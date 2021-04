Bývalá kasárna v Jičíně nahradí nová obytná čtvrť za 235 milionů korun

Nová čtvrť vznikne pod vrchem Čeřovka u známé lipové aleje v Revoluční ulici, sportovního areálu, u aquacentra či nemocnice.

„Je to velmi atraktivní místo. Renomovaný architekt Čeněk Musil za první republiky přišel s nápadem, že by vrch Čeřovka měl být zastavěn. Vytvořila se první část a postavily se první rodinné domy. Výstavba pokračovala i za války a po ní. Další fáze se datuje od poloviny 70. do 80. let. Po zbourání kasáren se lokalita k vhodnému dotvoření vyloženě nabízí,“ uvedl starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Na desetihektarové ploše po kasárnách nechá město vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu a veřejná prostranství.



Zakázku chce vypsat ještě na jaře a předpokládané náklady 235 milionů korun ze záměru činí vůbec nejvýznamnější projekt posledních let. Radnice předpokládá, že si vezme bankovní úvěr 190 milionů korun se splatností maximálně 15 let.

Banky i firmy jsou připravené

„Smlouvu uzavřeme s bankovním domem, který vzejde z poptávkového řízení. Předpokládáme, že v závěru léta. Větší část financí se městu vrátí prodejem pozemků. Půjde o jednu z finančně nejnákladnějších a rozsahem vůbec největší zakázku financovanou městem v moderní době,“ sdělil tiskový mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Podle starosty Malého by se na zázemí pro výstavbu mělo pracovat v příštím roce a první domy se mohly stavět v roce 2025, možná i dřív: „Banky jsou připravené nám úvěr poskytnout. Jsme dostatečně bonitní, nemáme žádné závazky. Na příští radě projednáme zadávací podmínky pro infrastrukturu. S dodavateli jsme již jednali a předpokládám, že výběr by mohl být u konce v srpnu či září. Na listopadovém zastupitelstvu bychom mohli schválit smlouvy o dílo i úvěru, aby se mohlo v roce 2022 budovat. Předpokládám, že to potrvá dva a půl roku a mezitím se budou prodávat pozemky tak, aby se mohlo všechno připravit.“

Domy podle katalogu

Urbanisticko-architektonickou soutěž na návrh podoby město vypsalo už v roce 2013. Porota vybrala kancelář Cuboid architekti, ta přišla o rok později s územní studií a katalogem domů, jenž předepisuje jednotící ráz.

„Bude tam 52 rodinných a 14 bytových domů o čtyřech patrech. Dalo by se však říci, že půjde spíše o sedm bytových dvojdomů. Po dvojicích budou stát blízko sebe a budou mít společné garáže. Určitá kreativita se připouští, ale nemůžeme mít vedle sebe bungalov a třípatrovou vilu,“ upřesnil Malý.

Radnice chce zabránit spekulacím a parcely pro rodinné domy prodá podle předem daných podmínek.

Kasárna Jičín Kasárna se začala stavět od roku 1887, a to z důvodu umístění jičínského 43. zemskému praporu a později také trutnovského 44. zemského praporu. Za První republiky sloužila 22. pěšímu pluku Argonskému, jehož jádrem byli francouzští legionáři, a za socialismu pak dělostřelecké brigádě. Od 90. let 20. století kasárna chátrala, město pro ně hledalo využití a prostředky, ale bohužel nenašlo. Nyní se přistoupilo ke zbourání větší části kasáren a k otevření lokality pro bytovou zástavbu urbanisticky zajímavé části Čeřovka.

„Máme nastavené určité principy, což znamená, že jedné fyzické osobě prodáme jeden pozemek. Pro to jsme se rozhodli, protože nechceme, aby si tam někdo koupil pozemků více a potom je dál přeprodával. Pokud jde o bytové domy, nebráníme se, kdyby se developerská firma rozhodla koupit více pozemků a vybudovat třeba šest domů,“ vysvětlil Malý.

Z celého kasárenského areálu zbyly pouze dvě budovy. Za necelých 12 milionů korun je koupí společnost Senecura, která s městem, ještě pod názvem Senior Holding, uzavřela v roce 2017 smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Podle ní už firma zaplatila 600 tisíc korun, nyní doplatí zbytek a objekty získá. Přebuduje je na domov pro seniory a Alzheimer centrum.

„Dostáváme se do fáze uzavření kupní smlouvy, což beru jako velké vítězství. Dlouho osiřelé budovy dostanou nové smysluplné využití pro Jičín a jeho obyvatele. Jsem pyšný na překonání všech překážek, které bránily přestavbě lokality na čtvrť,“ uvedl jičínský místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Společnost Senecura se zavázala, že zachová vnější fasády kasáren a ráz střech. Domy propojí krčkem a hlavní vstup bude od lipové aleje. Počítá se s běžnými lůžky, specializovanými místy pro seniory s Alzheimerovou chorobou i lůžky s 24hodinovou péčí. Doba udržitelnosti projektu je 15 let. Nedodržení lhůty by firmu stálo půl milionu korun ročně.