a zakládáme spodní stavbu,“ říká ředitel společnosti Mados MT Ivo Muthsam.
Stavbaři chtějí do zimy stihnout podstatnou část zemních prací a uložení konstrukčních vrstev vozovky. Přes zimu budou pracovat na konstrukci mostů a v příštím roce je v plánu jejich postupná betonáž. Estakáda má spolykat 2 443 kubíků betonu.
„Příští rok chceme dotáhnout hrubou stavbu. Kryty vozovek a finální práce plánujeme v roce 2027,“ doplňuje Muthsam.
Příprava se protáhla
Kudy obchvat povede, je jasné už 15 let. Když v roce 2012 stavbaři dokončili jihozápadní část obchvatu, ulevilo se Solnici od dopravy do průmyslové zóny od Hradce Králové.
Předpokládalo se, že do několika let začnou práce i na pokračování přeložky. Jenže stavba se do nového vládního memoranda dostala až v roce 2014 a dlouho trvalo, než se kraj a stát dohodly, kdo silnici postaví. Nakonec si přípravu ponechal kraj a stát poskytl peníze.
„Příprava byla náročná. Měli jsme složité výkupy pozemků, vyvlastnění a demolici pily,“ upozorňuje Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které projekty v okolí automobilky připravuje.
„Vyvlastnění zdrželo přípravu nejméně o tři roky. Zpočátku k němu nebyla příliš velká vůle, protože to nebylo zdaleka běžné a stát to ani dobře neuměl,“ připomíná starosta.
Kraji se podařilo vyvlastnit poslední chybějící pozemek až na jaře 2023. Tehdy si plánoval, že do konce roku začne s přeložkami sítí a demolicí pily. Stavět se mělo už v letech 2024 a 2025. Jenže přípravné práce se protáhly.
„Dlouho jsme čekali na velkou přeložku ČEZ za 31 milionů korun, abychom vůbec mohli zahájit archeologický průzkum. Ten se nám však nepodařilo napoprvé vysoutěžit,“ doplňuje Jiráňová. Průzkum nakonec skončil až v letošním roce.
Nová přeložka usnadní život i samotné automobilce a dalším firmám v průmyslové zóně. Úřady očekávají také snížení počtu dopravních nehod.
„Odlehčí jak od tranzitní dopravy, tak i od té, která míří k nám do průmyslové zóny. Zvýší rychlost dopravy, bezpečnost a stabilitu dodavatelských řetězců,“ míní Vojtěch Rousek, vedoucí interní logistiky závodu Škoda Auto Kvasiny.