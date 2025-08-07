Zahradní slavnost v úterní odpoledne v jedné z mateřských školek, ve sklenicích perlí víno. Rodina je samý úsměv, v podtónu však nelze necítit tragický osud nejbližších.
V budově s tmavými okenicemi v ulici Pod Výrovem sídlí bezmála osmdesát let školka, předtím to však byl domov Hönigových. Dařilo se jim, a tak si roku 1926 hned vedle podniku dopřáli vlastní vilu. Užili si ji sotva třináct let.
Zkraje roku 1939 se pokračovateli podniku Janu Hanuši Hönigovi povedlo vycestovat do Anglie, pak přišel protektorát a s ním Norimberské zákony namířené proti Židům. Ač se snažil, celou rodinu za hranice nedostal.
Zdeňka byla už v počátku při selekci oddělena na práci, ale raději zůstala s dcerkou.