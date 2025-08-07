Trpký příběh likérnické rodiny Hönigů, jen otec a syn přežili. Vilu navštívili potomci

Zahradní slavnost u novoměstské školky Pod Výrovem připomněla oběti holocaustu z rodiny Hönigových. Zleva učitelka mateřské školky Kateřina Jelínková, Lucie Růžičková, Stephen Hoenig s dětmi Sabrinou a Dannym, dole uprostřed pamětnice Naděžda Hochmanová. (5. srpna 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Štěpánka Tůmová
  16:00
V Novém Městě nad Metují na Náchodsku si potomci i místní připomněli trpký příběh židovské rodiny Hönigových. Úspěšně podnikali s likérkou a sodovkárnou, část rodiny však zahynula v Terezíně a Osvětimi. Na jejich památku odhalili pamětní desku.

Zahradní slavnost v úterní odpoledne v jedné z mateřských školek, ve sklenicích perlí víno. Rodina je samý úsměv, v podtónu však nelze necítit tragický osud nejbližších.

V budově s tmavými okenicemi v ulici Pod Výrovem sídlí bezmála osmdesát let školka, předtím to však byl domov Hönigových. Dařilo se jim, a tak si roku 1926 hned vedle podniku dopřáli vlastní vilu. Užili si ji sotva třináct let.

Zkraje roku 1939 se pokračovateli podniku Janu Hanuši Hönigovi povedlo vycestovat do Anglie, pak přišel protektorát a s ním Norimberské zákony namířené proti Židům. Ač se snažil, celou rodinu za hranice nedostal.

Zdeňka byla už v počátku při selekci oddělena na práci, ale raději zůstala s dcerkou.

