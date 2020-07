Cesta z Prahy do Krkonoš zrychlí, obchvaty na Jičínsku odbourají kolony

Jako první si od husté tranzitní dopravy v centru města oddychnou obyvatelé Nové Paky. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na konci června získalo zatím nepravomocné stavební povolení pro obchvat, který z města vyvede silnici I/16.

„Dokončuje se zadávací dokumentace stavby, aby na podzim bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ uvedl na Twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Obchvat získal povolení po dlouhých letech komplikované přípravy. S tou začal stát už před 30 lety. V posledních letech ji protahovaly potíže s výkupy pozemků. Silničáři proto museli upravit i projektovou dokumentaci.

Obchvat bude měřit 8,5 kilometru, součástí stavby bude celkem 16 mostů, dvě okružní křižovatky a 4,2 kilometru protihlukových stěn. Stavbaře čeká také 77 přeložek inženýrských sítí a přes 4,5 kilometru úprav na okolních komunikacích. Stavba by mohla začít v příštím roce a s uvedením do provozu se počítá v roce 2023. Celkem by měla stát 1,14 miliardy korun bez daně.

Přeložka obejde město z jihovýchodu. Na stávající cestu do Jičína se napojí už před Kumburským Újezdem, poté protne Heřmanice, kde bude křižovatka se silnicí III/28425. Další sjezd bude v místní části Štikov. Následovat bude mostní estakáda přes údolí o délce 423 metrů, poté silnice obejde obec Vrchovina a na původní trasu se napojí okružní křižovatkou ve Vidochově.

Podle současných plánů by na obchvat Nové Paky měla v roce 2028 navázat další přeložka silnice I/16, která vyvede dopravu z Horky u Staré Paky a Čisté u Horek. Silnice by tak měla zrychlit jak dopravu směrem na Vrchlabí, tak i průjezd na Trutnov.

Ve stejném roce se plánuje vyřešení největšího špuntu na cestě do Krkonoš - okružní křižovatky v Úlibicích u Jičína, kde se od sebe oddělují silnice I/16 na Krkonoše a I/35 na Hradec Králové. Před kruhovým objezdem se nyní tvoří dlouhé kolony.

Odstranit je má až obchvat Úlibic, s jehož stavbou ŘSD počítá v letech 2025-2028. Původně to mělo být dříve, ale přípravu zbrzdil spor s památkáři o výškový profil obchvatu (více v článku Dálnice D35 z Hradce do Jičína bude hotová dřív než D11 na hranici).