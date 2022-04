Stavba obchodního centra v Hradci narazila. Je to podvod, myslí si místní

Nejhorší obavy mnoha obyvatel hradeckých Kuklen se naplnily. Před rokem a půl místní zjistili, že zapomenutou stavbu obřího obchodního centra nejenže čas nepohřbil, ale že investor by jej rád budoval, a to už letos.

A teprve před několika dny se dozvěděli další nepříjemnou skutečnost. Developer má v plánu postavit jen malou část nové silnice, která by se stala obchvatem dnes přeplněné Pražské třídy.

Zlé tušení Kuklenských potvrdil text memoranda mezi městem a společností J&T Real Estate, jehož znění měli v úterý schvalovat zastupitelé. Dohoda se však nekonala. Zabránil jí koncentrovaný odpor místních i drtivé většiny zastupitelů. Pro memorandum byli pouze tři.

I přes sžíravou kritiku vzniku centra to však automaticky neznamená konec projektu nazvaného Nová Zelená. Na některé otázky za několik měsíců odpoví posudek vlivu na životní prostředí EIA, který si vymínil krajský úřad. Udělal tak čáru přes rozpočet plánům na letošní start stavby zóny o rozloze 35 tisíc metrů čtverečních. Další podmínky si bude diktovat město. Podle kritiky, která zazněla v úterý, by to měl být velmi tvrdý diktát bez kompromisů.

„Je to čistý podvod“

Nejdůležitější podmínkou bude bez pochyby vznik komunikace Nová Zelená. Developer totiž narazil s plánem postavit pouze asi třetinu nové radiály, jež by se poté měla zanořit do Zelené ulice a ústit na už dnes často ucpané křižovatce u základní školy do Pražské třídy. Nepomohl ani závazek firmy darovat městu 35 milionů korun na další dopravní řešení.

Diskuse k memorandu trvala na schůzi zastupitelstva téměř hodinu a půl a zaznělo při ní mnoho ostrých slov. Jen namátkou: „Je to zločin. Zadupáváte nás do země. Opravdu to neskousneme. Memorandum je nepřijatelné. Je to čistý podvod na obyvatele Kuklen!“

Na kvalitní zemědělské půdě, což byl další argument pro ukončení debaty o stavbě, má vyrůst 14 hal, parkoviště pro 1 800 aut a vzniknout několik set pracovních míst. Investor zmínil, že tu bude značka Lidl, obchody s módou, sportem, zdravou výživou, potřebami pro kutily a smlouvu již údajně uzavřel i s dosud nezveřejněnou prodejnou nábytku. Podle analýzy developera jsou výstavbě nejvíc nakloněni obyvatelé Kuklen a Svobodných Dvorů, kterých by prý v centru nakupovalo 87 procent. Jenže v úterý zazněly jen názory zbývajících 13 procent, tedy kritiků centra.

„Nikdo to nechce. Ani občané, ani komise místní samosprávy, neschválil to výbor pro územní plánování, nedoporučuje to komise pro dopravu, nemá to dokončenou EIA, a přesto se tu hlasuje o něčem, co v budoucnu městu přinese náklady ve vyšších stovkách milionů a tisícům občanů to znehodnotí životní prostředí,“ podivoval se Libor Hampl.

„Není dořešeno vůbec nic. Skrečujte celou vaši výstavbu, nechte tam pole a bude spokojenost nejvyššího řádu,“ navázal Petr Příborský. „Pomáháte investorovi, ale nás zadupáváte do země. Není to nadsázka. Odmítněte dokument, který posílá do historie a vymazává klíčovou podmínku vybudování radiály,“ upozornil Jan Rybář.

„Proč má město teď podepisovat memorandum o společném postupu? Proč se město má k něčemu zavazovat, když ještě nemá všechny informace, podmínky a data?“ ptal se Milan Jaška.

Místo pro čtvrť, nebo iluze?

Podle ředitele J&T Martina Kodeše centrum rozvine prázdný potenciál území, jako bonus zmínil park, který je podle něj svou velikostí blízký Žižkovým sadům. Architekt projektu Tomáš Vymetálek řekl, že centrum by mohlo iniciovat výstavbu v celých západních Kuklenách.

„Bavíme se o nové městské čtvrti s kapacitou mezi 3 500 až 5 000 obyvatel. Potřebujeme radiálu i stavbu. Kromě lokality nad Kauflandem jsou to dvě největší území pro bydlení, která v příštích dvaceti letech můžeme naplnit,“ upozornil. Velmi podobně mluvil i šéf výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS), jenže tím se veškerá podpora pro komerční centrum vyčerpala.

„Není pravda, že jde o první krok k výstavbě nového sídliště. Aby v lokalitě mohly vzniknout byty, jsou potřeba investice za minimálně půl miliardy korun a zároveň vykoupení nebo vyvlastnění desetitisíců čtverečních metrů půdy. Jde o iluzi, na kterou město nemá peníze ani potřebné schopnosti,“ zdůraznil Kamil Kubica (Piráti). Ten přirovnáním k izolační zeleni cupoval i zmiňovaný park.

Vždyť nemáme ani na řidiče

Největšími náboji proti Nové Zelené však byly nejasnosti kolem stejnojmenné silnice.

„Město bude mít na její stavbu možná za 20 30 let, náklady budou 150 až 200 milionů korun, plus navíc rekonstrukce Pálenecké ulice. Nová Zelená přitom moc nepomůže, protože stejně skončíme v kuklenském podjezdu,“ řekl Lubomír Štěpán (KSČM).

„Memorandum je čistý podvod na obyvatelích Kuklen, nic jiného. My bychom memorandem bořili podmínku vzniku nové komunikace a ještě bychom na sebe nesmyslně vzali závazek, že zbytek zrealizuje město. Skutečně věříte tomu, že město vykoupí pozemky, když toho nebyl schopen investor, a zaplatí komunikaci? Náklady jsou přes sto milionů bez výkupu pozemků. Město to není schopné dostavět,“ zdůraznil Martin Hanousek (Změna a Zelení).

„My nemáme na rekonstrukci Benešovky, na rekonstrukci Harmonie, na stavbu bytů, parkovacích domů ani peníze na to, abychom přidali platy řidičům MHD. Tak o čem se tu bavíme? Neztrácejme čas a pojďme to shodit ze stolu,“ vyzýval Pavel Vrbický (Piráti).

Na jeho slova po 80minutové debatě skutečně došlo a hradečtí zastupitelé memorandum shodili. Po požadavku hejtmanství na vypracování posudku vlivu na životní prostředí EIA je to druhé zbrzdění projektu.

Dokument EIA bude významným podkladem pro případné územní rozhodnutí i pro stavební povolení, nutné bude i veřejné projednání. Do té doby, než se vyřeší otázka budování radiály Nová Zelená, se však dá očekávat stejný výsledek, ke kterému dospělo úterní zastupitelstvo.