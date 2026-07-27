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Stavbaři na obchvatu Náchoda už betonují vnitřek tunelu Dolní Radechová

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  13:19
Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu...

Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda. (27. července 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu...
Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu...
Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu...
Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu...
49 fotografií
Stavbaři dokončují betonování ostění vnitřku tunelu Dolní Radechová, který bude součástí budovaného obchvatu dvacetitisícového Náchoda. Celá stavba silnice postupuje podle harmonogramu. Tunel by měl být hotový začátkem roku 2028, obchvat na jaře 2028.

Obchvat o délce 6,5 kilometru vede po západním a severním okraji Náchoda.

„Probíhá betonáž sekundárního ostění, což je nástřik vnitřní stěny tunelu. Je hotová asi ze 70 procent, úplně hotová bude v polovině srpna. Jakmile tyto práce skončí, budeme mít dokončenou hrubou stavbu tunelu a zahájíme práce na vozovce, chodnících, doplnění technologií, odvodnění, tedy dokončovacích pracích tak, aby mohla do tunelu vjet vozidla,“ řekla mluvčí stavební společnosti Eurovia CZ Iveta Štočková.

Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda. (27. července 2026)
Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda. (27. července 2026)
Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda. (27. července 2026)
Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda. (27. července 2026)
49 fotografií

Tunel má 33 bloků, stavbaři v pondělí betonovali blok číslo 22. „Tunel se blíží do finále, momentálně v něm pracuje 40 až 50 lidí,“ řekl stavbyvedoucí tunelu Michal Maričák z firmy Marti.

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Tunel o délce 363 metrů prorazili stavbaři letos v březnu, zhruba rok po zahájení stavby obchvatu. V trase obchvatu bude ještě hloubený tunel Kramolna o délce 100 metrů. Na něm stavbaři začali pracovat v únoru. Nyní pracují na celé trase obchvatu.

„Co se týče tunelu Kramolna, tam se připravuje stavební jáma,“ řekl Maričák.

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Obchvat Náchoda vede ve značně kopcovitém terénu, který stavbaři překonají 16 mosty. Největšími budou estakáda Dolní Radechová s délkou 257 metrů a estakáda Běloves, která bude měřit 326 metrů. Součástí stavby budou rovněž dvě mimoúrovňové křižovatky a 2,3 kilometru protihlukových stěn.

„Každý z mostů je již v nějaké fázi rozpracovanosti, lze říci, že všechny mají hotové spodní stavby, tedy pilíře,“ řekla Štočková.

Od pátku čtyřdenní objížďka

S tím podle ní souvisí plánovaná uzavírka silnice I/14 u Dolní Radechové, kde stavbaři budou sundávat z mostu u tunelu bednění. „Komunikace tak bude od tohoto pátku 31. července čtyři dny uzavřená, objízdná trasa bude vyznačena přes Hronov,“ dodala Štočková.

1. července 2026

Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejzatíženějším dopravou, denně přes něj projede 24 tisíc osobních aut a asi 6 tisíc kamionů. Vede přes něj veškerý tranzit do Polska a přes město se téměř celý den táhnou pomalu jedoucí kolony aut.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obchvat odvede z Náchoda tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Polsko a na Broumovsko.

26. března 2026

Dílo za 3,18 miliardy korun bez DPH staví sdružení firem v čele se společností Eurovia CZ ze skupiny Vinci, dále jsou členy sdružení firmy Stavby mostů, Marti a Eurovia SK. Sdružení v tendru nabídlo nejnižší cenu, která představuje 79 procent předpokládané ceny 4,05 miliardy korun.

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