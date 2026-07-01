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Kopec, údolí, kopec, údolí. Náročný obchvat Náchoda je už v krajině vidět

Tomáš Hejtmánek
  10:30
S velkým očekáváním sledují obyvatelé Náchoda i projíždějící řidiči práce na stavbě obchvatu. Přeložku silnice I/33 za 3,18 miliardy korun bez započtení daně začali silničáři budovat loni v březnu a nyní je trasa v krajině už dobře čitelná. Řidiči po nové komunikaci projedou začátkem roku 2028. Už na podzim se však otevře krajské napojení obchvatu směrem na Broumov.

Zatímco vloni se pracovalo hlavně na zakládání mostů a zahajovaly se stavby tunelů, teď se pozornost soustředí na intenzivní zemní práce. Přesunout se musí tisíce kubíků zeminy.

„Odtěžujeme horniny v zářezech, zejména na hlavní trase a na úseku Vysokov – Vrchoviny. Současně pokračuje první etapa výstavby tunelu Kramolna,“ popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Petra Drkulová.

Obří jeřáb usazoval mostovku nad železniční trať před Náchodem. (červen 2026)

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Úsek o délce 6,5 kilometru vede náročným terénem, jehož převýšení činí 85 metrů. Kvůli členité krajině na něm roste 16 mostů a tunely v Kramolně a Dolní Radechové v celkové délce 463 metrů. Dvě mostní estakády měří celkem 583 metrů.

Tunel Kramolna bude hlouben v délce asi 100 metrů. Silničáři odtěží zeminu, postaví tubus a ten zasypou. Náročnější je tunel Dolní Radechová, který má části hloubené i ražené. Odborníci ho prorazili letos v březnu. Měří 332 metrů a při jeho rubání bylo vytěženo 30 tisíc kubíků horniny.

„Na tunelu Dolní Radechová pokládáme hydroizolační souvrství, vážeme výztuže horní klenby a realizujeme středový drenážní systém odvodnění,“ upřesnila Drkulová.

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Stavba obchvatu jde podle harmonogramu, u některých mostů je hotova spodní stavba, pokračuje zakládání opěrných zdí. Většina inženýrských sítí je položena.

Obchvat bude pro dopravu v Náchodě zásadní. Město leží na jedné z hlavních silničních tepen do Polska, denně jím projede 24 osobních aut a 6 tisíc kamionů. Hlavně v době odpolední špičky se tvoří dlouhé kolony. Šňůra polských kamionů koncem pracovního týdne často sahá až k Vysokovu.

„I když je obchvat náročný technicky i finančně, bude obrovským přínosem pro celé území,“ upozornil při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Řidiči díky němu projedou mimo zastavěné území od Prahy až po hranice. Od D11 už nyní vede silnice I/33 po obchvatech Jaroměře a České Skalice, které na sebe prakticky navazují.

Mapa budoucího obchvatu Náchoda (infoleták, duben 2024)

„Od roku 1989 je to největší věc pro město Náchod. Rekonstruovat se bude i polská S8, takže celá cesta se zrychlí,“ připomněl náchodský starosta Jan Birke (nestr.).

Součástí stavby je i 930metrová přeložka silnice I/14 na jihozápadním okraji, která k Náchodu přivádí dopravu od Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou. Úlevy se brzy dočkají obyvatelé Bělovsi v severovýchodní části Náchoda, kde kraj buduje přeložku výpadovky na Broumovsko. Nová silnice se napojí na průtah městem poblíž hraničního přechodu, jen kousek od napojení obchvatu. Doprava na Broumovsko se tak nebude muset vracet do Náchoda.

„Máme hotové násypy a mosty, teď přijdou na řadu konstrukční vrstvy vozovky. Přeložku bychom měli zprovoznit v listopadu,“ sdělil náměstek ředitele krajské Údržby silnic Jiří Koutník.

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kraj v polovině června dokončil výstavbu okružní křižovatky na průtahu Náchodem, na který se přeložka na Broumovsko napojí. Práce znamenaly významné omezení dopravy. Černé scénáře zablokování města se však nenaplnily. Výraznější problémy nastaly, jen když byla doprava nejhustší. Řada řidičů vyslyšela výzvy a Náchodu se vyhnula.

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