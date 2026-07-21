Stačí se rozhlédnout po Městské Kramolně, kde vzniká stometrový tunel. Auta pokrývá vrstva prachu a jakmile spustí déšť, po silnicích stékají červené potoky. Pod křižovatkou s domky ještě nedávno bušily do skály pneumatické sbíječky a vesnici nepřetržitě křižují těžké náklaďáky.
Asi před měsícem kvůli tomu místní sepsali výhrady, lidé z Babí se zase ozvali kvůli dodržování stavebního povolení.
Chtěli jsme, aby se důsledně dodržovalo čištění. To, že dva kluci chodí s lopatami a odhodí dvě hroudy hlíny na okraj silnice, není čištění. Na krajnici to uschne, pak se práší.