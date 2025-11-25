Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět

Autor:
  12:12
Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě. Je to samička, která zatím nemá jméno. Náročný přesun pěti zvířat z evropských zoo se uskutečnil v roce 2019, tři z těchto nosorožců už žijí v národním parku Akagera zcela divoce a daří se jim. V této skupině jde již o třetí mládě.
Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025) | foto: Drew Bantlin / NP Akagera

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)
Samice nosorožce černého Jasiri provází své první mládě Juru, kterému tehdy...
Osamostatněnému mláděti Juru je už přes dva roky. Jde o první mládě Jasiri,...
Jasiri s mládětem (4. července 2023)
31 fotografií

Devítiletá Jasiri, která pochází ze Safari Parku Dvůr Králové, porodila druhé mládě v srpnu. Otcem je pravděpodobně znovu asi desetiletý dánský samec Mandela.

„Podle strážců organizace African Parks, která národní park Akagera spravuje, se mláděti i Jasiri dobře daří. Společně se starším mládětem, narozeným v květnu 2023, se Jasiri před časem vzdálila z místa, kde byla vypuštěna do volné přírody, a nyní se pohybuje v severní části parku, kde se rovněž vyskytují nosorožci bílí,“ popisuje mluvčí dvorského safari parku Michal Šťastný.

Jasirino první mládě se nyní drží ve stejné oblasti jako matka. Vyrostlo už natolik, že se ho ochranáři z Akagery rozhodli na konci října uspat a do rohu mu vložili vysílač, který strážcům pomáhá zvíře snadněji sledovat. Právě v té době dostalo mládě jméno Juru, což v jazyce Kinyarwanda znamená nebesa.

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)
Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)
Samice nosorožce černého Jasiri provází své první mládě Juru, kterému tehdy bylo asi půl roku. Snímek je z listopadu 2023.
Osamostatněnému mláděti Juru je už přes dva roky. Jde o první mládě Jasiri, samice nosorožce černého. (srpen 2025)
31 fotografií

Jméno pro dvouletého nosorožce s pomocí rwandských strážců vybral dvorský ošetřovatel Jan Žďárek, jenž se před lety podílel i na výběru jména Jasiri, což znamená statečná.

Jasiri nedosáhla na struky

Jasiri se v roce 2016 narodila ve Dvoře Králové s hmotností pouhých 17 kilogramů namísto obvyklých asi pětatřiceti. Byla tak maličká, že nedosáhla mámě na struky, a mléko pro ni museli dvorští ošetřovatelé víc než týden od matky odsávat a Jasiri krmit. Právě Jan Žďárek byl díky své trpělivé a profesionální péči jedním z ošetřovatelů, díky nimž Jasiri přežila. Když pak povyrostla, už dokázala sát sama. Časem se spravila natolik, že ji vybrali pro transport do Afriky.

27. října 2016

„Dnes Jasiri působí jako sebejistý nosorožec ve volné přírodě, který se příkladně stará o mládě, a když je potřeba, starší mládě i trochu odežene,“ říká Michal Šťastný.

Pravděpodobným otcem obou mláďat je samec Mandela. Strážci parku to odhadují z toho, že se Jasiri v době početí pohybovala ještě v oblasti jejich společného vypuštění do volné přírody. V místech, kde se Jasiri s mládětem potulují teď, žádný jiný dospělý samec není.

Mandela a další samice z Evropy jménem Olmoti se se svým mládětem, jež se narodilo v dubnu 2024, stále drží v oblasti vypuštění a všichni tři jsou ve výborné formě. Dokonce se k nim přidal samec nosorožce, jenž přišel z jihu parku a pochází ze skupiny, která byla do Akagery přivezena z Jihoafrické republiky.

Věří, že se skupiny smísí

Po třech mláďatech narozených „evropským“ nosorožcům tak správci parku doufají, že by v dohledné době mohlo dojít ke smíšení zvířat z „evropské“ a „jihoafrické“ populace.

Nosorožci černí jsou kriticky ohroženým druhem. Výsadek evropských nosorožců měl pomoci s obnovou rwandské populace zničené po krvavé genocidě v 90. letech minulého století.

Díky spolupráci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandské vlády a organizace African Parks absolvovalo v roce 2019 pět nosorožců černých, kteří se narodili a byli odchováni v Evropě, šest tisíc kilometrů dlouhou cestu do národního parku Akagera.

Nosorožci z Dvora Králové znovuosídlí Rwandu, vysílačky ponesou v rohu

Historický přesun začal v Safari Parku Dvůr Králové, kde se všech pět zvířat sešlo v listopadu 2018. Pětice nosorožců zahrnovala tři samice a dva samce ve věku od dvou do devíti let.

Tři nosorožci ze Dvora, jeden z Flamingo Landu ve Velké Británii a jeden z Ree Park Safari v Dánsku byli po příjezdu do Akagery nejprve umístěni do ohrady s výběhem, kde se aklimatizovali na nové prostředí.

23. června 2019

Jasiri, Mandela a Olmoti úspěšně dokončili adaptační proces a po šesti měsících aklimatizace byli vypuštěni do parku. Vypouštění probíhalo postupně a opatrně, přičemž jejich přechod do volné přírody bedlivě sledoval specializovaný tým stopařů. Postupem času se tito tři nosorožci plně přizpůsobili svému okolí, dnes už se chovají jako zcela divoká zvířata a mají vlastní mláďata.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...

Turistka se v Krkonoších pokusila o extrémní otužování, skončila v bezvědomí

Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o...

O tom, že se nic nemá dělat bez rozmyslu, obzvlášť na hřebenech Krkonoš, se přesvědčila německá příznivkyně otužování, kterou zachraňovali na Slezském domě nedaleko Sněžky. Její pokus o nácvik...

Před řízením si dal pervitin. Toxikologie odhalila drogu u nehody se čtyřmi mrtvými

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku...

V tragické dopravní nehodě na hlavním tahu na Trutnov, která si v září vyžádala čtyři lidské životy, mohl hrát roli pervitin. Toxikologická expertiza drogu potvrdila v těle řidiče, který za...

Pornotragédie Postel se vrací. Mám radost, že dílo žije dál, říká režisér

Momentka z filmu Postel

Nejspravedlivější kritik je čas, souhlasí scenárista a režisér Oskar Reif, jehož debut – v roce 1998 chválená i zatracovaná Postel – dnes platí za černobílou perlu české kinematografie odkazující na...

Při pokusech na základní škole došlo k požáru, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili během požáru při chemických pokusech na základní škole v Hradci Králové. Dospělého zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)

Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě. Je to samička, která zatím nemá jméno. Náročný přesun pěti zvířat z evropských zoo se uskutečnil v...

25. listopadu 2025  12:12

V domě na Náchodsku se propadl strop. Obyvatelé stihli odejít, zpátky ale nesmějí

V domě v Jaroměři se propadl strop. (24. listopadu 2025)

V domě v Jaroměři na Náchodsku se v pondělí propadl strop. Vypadly z něj dva trámy. Ve stavení zasahovali hasiči, dva obyvatelé z horního patra včas sami dům opustili. Statik už dům prohlédl a určil,...

25. listopadu 2025  9:36

Škoda ve Vrchlabí mění šéfa, letos má v plánu rekordních 720 tisíc převodovek

Výroba převodovek v závodu Škoda Auto Vrchlabí. (24 .listopadu 2025)

Novým vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí se od prosince stane Lars Bürger. Nahradí Ivana Slimáka, který po čtrnácti letech ve vedení závodu odchází do penze. Továrna letos očekává rekordní...

24. listopadu 2025  17:41

Útočník zasáhl soka sekerou do hlavy i krku, u soudu vyvázl s podmínkou

Krajský soud v Hradci Králové

S tříletou podmínkou odešel od Krajského soudu v Hradci Králové muž, který loni v červenci v opilosti napadl svého soka sekerou a způsobil mu zranění na hlavě, krku a končetinách. Policie útok...

24. listopadu 2025  15:30

Dva postřelení opilci u bankomatu. Byla to nutná obrana, uzavřela policie

Na přechodu pro chodce v pražských Strašnicích ležel muž, kolem sebe měl stopy...

Kriminalisté odložili červencový incident z České Skalice na Náchodsku, kde muž u bankomatu postřelil dva útočníky, kteří ho ohrožovali. Znalci vyhodnotili použití zbraně jako nutnou obranu. Pistoli...

24. listopadu 2025  13:03

Dělníci v Hradci objevili historickou dlažbu, nález ovlivní opravu náměstí

Historická dlažba nalezená na Velkém náměstí v Hradci Králové (24. října 2025)

Když ve druhé polovině 50. let budovatelé socialismu zalili plochu Velkého náměstí v Hradci Králové asfaltem, na desetiletí zmizela původní dlažba až ze 16. století. Malou část nyní vykopala parta...

24. listopadu 2025  11:45

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Nedokázal jsem si představit, že budu hrát, řekl Darida. Po otřesu mozku dal dva góly

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra...

Ještě začátkem týdne to s Vladimírem Daridou po zranění v poháru nevypadalo vůbec dobře. Po otřesu mozku se necítil nejlépe. Nakonec ale v Karviné vyběhl v základní sestavě Hradce Králové a v utkání...

23. listopadu 2025  17:18

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.

Přestřelku v 16. kole Chance Ligy zvládli lépe karvinští fotbalisté, kteří doma porazili Hradec Králové 4:3 a přeskočili ho v tabulce. Hattrickem se blýskl záložník Emmanuel Ayaosi, za hosty dvakrát...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:25

Pornotragédie Postel se vrací. Mám radost, že dílo žije dál, říká režisér

Momentka z filmu Postel

Nejspravedlivější kritik je čas, souhlasí scenárista a režisér Oskar Reif, jehož debut – v roce 1998 chválená i zatracovaná Postel – dnes platí za černobílou perlu české kinematografie odkazující na...

23. listopadu 2025  7:34

Důležité jsou hlavně vztahy s blízkými, říká lékařka paliativního týmu

Jičínský tým paliativní péče pod vedením lékařky Petry Čížkové (uprostřed v...

Jičínská oblastní nemocnice má od letoška speciální tým, jehož starostí je rozvoj paliativní péče, oboru, který v posledních letech zažívá vzestup. Vznikají paliativní ambulance, obor se dostává do...

22. listopadu 2025  7:30

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.