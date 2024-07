Obchvat už slouží celý, v Opočně mají klid. Do města vjíždí jen místní a turisté

Kdo se před lety postavil na Kupkovo náměstí v Opočně, mohl se pro ukrácení dlouhé chvíle zabývat počítáním projíždějících vozidel. Děti musel před školou hlídat pověřenec a lidé bydlící pod náměstím s obavami sledovali zvětšující se praskliny na domech.

Už je to minulost. První část obchvatu ve směru na Dobrušku nepustila auta na náměstí, teď přibyl i zbytek. Auta od Hradce Králové najíždějí na obchvat už před benzinkou u odbočky na Týniště nad Orlicí. Doprava se zcela vyhne také ulici Na Olivě, po které dosud auta z jihu mířila na první část obchvatu.

„Když tudy jezdily kamiony, třásly se v domech skleničky. Bylo to opravdu nepříjemné. Domy jsou jen kousek od silnice, někde mají i popraskané zdi,“ líčí Martina, jejíž přátelé v ulici bydlí.

Ulici trápily kamiony od Hradce na Dobrušku, ale v sezoně také těžké náklaďáky plně naložené řepou, které několik měsíců soustavně najíždějí do cukrovaru v sousedním Českém Meziříčí.

Přeložka silnice přišla na 230 milionů korun včetně daně a Královéhradecký kraj na ni získal peníze od Státního fondu dopravní infrastruktury, z balíku, který vláda slíbila dát na rozvoj okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Nová silnice má téměř 1,5 kilometru a vedle mostu přes Zlatý potok na ní je několik propustků a u ní opěrné zdi z armované zeminy. Silničáři museli odvodnit část pozemků a znovu osít 1,72 hektaru trávníků.

„Zlatý potok překlenul čtyřpolový most o délce 129 metrů a šířce 12,5 metru. Stavba se navíc musela vypořádat se ztíženými podmínkami, kdy v říčním údolí bylo potřeba vybudovat opěrnou zeď založenou přes štěrkopískové piloty. Při archeologickém průzkumu na skrývkách ornice došlo k objevu dvou obytných chat s keramikou, které poukazují na germánské osídlení z období 100 až 250 let našeho letopočtu. Na břehu Zlatého potoka archeologové také našli zvířecí obětiny,“ sděluje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček (Piráti).

Hledaly se peníze

Přeložka navazuje na první část obchvatu dlouhou 2,1 kilometru, kterou silničáři dokončili v létě 2020 za 150 milionů korun. Kraj chtěl tehdy navázat pokračováním na Hradec Králové a Týniště nad Orlicí, avšak narazil na komplikace při výkupech pozemků. Nestihl tak požádat o dotaci z evropských fondů a hrozilo, že se dokončení obchvatu protáhne.

Záhy se ukázalo, že už první etapa centru výrazně ulehčila. Objevil se však jiný problém. Doprava se komplikovala na nevyhovující křižovatce U Jordánku, kde vznikaly nebezpečné situace. Auta přijíždějící od Třebechovic a Týniště do ní najížděla v ostrém úhlu s obtížným výhledem na hlavní silnici. Navíc přímo do křižovatky vede výjezd z parkoviště u restaurace.

„Měli jsme přislíbeno, že pokud se objeví dotační titul, bude se v díle pokračovat. Potkalo se to velice dobře. Město se stalo klidnějším, kamionová doprava je odkloněna a do centra přijíždějí jen ti, co tu bydlí, a ti, co sem cestují třeba za památkami,“ říká starostka Opočna Šárka Škrabalová (Místní hnutí za harmonický rozvoj).

Kraji se nakonec podařilo zařadit pokračování obchvatu do podporovaných investic v okolí průmyslové zóny. Práce začaly v únoru 2022. Trasa přes Opočno totiž slouží jako alternativní příjezd do automobilky v Kvasinách, zejména pro dojíždění zaměstnanců. Důležitá je také jako spojnice krajského města a Orlických hor.

Město se rozrostlo až za trasu obchvatu

„Je to trochu obchvat města městem. Namalovaný byl snad už před třiceti lety a tehdy se nepočítalo se zástavbou, která vznikla u mlékárny,“ říká bývalý starosta a nyní zastupitel Štěpán Jelínek (Opočno společně).

Poukazuje na drobný paradox, že než se stihlo obchvat prosadit, rozrostlo se Opočno za jeho trasu. Za okružní křižovatkou, kde se obě etapy obchvatu stýkají, vznikla čtvrť rodinných a bytových domů a hned naproti vedle zahrádkářské kolonie se plánuje další zástavba, takže množství obyvatel, kteří budou muset cestovat přes obchvat, i nadále poroste.

„Za obchvatem je v plánu lokalita Nad Zlatým potokem, kde by měly být rodinné i bytové domy,“ přiznává starostka. Obchvat umožní rozvoj i na jižní straně Na Olivě, kde jsou louky

Díky zámku se centrum nevylidní

Obavy, že po odklonu tranzitní dopravy se město vylidní, v Opočně nemají. Situaci, kterou zažila řada měst po vybudování dálnice či obchvatu, nedovolí v Opočně především zámek, jedna z nejnavštěvovanějších památek v kraji.

Problematické však mohly být restaurační služby. Několik podniků na náměstí totiž dříve skončilo a ještě nedávno byla jedinou restaurací ve městě právě ta u nájezdu na obchvat. To se nyní mění. Nového provozovatele má v letošní sezoně restaurace v bývalém hotelu Holub a na prázdniny znovu otevřel podnik U Slunce.

„Holub je dnes znovu navštěvovaný, lze si tam dát česká jídla, vaří polední menu. Snad se nám do středu města vrátí, co jsme tady měli,“ věří starostka.