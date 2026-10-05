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Lesnická škola má nového ředitele, minulý jel na hokej do Dánska služebním vozem

Autor:
  18:10
Nový ředitel České lesnické akademie v Trutnově Tomáš Herčík.

Nový ředitel České lesnické akademie v Trutnově Tomáš Herčík. | foto: archiv ČLA Trutnov

Závěrečné zkoušky učňů z České lesnické akademie Trutnov (červen 2026)
Studenti vyrazili na praktická cvičení lesnické typologie do podhůří Orlických...
Závěrečné zkoušky učňů z České lesnické akademie Trutnov (červen 2026)
Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobradský zahajuje České...
10 fotografií
Novým ředitelem České lesnické akademie v Trutnově se stal dosavadní zástupce ředitele Tomáš Herčík. Do funkce ho dnes jmenovala rada Královéhradeckého kraje. Herčík nahradil ve funkci Miloše Pochobradského, který odstoupil poté, co kraj dokončil ve škole audit a dal mu čas k nápravě chyb. Hospodaření akademie prošetřovala také policie.

Tomáše Herčíka doporučila na místo ředitele konkurzní komise. Vedení školy se ujal už od září, a to na základě pověření krajem jako dosavadní statutární zástupce ředitele. Bývalý ředitel Miloš Pochobradský na funkci rezignoval v červnu, ve vedení však zůstal do konce prázdnin, kdy jeho rezignaci přijala rada kraje.

„Trutnovská lesnická akademie má mezi krajskými školami svým zaměřením mimořádné postavení a doufám, že jmenování nového ředitele přinese potřebnou stabilizaci jak pro studenty, tak pro zaměstnance školy,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).

Nový ředitel České lesnické akademie v Trutnově Tomáš Herčík.
Závěrečné zkoušky učňů z České lesnické akademie Trutnov (červen 2026)
Studenti vyrazili na praktická cvičení lesnické typologie do podhůří Orlických hor. (červen 2026)
Závěrečné zkoušky učňů z České lesnické akademie Trutnov (červen 2026)
10 fotografií

Herčík působil ve škole jako pedagog v letech 2012 až 2018 a znovu pak od roku 2023. O rok později se stal zástupcem ředitele. Sám je i absolventem lesnické akademie. Dlouhodobě se věnuje především myslivosti, kterou v Trutnově také učí. Mezi jeho předměty patří zoologie, management a řízení myslivosti a dříve také hospodářská úprava lesů, nauka o lesním prostředí či dendrometrie. Působí rovněž jako vedoucí kroužku myslivosti v Trutnově.

„Chtěl bych stabilizovat personální situaci ve škole. Máme spoustu projektů, které bychom chtěli zrealizovat. Některé byly již rozpracované a další naplánované za mého předchůdce. Rád bych také do výuky odborných předmětů zařadil nejmodernější technologie, které se dnes v lesnické praxi používají,“ uvedl pro iDNES.cz Herčík.

Audit, pak odstoupení

Dosavadní ředitel Pochobradský rezignoval na svou funkci v červnu, jen několik týdnů poté, co kraj uzavřel několikaměsíční audit školy. Uvedl tehdy, že odchází z osobních důvodů. Souvislost s auditem nekomentovalo ani hejtmanství.

Královéhradecký kraj, který školu zřizuje, zahájil audit loni na podzim. Jeho dokončení se odkládalo i kvůli zdravotnímu stavu ředitele. Na podporu vedení, ale i proti němu se mezitím sešla řada dopisů. Kontrola odhalila mnoho nedostatků, zejména v administrativě. Pochybení se týkala zadávání veřejných zakázek, nesrovnalostí v evidenci služebních jízd či evidenci odlovené zvěře.

Audit našel chyby. Kraj dal čas na nápravu, ale ředitel školy rezignoval

Podle dokumentu, který redakce iDNES.cz získala na základě informačního zákona, ředitel například spolu s rodinou cestoval v roce 2025 služebním autem na Mistrovství světa v ledním hokeji do dánského Herningu, aniž by za auto platil půjčovné, jak to ukládaly směrnice školy.

Kontroloři se podivili také enormnímu nájezdu jeho dvou služebních vozidel nebo tomu, že nechal servisovat služební vůz ve stejné vesnici, kde bydlí, přestože součástí kupní smlouvy byl i zvýhodněný servis

„Organizace neprokázala, že dodavatel, u něhož byl následně realizován servis vozidla, byl z hlediska ceny výhodnější, než dodavatel uvedený v objednávce (kupní smlouvě), který nabízí slevový program na servisní služby vozidla. Nebylo doloženo žádné porovnání cen, ani jiné podklady prokazující hospodárnost zvoleného postupu,“ píše se v závěrech kontroly.

Pochybení bylo větší množství, avšak podle hejtmana nikoliv zásadního charakteru, aby kraj rázně zakročil. Řediteli dal kraj na nápravu čas do srpna. Mezitím však Pochobradský rezignoval.

Školou se ve stejné době zabývala také policie, která však po počátečním prověřování případ odložila.

„I přes důkladné prověření všech poznatků a nám známých okolností nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení stíhání konkrétní osoby,“ uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Na České lesnické akademii v Trutnově studuje okolo 500 studentů. Škola má více než 170letou tradici a poskytuje vzdělání v oboru lesnictví, ekologie a mechanizace. Podílela se také na vzniku odborných učebnic. Sídlo má v Trutnově a pobočku ve Svobodě nad Úpou.

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