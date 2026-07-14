Přepočítání bodů pořadí nezměnilo, zakázku na náměstí znovu vyhrála dražší nabídka

Hradec Králové musel nabídky znovu vyhodnotit, protože původní výběr dodavatele zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Radnice podle něj postupovala v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, chybovala v hodnocení zkušeností uchazečů a v definici pojmu intravilán. Tendr napadlo sdružení firem Stako a Smola HK, které i přes výrazně nižší cenu neuspělo právě kvůli hodnocení zkušeností stavbyvedoucích.
„Nově jmenovaná hodnotící komise dokončila opakované hodnocení veřejné zakázky na revitalizaci veřejného prostranství v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Po novém posouzení nabídek v rozsahu stanoveném rozhodnutím ÚOHS doporučila jako dodavatele opět sdružení GL BAK Gayer,“ uvedla mluvčí hradecké radnice Kateřina Rohlíčková.
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Hradec špatně posoudil nabídky na stavbu náměstí, antimonopolní úřad výběr zrušil
Pořadí všech nabídek podle města zůstalo beze změny. Na prvním místě znovu skončilo sdružení firem BAK a Gardenline, na druhém konsorcium Stako a Smola HK a na třetí pozici společnost Aquasys. Výsledek dnes projednala rada města, zastupitelé by se zakázkou měli zabývat až 25. srpna, přestože nejbližší mimořádné zasedání se koná dnes odpoledne.
„Nové hodnocení přineslo pouze změnu bodového skóre nabídek uchazečů, které však nemělo vliv na konečné pořadí. Po schválení výsledku orgány města poběží zákonná patnáctidenní lhůta na případné námitky, poté bude zadávací řízení pokračovat dalšími zákonnými kroky směřujícími k uzavření smlouvy,“ doplnila mluvčí.
Město upozornilo, že antimonopolní úřad nezrušil celou veřejnou zakázku ani zadávací řízení. Uložil městu pouze provést nové hodnocení nabídek v části posuzování referencí stavbyvedoucích. Zastupitelé kvůli dřívějšímu pochybení jmenovali novou sedmičlennou komisi složenou z koaličních i opozičních zastupitelů a zaměstnanců magistrátu. Ta se k hodnocení sešla začátkem července.
Stavět se mělo už letos na jaře
Hradec Králové vypsal tendr na stavbu náměstí v areálu Gayerových kasáren loni v květnu. Firmy Stako a Smola HK s výběrem, hodnocením a podmínkami tendru od počátku nesouhlasí. Zadavatel jim neuznal zkušenosti stavbyvedoucích a vítěznému sdružení naopak započítal referenční zakázky, aniž by podle ÚOHS předem definoval pojem intravilán.
„Vycházel (zadavatel) z rozšiřujícího výkladu pojmu intravilán, který nebyl v zadávací dokumentaci předem vymezen a je odlišný od jeho legální definice, čímž porušil zásadu transparentnosti, neboť dodavatelé nemohli předem předvídat způsob výkladu tohoto pojmu,“ stojí v rozhodnutí úřadu.
Stěžovatelé dříve vyjádřili přesvědčení, že po případném novém vyhodnocení nabídek a započítání bodů za zkušenosti stavbyvedoucích zakázku získají. Kritérium zkušeností stavbyvedoucích mělo váhu 40 procent, cena 60 procent.
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30. března 2025
„Sdružení současně setrvává na názoru, že předložená nabídková cena, představuje cenu odborně podloženou, reálnou a odpovídající rozsahu i náročnosti předmětných stavebních prací. Za její správností a realizovatelností plně stojí,“ uvedl zástupce neúspěšného sdružení Adam Kulda.
Podle původního záměru radnice měla stavba náměstí začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP.
Záměr radnice naváže na rekonstrukce Gayerových a Vrbenského kasáren pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové, které v letech 2021 a 2025 dokončil Královéhradecký kraj za celkem 700 milionů korun. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Dosud slouží prostor mezi kasárenskými budovami jako parkoviště.
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Stará kasárna už nestraší, největší přírodovědnou expozici otevřou do tří let
V objektu bývalých Vrbenského kasáren ještě kraj s muzeem pokračují v budování nových expozic. Pokud se městská zakázka bude i nadále protahovat, hrozí podle kraje ztráta významných dotací i na tento projekt.
„Další prodlužování zadávacího řízení by ovlivnilo nejen termín samotné úpravy veřejného prostoru, ale především celkovou koordinaci navazujících projektů a podmínky jejich financování. Na tuto skutečnost už také upozornil město Královéhradecký kraj, pro který by prodlení mohlo přinést ohrožení významné dotace. Město proto usiluje o dokončení všech dalších kroků v zákonných lhůtách a při plném respektování rozhodnutí ÚOHS,“ dodala Rohlíčková.