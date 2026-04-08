Hradec škole prominul milion, policie zkoumá hospodaření bývalého vedení

Částku ve výši 984 225 korun tento týden Hradec Králové prominul Základní a mateřské škole na Novém Hradci za porušení takzvané rozpočtové kázně. Tento odvod škole hrozil kvůli kontrolnímu auditu, který prokázal systematické zneužívání příspěvků z veřejných zdrojů v éře bývalého ředitele.
Základní škola na Novém Hradci Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Prominutí příspěvku města nesouvisí s dalším šetřením a vyčíslením škody, kterým se zabývá policie.

„Zdůrazňuji, že rozhodnutí o prominutí o odvodu představuje rozhodnutí ve veřejnoprávní rovině a rozhodně to nijak neomezuje možnost školy i zřizovatele vymáhat náhradu škody vůči bývalému vedení, jehož jednání bylo pravděpodobnou příčinou vzniklé škody,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Vedení Základní školy na Novém Hradci Králové se loučilo s absolventy, končící ředitel Petr Cvrček sedí třetí zleva v první řadě i s dárky. (červen 2024)
Primátorka vysvětlila i pohnutky rady města o prominutí odvodu: „Nechtěli jsme, aby ta kauza měla negativní dopad na fungování školy. Kdybychom prominutí odvodu neschválili, mělo by to velmi negativní důsledky pro její běžnou činnost.“

Kontrolu hospodaření školy zadal magistrát v loňském roce, když Petr Cvrček po 24 letech v konkurzu neobhájil post ředitele. Nyní již bývalý šéf školy byl také starostou Lhoty pod Libčany.

Našlo se mnoho položek a transakcí, které nesouvisely s chodem školy. Ve školních nákupech figurovalo například sto lahví rumu a vaječného likéru, velmi drahé pouzdro na posuvné dveře, fotoknihy, elektronika, domácí vodárna či čerpadlo. Škola je přitom napojená na vodovod a nemá studnu. Nakoupená elektronika ve škole nebyla, stejně jako dveře za několik desítek tisíc.

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Dalším velkým problémem byla výše odměn konkrétních lidí. Škody s největší pravděpodobností půjdou do milionů.

„Nejhorší ze všeho bylo poznání, že systém, který tu máme nastavený, lze po propojení několika klíčových osob obcházet, a navíc i dlouhodobě,“ doplnila primátorka. Podle ní se nejspíš vzájemně kryli tři lidé.

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

V Lyžařském areálu Mladé Buky uchovávají sníh přes léto. (26. března 2026)

Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se proto k neobvyklému kroku, obří kupu sněhu tu schovali pod speciální plachtou na příští zimu. Stačit...

8. dubna 2026  9:59

Dnes bez klepání, velel ministr dopravy. Začala přestavba nádraží v Hradci

V železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží byla oficiálně zahájena...

V Hradci Králové na hlavním nádraží oficiálně zahájili modernizaci zdejší železniční stanice. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) odmítl klepat kladívkem, ale i bez této neobvyklé vzpoury téměř...

7. dubna 2026  16:43

Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026)

Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby...

7. dubna 2026  10:01

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

6. dubna 2026

Zemřel Jiří Zikmund, ceněný historik fotografie i trenér vodního póla

Laureát hradecké ceny Primus inter pares Jiří Zikmund (2025)

Na Zelený čtvrtek zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Zikmund, respektovaný historik, dlouholetý kurátor hradeckého Muzea východních Čech, fotograf a hlavně skromný strůjce pětidílného arcidíla...

6. dubna 2026  15:41

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  15:59

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na...

5. dubna 2026  7:45

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:38

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

4. dubna 2026  13:26

