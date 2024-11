Obchvat Náchoda vyjde na 3,2 miliardy, nejnižší nabídku dala Eurovia CZ

ŘSD obdrželo 4 nabídky uchazečů na realizaci stavby “I/33 Náchod - obchvat”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdr. EUROVIA CZ a.s.; Stavby mostů a.s.; Marti a.s.; EUROVIA SK, a.s. za cenu 3 184,3 mil. Kč bez DPH (cca 78,6 % předpokladu). Na stavbu je vydáno SP v právní moci. https://t.co/IKeuxenViS