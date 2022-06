Křičící menšina je vždycky slyšet, říká investor centra Nová Zelená v Hradci

Překvapil vás tak silný odpor veřejnosti i většiny zastupitelů při projednávání společného memoranda s městem a pak i při vyjadřování k dokumentaci EIA?

Náš pohled je trochu jiný. Křičící menšina je slyšet vždy, my jsme ale přesvědčeni, že většina veřejnosti ze spádové oblasti projekt přijímá pozitivně nebo neutrálně. Opíráme se o průzkum agentury Ipsos z minulého roku. Na projednání memoranda v zastupitelstvu přišli pochopitelně aktivní kritici, kterých ale podle počtu zúčastněných zase tolik nebylo. Co se týká zastupitelů, překvapil nás samotný nesouhlas i to, že předkladatel materiálu ho zastupitelům vůbec neprezentoval. Memorandum zavazovalo nás jako investora k plnění vůči městu a Kuklenám, na druhou stranu z memoranda žádné závazky pro město nevyplývaly. Projednání bylo také ovlivněno předvolebním bojem.

Necítíte, že investor zanedbal projednávání komunikace Nová Zelená s veřejností? Vždyť i Komise místní samosprávy Kukleny se o obnovení záměru dozvěděla až z úřední desky.

S KMS Kukleny jsme během roků 2021 a 2022 třikrát jednali a z jednání jsme měli pocit, že jsme našli vzájemně výhodnou cestu. Při předchozím procesu posuzování vlivu na životní prostředí se veřejnost k projektu již jednou měla možnost vyjádřit, a to také udělala. S připomínkami veřejnosti jsme se v přípravě dokumentace pro EIA vypořádali.

Předpokládám, že město se od roku 2010, kdy se o projektu začalo mluvit, o něj příliš nezajímalo. Anebo se pletu a vedla se nějaká jednání?

Projekt jsme koupili až po změně územního plánu, kterého se při přípravě projektu striktně držíme. Zpočátku jsme měli problémy spojené s církevními restitucemi, vyřešení této záležitosti trvalo téměř rok. Jednání s obchodními partnery, kteří budou mít v nákupním parku svůj obchod, se i kvůli covidu protáhla na čtyři roky. S městem jednáme intenzivně poslední tři roky.

Alfou a omegou všeho se zdá být vybudování radiály Nová Zelená. Je pravda, že pro dopravní obslužnost shopping parku není důležitá a nezbytná?

Vybudování radiály Nová Zelená, což je komunikace celoměstského významu, pro nás alfou a omegou není. Je to veřejně prospěšná stavba, investice města. My jsme pracovali s tím, že doposud město v této věci nepodniklo žádné kroky. Územní plán výstavbu shopping parku radiálou Nová Zelená nepodmiňuje. Dopravní řešení, které se opírá o dopravní model města, radiálu pro obslužnost nákupního parku nevyžaduje.

Jenže bez této radiály by se nejspíš dost podstatně zvedla dopravní zátěž na Pražské třídě i v okolních ulicích. Vždyť i podle vašeho dopravního průzkumu by 28 procent všech cest do zóny vedlo z centra po Pražské třídě.

K podstatnému zvýšení dopravy na Pražské třídě nedojde, protože vybudováním nákupního parku mimo město se naopak počet aut projíždějících Pražskou třídou o zhruba stejné procento sníží. A to díky tomu, že obyvatelé širšího okolí pojedou na nákupy do shopping parku po staré silnici I/11 a nebudou muset projíždět Pražskou třídou. Znovu připomínám, že základem pro dopravní řešení byl dopravní model města.

Zastupitelé svým nedávným rozhodnutím zaúkolovali primátora, aby při budoucích jednáních s investorem trval na vybudování nové komunikace k obchodnímu centru. Může vaše společnost nabídnout více než zhruba třetinu uvažované radiály?

Radiála Nová Zelená není obslužná komunikace k nákupnímu parku, je to čtyřproudová radiála celoměstského významu a patří do základního komunikačního systému města, proto jde o veřejně prospěšnou stavbu. Část radiály Nová Zelená na našich pozemcích jsme zakomponovali v souladu s územním plánem do projektu a tuto část, zhruba 35 procent, jsme v rámci budoucí smlouvy o spolupráci chtěli předat městu. Panu primátorovi jsme zaslali dopis, ve kterém vyjadřujeme naši připravenost s městem dále spolupracovat, vést jednání a další komunikaci s cílem dosáhnout výsledku přijatelného pro obě strany

Daří se vám kritikům centra vysvětlovat, že na rozdíl od města společnost J&T Real Estate CZ neměla být investorem komunikace?

Investorem radiály jako veřejně prospěšné stavby musí být podle územního plánu město. Kritici výstavby nákupního centra tento fakt samozřejmě vědí.

Primátor má s vámi také jednat o možných úpravách, či dokonce o přepracování projektu, protože některým zastupitelům se nelíbí ani velikost a monofunkčnost hal. Je o tom možné jednat?

Jsme zkušený developer a při přípravě projektu se musíme držet územního plánu, opatření obecné povahy a platných zákonů. Investor všechny tyto podmínky řádně plní a kladné stanovisko odboru hlavního architekta města Hradec Králové potvrzuje soulad s územním plánem. Jak už jsem zmínil, deklarovali jsme, že jsme připraveni k případnému jednání. Nyní čekáme, s čím město přijde.

Zklamal vás jeho přístup?

Rok jsme s městem jednali o finální podobě projektu, společně se zástupci města jsme připravovali smlouvu o spolupráci, která se na přání města změnila na memorandum. A přestože bylo pro město výhodné a rada ho navrhla ke schválení, zastupitelé ho odmítli.

Od schválení změny územního plánu, která výstavbu v lokalitě Nová Zelená umožňuje, po zveřejnění záměru komerčního centra Nová Zelená uběhlo více než deset let. Bylo spouštěčem dobudování a zprovoznění dálnice D11?

Nebylo. Bude to mít synergické efekty, ale příprava projektu probíhá již dlouhou dobu, kdy jsme nemohli tušit, kdy bude dálnice dokončena.

Termíny začátku stavby se kvůli procesu EIA oddálily. Jak zní nejnovější harmonogram výstavby a otevření Shopping parku Nová Zelená?

Příprava projektu běží podle předpokládaného harmonogramu včetně časových rezerv, které má každý projekt.