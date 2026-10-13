Když obyvatelé okrajové hradecké čtvrti Slatina chtějí vyrazit do centra na kole, čeká je mnohdy nebezpečná jízda v hustém provozu po silnici od Nového Města nad Metují.
Obdobně musí být ostražití lidé z osady Chaloupky ve Svobodných Dvorech, kde úzkou silnici doplňuje stezka pro pěší a cyklisty jen na nadjezdu dálnice.
Zato o pár kilometrů dál už mají dojíždějící cyklisté asfalt jen pro sebe. Mezi Stěžery a Kukleny slouží kolařům od začátku září nová cyklostezka, která výrazně zvýšila bezpečnost na tahu od Nového Bydžova. Jenže ta končí v polích. Ještě před čtyřproudou magistrálou od Bláhovky k ČKD musí cyklisté sjet zpátky na silnici a kličkovat mezi auty úzkou Zelenou ulicí.
„Je skvělé, že se podařilo cyklostezku dovést až sem. Bohužel další pokračování je závislé na výstavbě Nové Zelené,“ připomněla ještě před volbami primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK), že pokračování stezky je spojeno s kontroverzní stavbou nové obchodní zóny v Kuklenách.
Cyklostezka slouží hlavně obyvatelům Stěžer a okolních obcí, kteří dojíždějí do pouhé dva kilometry vzdálené metropole za prací či do školy. Před Hradcem nyní zbývá posledních 500 metrů. Stavbu za necelých 11 milionů korun připravovala obec Stěžery 15 let, především kvůli sporům o přeložky sítí. Musela také zabojovat, aby dálniční nadjezd s cyklostezkou počítal.
„Mnohým se může zdát, že je to hrozně dlouhá doba, ale bohužel administrativní a přípravné práce byly velmi náročné. Museli jsme zkoordinovat různé stavby, především dálnici. Následně jsme koordinovali stavby kanalizace a úpravy Zelené ulice,“ popsala starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (Naše obec).
Stezka vede ze Stěžer na Hradec, chybí propojení přes Kukleny.
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Obec na stavbu získala kolem 85 procent peněz od státu, kraje a města. Hradec přispěl na část stezky v katastru Kuklen. Obyvatelům Hradce však stezka může sloužit leda k výletům. O bezpečném spojení do centra si Kuklenští mohou nechat dál jen zdát. Pomůže až převedení husté dopravy od dálnice na zamýšlené nové radiály Nová Zelená a Nová Pražská. Ty jsou však zatím jen na papíře.
Plačice se děsí spojky
Situace v Kuklenách se navíc ještě zhorší ve chvíli, kdy stát vybuduje jižní spojku od Bláhovky na Rašínovu třídu. Hlavní proud dopravy od dálnice se pak zřejmě přesune do dosud relativně klidné Pardubické ulice.
Sousední místní část Plačice tam v minulosti žádala stavbu cyklostezky. Jenže ta se právě kvůli spojce odsouvá.
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„Dlouhé roky máme jako hlavní prioritu komise místní samosprávy (KMS) cyklostezku až na Anenské náměstí v Kuklenách. Ukázalo se však, že v její plánované trase bude velká křižovatka jižní spojky a stezka by se tak za pár let musela rozbourat. Proto se řešení odsunulo až na dobu, kdy bude spojka hotová,“ sdělil předseda KMS Plačice Petr Čipčala.
Radovat se však mohou ve Svobodných Dvorech, kde dosud je hotová jen malá část cyklostezky přes dálnici D11. Hradec Králové chce příští rok za čtyři miliony korun postavit asi 200metrové pokračování stezky pro chodce a cyklisty od dálnice k místní sokolovně. Současně bude stavět také propojku od novostaveb za základní školou do Klacovské ulice, u níž má vyrůst školní tělocvična.
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„Chceme, aby se pokračovalo se stezkou i dál do Chaloupek. Pozemky jsou už vyčleněné, v rámci pozemkových úprav by měl stezku stavět Státní pozemkový úřad. Teď se už jen čeká, až na to získá nějakou dotaci,“ nastínil další plány předseda KMS Svobodné Dvory Tomáš Merta.
Stezkový boom na obzoru?
Lidé v okrajových částech krajského města volají po bezpečných spojeních do centra už roky. Teď se však blýská na lepší časy. Dosavadní vedení, jehož koalice patrně bude pokračovat, chce do rozpočtu na příští rok zahrnout nejen stezku ve Svobodných Dvorech, ale také projektovou přípravu cyklostezky u nadjezdu v Plačicích za milion korun.
Nedávno radnice zadala také projekční práce na nový úsek Labské stezky od nákupní zóny OBI ke kamennému mostu na Pláckách za 970 tisíc a do rozpočtu na roky 2027 a 2028 by se mohly dostat ještě stezky pro chodce a cyklisty ze Slezského Předměstí do Slatiny a podél ulice Bratří Štefanů od hospody Stoletá k autobusové zastávce Terno.
„Obě tyto stezky jsou nyní ve fázi projektování. Předpokládám, že v příštím roce budeme mít projekty hotové a budeme moci žádat o povolení záměru stavby. Rád bych proto měl na obě stavby alokované finance v rozpočtu,“ řekl ještě před volbami dosavadní investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).
Pro obyvatele Slatiny i lidi dojíždějící za prací či nákupy podél frekventované silnice Bratří Štefanů by vybudování cyklostezek přineslo velkou úlevu. Po jejich stavbě volají už 25 let. V té době stihli silničáři vybudovat třeba navazující stezku ze Slatiny do sousedního Černilova.
„Propojení Slatiny s Hradcem by mělo být bezpečné. Chodí tam ze i školy s dětmi. To je priorita jako hrom,“ hřímal už před šesti lety předseda KMS Pavel Tobiášek.