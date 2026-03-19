Tragický požár bytu na Jičínsku. Ohnisko bylo na pohovce, jeden člověk zemřel

  7:41
Požár v bytě v Nové Pace na Jičínsku nepřežil ve středu odpoledne jeden člověk. Oheň se nerozšířil do jiných částí bytového domu, evakuace obyvatel tak nebyla nutná. Krajští hasiči to oznámili na své facebookové stránce. Výši škod ani možnou příčinu vzniku požáru neuvedli.
Následky požáru bytu v Nové Pace na Jičínsku. Jeden člověk ho nepřežil. (18. března 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči vyjížděli krátce před 15:30 k požáru v bytě v nejvyšším, osmém podlaží bytového domu. Oheň zasáhl hlavně pohovku a první zasahující jednotka ho uhasila už za šest minut.

Následky požáru bytu v Nové Pace na Jičínsku. Jeden člověk ho nepřežil. (18. března 2026)

„V bytě byla nalezena osoba bez známek život, přivolaný lékař konstatoval její smrt,“ oznámili hasiči.

„K rozšíření požáru ani zplodin hoření mimo zasažený byt nedošlo a obyvatelé domu nemuseli své byty opouštět,“ doplnili. Příčiny požáru nyní zjišťují vyšetřovatelé hasičů i policie.

Při požáru bytového domu v Jičíně zemřel muž, další dva lidé jsou vážně zraněni
