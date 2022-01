Na okraji Nového Města vyroste 80 domků. Podle kritiků zabrání obchvatu

Na okraji Nového Města nad Metují u výpadovky na Hradec Králové zatím stojí jen několik domů a chatek či továrnička. Patnáctihektarové strniště mezi železnicí a silnicí u krčínské Osmy přes zimu odpočívá, ale jednou by tu mohl zavládnout stavební ruch.

V dubnu 2018 totiž zastupitelé schválili v územním plánu, že se zdejší zemědělské pozemky promění v plochu pro bydlení, takže tu může vzniknout nová čtvrť navazující na zástavbu Krčína. Volných parcel se totiž ve městě nedostává.

Potíž však je, že právě někde kolem Osmy má vést jižní obchvat města, k jehož prosazování zavázali radnici občané v referendu na podzim 2018. Zdali si záměry na stavbu domků a silnice překážejí, není jasné.

„Zastánci obchvatu tvrdí, že blízko Krčína právě přes naše pozemky povede obchvat, ale to je, myslím, nesmysl. Vždyť by to škodilo lidem, kteří tam už teď žijí. Kdyby obchvat procházel třeba o sto metrů dál, město by mohlo mít obchvat, přeložku silnice I/14 i území k zástavbě pro domky,“ míní Josef Cach, předseda spolku K-47 provozujícího záchrannou stanici pro živočichy Pasíčka na Pardubicku.

On sám a spolek vlastní dohromady přes šest hektarů plochy, kterou získali darem, takže jsou na Krčínském návrší největšími vlastníky. O zástavbu usiluje i více drobných majitelů.

„Uvažovali jsme dříve, že v Krčíně postavíme zázemí pro ochranu přírody, ale pak jsme od toho upustili. Co bude dál, je ve hvězdách, určitě to budou pozemky k zástavbě pro veřejnost,“ říká Josef Cach.

Nedaleko v bývalé cihelně stojí soukromá sluneční elektrárna. I ta by možná musela ustoupit obchvatu, pokud by procházel blízko Krčína.

Územní plán čelí žalobě, přináší to nejistotu

Oblast pro budoucí domky navíc čelí soudní při. Tahoun referenda podnikatel Václav Zilvar totiž zažaloval město a domáhá se zrušení části územního plánu právě u Osmy.

Nové Město a doprava Hlavní silnice I/14 oficiálně stále vede přes městskou památkovou rezervaci a Husovo náměstí, ale už se jedná o přeznačení. Většina osobních i nákladních aut od Rychnova však jezdí po okraji města, od Spů přes Krčín směrem na Vrchoviny a Náchod.

Krajský soud to v roce 2019 zamítl, ale Nejvyšší správní soud rozsudek před rokem kvůli nepřezkoumatelnosti zrušil a věc vrátil. Na verdikt se od té doby čeká. To přináší podle městských úředníků velkou nejistotu.

Zastupitelé se zástavbou v Krčíně zabývali v listopadu a studii zastavitelnosti vzali na vědomí.

„Na základě této studie majitelé mohou konat další stavební úkony, ale jen těžko mohu odhadovat, kdy se tam začne parcelovat a stavět. Pro území Krčínského návrší stejně jako pro celé město je závazný již čtyři roky platný územní plán. Město této výstavbě tedy ani nijak nemůže bránit. Pro obchvat je dostatečný prostor ve větší vzdálenosti od města,“ říká starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město).

Napřed vyznačte obchvat, žádali jeho zastánci

Členové někdejšího výboru referenda zastupitele předem žádali, ať počkají na rozsudek, který platnost územního plánu potvrdí, avšak marně.

„Studie Krčínského návrší nám nevadí. Jsme pouze proti tomu, aby se území pro pravděpodobné vedení jižního obchvatu před jeho definitivním umístěním zastavělo,“ vysvětluje Václav Zilvar.

„Proto jsme při referendu požadovali vyznačit do územního plánu územní rezervu (sto metrů široký koridor, pozn. red.), která trasu upřesní. Referendum směr obchvatu naznačilo pouze na území města od Spů k Vladivostoku a k Nahořanům. Dále to měl být úkol pro orgány města. To, že nic nedělají, a dokonce v tomto směru plánují zástavbu, kritizujeme,“ říká Václav Zilvar.

Jižní obchvat Proti přeložce bojuje devět let skupina občanů. Inspirací pro jižní obchvat jim byla neschválená krajská studie Brána k sousedům z roku 2012, kde se zmiňuje napojení Nového Města na D11. Město původně odmítalo referendum vyhlásit kvůli nadregionálnímu dopadu obchvatu, ale po soudních verdiktech ho muselo v roce 2018 uspořádat. Hlasovalo o něm 44 procent voličů. Pro bylo 27 procent, tedy přes 2 100 lidí. Obchvat je však referendem vymezen jen neurčitě, povede kdesi v trase Spy -Vladivostok - Osma - Nahořany. Náklady na stavbu jedenáctikilometrové silnice vyčíslila studie AF-Cityplan na 1,5 miliardy korun bez započtení daně, petiční výbor to kvůli použité metodice zpochybnil.

Tvrdí, že plánovaná výstavba domků v Krčíně u silnice k Černčicím by stavbu jižního obchvatu definitivně zablokovala.

Vzdálenější alternativní trasa obchvatu vedoucí od Spů přes údolní nivu Metuje k Nahořanům se totiž kvůli chráněnému území, značným nákladům a také odporu nahořanských zastupitelů už z roku 2014 už dříve ukázala nepřijatelná.

Tato trasa by navíc neumožnila táhnout celý obchvat dál kolem Krčína směrem na Náchod. „Pak ´zbyde´ jediná možnost vést kamiony přes centrum města se všemi negativnímu dopady,“ podotýká Zilvar.

Byl by to podle něj návrat k přeložce I/14, kterou Ředitelství silnic a dálnic připravovalo roky v trase, kudy tranzitní doprava zhruba jezdí už nyní, tedy ze Spů kolem nádraží a do Vrchovin. Silnice by tak oddělila Krčín a Nové Město.

Podnikatel Zilvar však ve Vrchovinách drží některé pozemky a i kvůli obavě, že tam podle odhadů ŘSD chystaná silnice přivede oproti současnosti téměř dvojnásobek nákladních aut, až 15 tisíc, se brání u soudu proti územnímu plánu i v této oblasti.

Zatímco přeložka I/14 má v novoměstském územním plánu vyznačen svůj koridor (územní rezervu), jižní obchvat tam nefiguruje. Kritici viní město z nečinnosti a naznačují, že za tím jsou i finanční zájmy ve vztahu k budoucím prodejům stavebních pozemků v Krčíně. Radnice opakovaně čelí v místním tisku vyhroceným útokům.

Ministerstvo doporučilo napřed krajské plány

Podnikatel Zilvar tvrdí, že podle stavebního zákona si město může zřídit územní rezervu pro obchvat na svém území samo a později upřesnit jeho trasu.

To je však v rozporu s tím, co městu už v roce 2014 doporučilo ministerstvo pro místní rozvoj, tedy napřed dostat jižní obchvat do krajské plánovací dokumentace.

Přeložka v záloze Po řadu let se jako jediné řešení rýsovala stavba přeložky I/14 odhadem za 786 milionů korun, kterou připravovalo Ředitelství silnic a dálnic. Silnice v délce 6,3 kilometrů měla vést ze Spů kolem novoměstského nádraží a do Vrchovin. Státu se však nedařilo získat územní rozhodnutí a nakonec svou žádost stáhl. Mimo hru však přeložka není, ŘSD ji bere jako nejekonomičtější variantu ze šesti prověřovaných a navíc zmiňuje, že bude třeba řešit i dopravu mezi Rychnovem a Náchodem. ŘSD v roce 2020 nechalo zpracovat studii, jež uvažuje i o tunelu v přednádražním prostoru, kde dříve nebyly splněny hlukové limity.

Město se tohoto návodu drží a od března 2019 žádá Královéhradecký kraj, aby vymezil území pro obchvat v krajských zásadách územního rozvoje.

Vyčleněná územní rezerva by sloužila k prověření, zda vůbec lze tudy komunikaci vést.

Do krajských plánů se však zatím obchvat nijak nepromítl.

„Termín změny je plně v rukách krajského úřadu. Určitě na něj má zásadní vliv vyjadřování dotčených orgánů, jedním ze zásadních je ŘSD, které si může nechat zpracovat zcela novou variantu vedení obchvatu našeho města,“ upozorňuje starosta.

Ministerstvo dopravy i ŘSD loni požádaly kraj, aby ponechal v krajských dokumentech koridor pro přeložku I/14. O žádnou další variantu koridoru přeložky neusilovaly.

„Jsme připraveni jednat o případném požadavku vůči ministerstvu dopravy na provedení dalších územních studií,“ říká mluvčí kraje Michal Friček o nové možné trase.

Zastánci obchvatu po něm volají i kvůli postupu dálnice D11. V prosinci se otevřela část mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Dopravní odborníci očekávají, že až budou dostavěny úseky až k polské hranici v Královci, čehož chce ŘSD dosáhnout nejpozději roku 2027, nákladní auta se přesměrují z přechodu v Náchodě na Královec a dálnici.

O to, jak to s novoměstskou dopravou bude dál, jedná se i po politické linii. Starosta Hable se sešel s krajským hejtmanem Martinem Červíčkem (ODS), který Novoměstským slíbil, že bude intervenovat u ministra dopravy a ŘSD, aby se řešení pro tranzitní dopravu rozhýbalo.