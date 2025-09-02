Radnice zahájila finanční audit ve škole letos v únoru a zkoumala účetnictví za rok 2022, 2023 a část roku 2024.
„Odbor auditu nyní prověřuje širokou škálu pochybení v účetnictví školy. Po několika měsících detailního zkoumání účtů je možné potvrdit, že došlo k výraznému pochybení na straně tehdejšího vedení školy,“ uvedla primátorka Hradce Pavlína Springerová (HDK).
K těm došlo v období, kdy ve škole působil předchozí ředitel. Na postu jej vystřídal přibližně v srpnu loňského roku nový ředitel, který vyhrál řádný konkurz.
V dokumentech, na které se kontrola zaměřila, byly nalezeny faktury nesouvisející s chodem školy.
„Jednalo se například o pořízení pouzdra na posuvné dveře v řádech nižších desítek tisíc korun, v budově se přitom žádné dveře tohoto typu nenachází. Stejně tak bylo pořízeno vodní čerpadlo nebo domácí vodárna, i když je škola napojena na vodovod a nemá studnu. Vedle toho zde byly nalezeny faktury dokládající nákup alkoholických nápojů, fotoknih, kasírek nebo elektronického vybavení, které se ve škole nenachází,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
Radnice proto podala na Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové podnět k prověření z možného spáchání trestného činu, protože nedostatky zjištěné při nakládání s veřejnými prostředky považuje za závažné. Město se domnívá, že by škoda na veřejném majetku mohla dosahovat několika milionů korun.
Vedle toho radnice i nadále pokračuje v započaté kontrole. „Kontrola není dosud ukončena, o čemž jsme informovali i státní zastupitelství. Prověření jednotlivých dokladů stále probíhá. Její ukončení předpokládáme na podzim. Poté město rozhodne o dalším postupu vůči škole,“ doplňuje vedoucí odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Hradec Králové Jaroslava Fikrová.
„Nikdo mi nic neřekl“
Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření bývalého ředitele školy. Ke kontrole a možné vysoké škodě téměř nic nesdělil. „Oficiálně nic nevím, nikdo mi nic neřekl. Děkuji,“ rozloučil se spěšně do telefonu bývalý ředitel, který školu vedl v letech 2000 až 2024.
Kontroly na hradeckých školách město provádí pravidelně, pokaždé jsou ale zaměřené na jinou oblast.
„Tyto kontroly provádí jak odbor interního auditu, tak odbor školství a zpravidla trvají několik týdnů až měsíců. Za rok se takto zkontroluje kolem sedmi nebo osmi škol. Každá kontrola je nicméně zaměřena na jinou oblast, může se jednat například o kvalitu vzdělávání, chod jídelny nebo právě finanční správu, jako tomu bylo v tomto případě,“ dodala primátorka.
Škola na Novém Hradci Králové má kolem 220 žáků v devíti ročnících.