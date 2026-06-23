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Zamčený úřad i školy, panika mezi rodiči. V Bydžově se obávali útoku střelce

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  17:06
Zvýšená obezřetnost dnes panovala v sedmitisícovém Novém Bydžově na Královéhradecku. Radnice zamkla školy i svůj úřad, obavy se šířily především mezi rodiči školáků. Nikdo nevěděl, jestli se ve městě nepohybuje nebezpečný ozbrojený muž, po kterém od rána pátrala policie na několika místech Česka. Hledaný muž ve špatném psychickém stavu mohl do Bydžova zamířit kvůli příbuzenským vazbám. Kolem 14. hodiny ho policie zadržela v Praze.

KRIMI

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Pětapadesátiletý muž s pistolí podle prvních informací policie mířil do učiliště ve středočeských Čelákovicích, viděn byl v Brandýse nad Labem, pak změnil auto. Hodiny nebylo jasné, kde vlastně je a co zamýšlí. Ozbrojenci hlídali školy i ministerstvo.

Policisté dopoledne upozornili vedení města, že muž má v Bydžově příbuzné. Radnice o dvě hodiny později zavřela školní budovy i svůj úřad.

Městský úřad na Masarykově náměstí v Novém Bydžově je zavřený kvůli obavám ze střelce (23. června 2026)
Městský úřad na Masarykově náměstí v Novém Bydžově je zavřený kvůli obavám ze střelce (23. června 2026)
V Základní škole Karla IV. v Novém Bydžově kvůli policejnímu pátrání zamkli vchod, rodiče si mohou děti vyzvedávat. (23. června 2026)
I střední odborná škola v Novém Bydžově zavřela. (23. června 2026)
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Místní obyvatel Michal Novotný se o možném propojení střelce s Bydžovem dozvěděl na tamním koupališti.

„Okamžitě jsme začali balit věci a jeli domů. Ve městě jsou zavřené školy, školky i úřady. Zatím toho moc nevíme. Když jsem odcházel od koupaliště, byl tam policista a místostarosta,“ popsal situaci Novotný.

Běžný život přitom šel normálním tempem, i když policejní hlídky bylo vidět. Hosté byli u stánku se zmrzlinou, před obchodním domem i v kavárně. V boční ulici si děti přes poledne hrály s fotbalovým míčem a na autobusovém terminálu postávali cestující.

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„Zamkli jsme školu, ale učíme, jede se dál,“ poznamenala učitelka, která před jednou ze škol čekala na manžela. Jiná kantorka u další školy se reportéra iDNES.cz ptala, jestli si přišel pro dítě. Rodiče si totiž dnes kvůli mimořádné situaci někde mohli brát děti z výuky dříve.

Základní, mateřské i střední školy na situaci reagovaly tak, že zamkly vstupy do budov. „Informovali jsme rodiče, že budova je pro dnešek uzamčená a pokud chtějí, mohou si děti ze školy vyzvednout před koncem vyučování a odvézt si je domů. Postupovali jsme podle pokynů zřizovatele,“ potvrdil ředitel Základní školy Karla IV. v Novém Bydžově Jan Bohdanecký.

Na dveřích Základní umělecké školy Jana Maláta viselo upozornění, že žáci mají zvonit na svého učitele, který jim přijde otevřít. Na budově městského úřadu visela od dopoledne cedule, že je z technických důvodů zavřeno.

Město se pro takový postup rozhodlo během dopoledne. Tři hodiny nato mohlo mimořádná opatření včetně rušení akcí odvolat.

„Mimořádná opatření měla preventivní charakter, tak jsme si to vyhodnotili s Policií ČR. Šířila se totiž panika mezi rodiči dětí ze základních škol, kteří se obraceli na ředitele. Byli jsme ubezpečeni policií, že muž není na území města, ale objevily se i informace od místních, že u nás byl,“ popsal místostarosta Nového Bydžova Matěj Novotný (ODS).

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Když policie informovala, že kromě Středočeského kraje pátrá i v Novém Bydžově, na sociálních sítích jedna z diskutujících napsala, že muž ve městě byl v pondělí. Jiný pisatel zase poznamenal, že ho prý viděli u školy v Hlušicích.

„O pátrání v Bydžově jsme se dozvěděli před 9. hodinou. Abychom uklidnili paniku mezi rodiči, rozhodli jsme na organizační poradě a po konzultaci s řediteli škol, že kolem 11. hodiny uzavřeme budovy. Policie v té době o muži nevěděla. Poté, co změnil auto, přišel i požadavek k naší městské policii, aby zkontrolovala kamerové záznamy. Chtěli jsme postupovat s klidnou hlavou,“ vysvětlil místostarosta. Tolik telefonátů za tři hodiny podle svých slov ještě neměl.

Policie v Novém Bydžově a okolí posílila hlídky. „Situaci ve městě monitorujeme, ale žádné obavy nejsou na místě. Bezprostřední nebezpečí nehrozí,“ sdělila po poledni policejní mluvčí Martina Jandová.

Všichni si mohli oddechnout ve 14 hodin, kdy policisté zadrželi hledaného muže v Praze.

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