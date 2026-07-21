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Pod okny sbíječky, bláto si vozíte domů. Místní trpí kvůli stavbě obchvatu Náchoda

Štěpánka Tůmová
  11:00

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Leckteré ploty v okolí stavby kryjí ochranné plachty, silnice čistí upravené traktory, místní však stále bojují s červeným bahnem a vyhlížejí konec stavby obchvatu Náchoda. (červen 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Stavba obchvatu Náchoda už je za třetinou a na šesti kilometrech severně od města rostou budoucí estakády i tunely. Zatímco dvacetitisícové město se těší, až se zbaví kamionů, pro tři tisíce obyvatel okolních vesnic stavba představuje koncentrovaný sled nepříjemností.

Stačí se rozhlédnout po Městské Kramolně, kde vzniká stometrový tunel. Auta pokrývá vrstva prachu a jakmile spustí déšť, po silnicích stékají červené potoky. Pod křižovatkou s domky ještě nedávno bušily do skály pneumatické sbíječky a vesnici nepřetržitě křižují těžké náklaďáky.

Asi před měsícem kvůli tomu místní sepsali výhrady, lidé z Babí se zase ozvali kvůli dodržování stavebního povolení.

Chtěli jsme, aby se důsledně dodržovalo čištění. To, že dva kluci chodí s lopatami a odhodí dvě hroudy hlíny na okraj silnice, není čištění. Na krajnici to uschne, pak se práší.

Jiří Klapkaobyvatel Městské Kramolny

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Pod okny sbíječky, bláto si vozíte domů. Místní trpí kvůli stavbě obchvatu Náchoda

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Leckteré ploty v okolí stavby kryjí ochranné plachty, silnice čistí upravené...

Stavba obchvatu Náchoda už je za třetinou a na šesti kilometrech severně od města rostou budoucí estakády i tunely. Zatímco dvacetitisícové město se těší, až se zbaví kamionů, pro tři tisíce obyvatel...

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