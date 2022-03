Nosorožec Kyjev ve dvorské zoo už sílí, ven se zatím ovšem neodvažuje

Kyjev se narodil v noci na pátek 4. března ve dvě ráno matce Evě, od které již v prvním dni začal pít mléko. Otcem je dvorský chovný samec Davu.

Mládě vážilo po narození zhruba 33 kilogramů a svým vzrůstem se řadilo k nosorožčímu průměru. Prospívá, takže nyní už má odhadem asi 50 kilogramů.

Do stáje, kterou Kyjev obývá s matkou, mohli po skupinkách velmi krátce přes mříže nahlédnout novináři. Zdejší ošetřovatelka mezitím odlákala Evinu pozornost tím, že jí nabídla zeleninu a pečivo. Kyjev se příliš nepředváděl, spíš se schovával za mámou nebo se zdržoval v rohu, kam zvířata chodívají na ´toaletu´. Podle ošetřovatelky je to pro mládě oblíbené místo, kde se válí a nabírá pachy.

Matka se od porodu výrazně zklidnila a mládě pravidelně krmí. Vše probíhá, jak má.

„Mládě prosperuje od začátku. Už po narození bylo vše v pořádku, zvíře bylo zdravé a životaschopné, už do hodiny bylo schopné se postavit, obvykle to trvá hodinu až dvě. Za dvě a půl hodiny už pilo méko od mámy, což je standard, jednou jsme na to však čekali osm hodin. Tady jde vše, jak to u nosorožců většinou bývá. Matka se chová vzorně,“ přibližuje zoolog Jiří Hrubý.

Ošetřovatelé také bez větších potíží odebírají nosorožčí samici mléko, které mrazí do zásoby pro případ komplikací, kdy některé mládě zůstane na umělém či poloumělém odchovu, a to i v partnerských zahradách jinde ve světě.

Na mateřském mléce bude možná rok

„Zatím je mládě plně závislé na mléku od matky, ale během dvou měsíců se začne živit i stravou, kterou dostává matka, což jsou granule, ovoce, zelenina, už i seno, ale hlavní složkou jeho potravy bude rok až rok a půl právě mateřské mléko,“ podotýká zoolog.

Zatím samice s Kyjevem pobývá v odděleném boxu v zázemí, aby měli klid. Návštěvníci je tak zatím spatřit nemohou, safari park je plánuje vypustit natrvalo do expozice určitě před letní sezonou. Poslední dva dny už ošetřovatelé zkoušeli oba pustit ven, protože zavládlo přijatelné počasí.

„Je lepší, když se mláďata dostanou ven co nejdřív. Asi od týdnu věku to začínáme zkoušet. Výhodou je, že se mláďata ještě drží matky, protože jinak hrozí, že se zaběhnou nebo někam spadnou, třeba do kaliště. Je třeba, aby se mládě seznámilo s výběhem, u Kyjeva se to zatím nepovedlo. Věřím, že to nastane do pěti šesti dnů,“ říká Jiří Hrubý.

Ošetřovatelé odebrali Kyjeva matce krátce po porodu, kdy si ho ještě tolik nehlídala, ale jen na dvě či tři minuty. Za tu chvíli stihli zjistit pohlaví, zvíře zvážili a očipovali a také podestlali box. Jinak se spoléhají jen na kamery.

I samotný porod se odbyl v pořádku. Už dopředu totiž pracovníci zoo odebírali vzorky mléka od samice, které s nadcházejícím porodem měnilo barvu. To, že se porod blíží, bylo patrné už z neklidu samice, která ve stáji kolem 19. hodiny polehávala, vstávala a přecházela. Od té doby ji už neustále monitorovali. Samotný porod byl, jak je obvyklé, jen otázkou minut, mládě přišlo na svět ve 2:20.

Kyjev a tři další mláďata po světě

Safari park je nejlepším chovatelem nosorožců dvourohých východních mimo Afriku. Poslední přírůstek je první po čtyřleté přestávce v rozmnožování, naplánované kvůli náročnému transportu dospívajících nosorožců do Rwandy v roce 2019. Podle databáze ZIMS se nosorožec dvourohý kromě Kyjeva narodil za poslední rok jen na třech dalších místech.

Chov nosorožců dvourohých je velmi náročný. Jde o spíše samotářská zvířata s velkými nároky na prostor, která jsou navíc náročná také na krmení.

Nosorožec dvourohý východní je kriticky ohrožený. Safari park je jejich nejvýznamnějším chovatelem mezi zoologickými zahradami na světě. Chov začal v roce 1971, kdy legendární Josef Vágner dovezl zvířata přímo z Afriky. V průběhu dekád se ze safari parku stalo jedno z nejdůležitějších center záchrany této formy nosorožce.

Narodilo se tu – včetně Kyjeva – 47 mláďat. První z nich, zároveň vůbec první nosorožec dvourohý narozený v Československu, byla samice Elvíra narozená před 45 lety.

Zvířata s dvorskou krví nyní žijí v zoologických zahradách na celém světě, kde vytvářejí pojistnou populaci v lidské péči. Celkem devět nosorožců dvourohých se ze Dvora vrátilo do divočiny Rwandy a Tanzánie. Někteří se tam opakovaně množí. Klíčovou úlohu zahrada sehrává i v záchraně nosorožců bílých severních.