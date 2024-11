Lidem v Hradci vadila záře obchoďáku. Šlo o zkoušku svítidel, říká primátorka

Současně však v příspěvku poznamenala, že tomu rozumí. „Světlo bylo intenzivní, což umí potrápit hlavně během nočních hodin,“ doplnila Springerová s tím, že nyní městu nese pozitivní zprávy.

„Po několik týdnů probíhaly zkoušky eko LED svítidel a bylo třeba testovat všechny úrovně intenzity, a to včetně té stoprocentní. Tyto zkoušky byly nutné kvůli kolaudaci obchodu,“ vysvětlila.

„Fakt strašný, jak stage na DJ festivalu“

Zároveň uvedla, že aktuální domluva s provozovatelem je taková, že po 22:00 bude osvětlení obchodu zhasnuto. „Aby nenarušovalo spánek přilehlých domů,“ dodala primátorka.

Pavlína Springerová - primátorka města Hradec Králové XXLutz a svícení ⬇️



Chodilo nám mnoho dotazů a stížností na osvětlení nového obchodu XXXLutz.

A rozumíme tomu, světlo bylo intenzivní, což umí potrápit hlavně během nočních hodin.⏰ 62 6

Bez povšimnutí světla obchodu nenechali ani lidé na sociálních sítích. „Aha, tak to je ono. A já při pohledu z okna myslela, že tam parkují kolotoče,“ komentovala sdílený příspěvek primátorky například uživatelka Věra S. Nováková. „Fakt strašný, jak stage na DJ festivalu,“ napsal v dalším komentáři Daniel Krejčí.

„Jakých domů? Nejbližší domy, pokud si uvědomuji, jsou dost daleko. Nicméně, mně se to také nelíbí, je to takové křiklavé, ale je to obchod, tak se nějak musí propagovat. By mě zajímalo, jak byste to třeba dělali v USA na Manhattanu, kde jsou světelné reklamy a obrovská led světla úplně všude. Tam by se vás nikdo neptal. No, ale to bychom nebyli český národ, abychom si stále na něco nestěžovali,“ komentoval Ondra Wulfik.

Nový obchod s nábytkem v hradecké městské části Březhrad se má podle serveru Deník.cz otevřít již 21. listopadu. Bude se jednat o největší obchodní dům s nábytkem ve východních Čechách.