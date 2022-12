Nevidomého pianistu a zpěvačku svedla dohromady soutěž pro nadané děti

„Je to velká změna. Jsem spokojený, protože se ukázalo, že to je takto lepší a že to funguje. Spíše to vnímám jako větší zodpovědnost, snažím se, abych to Míše nezkazil,“ přiznává mladý umělec, který začal hrát na klávesy v šesti letech.

„S Pájou jsme se poznali v létě na akademii Talent La Sophia s Yvettou Blanarovičovou. Zjistili jsme tam, že nám to spolu zpívá a hraje, a dali se dohromady. Zaujal mě svým mimořádným nadáním i tím, že jako nevidomý dokáže neskutečné věci. Je mi ctí, že s ním můžu vystupovat. Zkoušíme spolu půl roku. Už jsme koncertovali třeba v hradecké knihovně, v Mělníku a na několika svatbách. Moc nás to baví, funguje to bezvadně,“ pochvaluje si sedmnáctiletá zpěvačka.

Vánoční vystoupení tak letos získalo zcela nový příběh. Michaela totiž do Radíkovic u Hradce dojíždí na „ostré“ zkoušky až z Kralup nad Vltavou.

„Je to dálka. Myslím si však, že pokud oba chceme něčeho dosáhnout, nemůže to být překážka. Většinou se domluvíme na repertoáru a zkoušíme každý sám doma. Vídáme se jednou za dva týdny o víkendu, kdy se věnujeme finální verzi písniček,“ vysvětluje studentka střední pedagogické školy v Praze.

Na hradeckém koncertu zazněly i hity Vánoce na míru nebo Vánoce jak hrom. „Repertoár máme docela bohatý. Skládá se ze starších i současných písniček, popu i rocku, není problém zahrát a zazpívat cokoli. Osobně mám ráda starší skladby, protože v sobě mívají kouzlo. Vlastní tvorbu chystáme, už máme něco připravené. Každopádně to spolu chceme vydat příští rok,“ plánuje Michaela Burešová.

20. ledna 2020

V hradeckém centru na Slezském Předměstí vystoupil Pavel Minařík poprvé v 2019. Tehdy to byla velká náhoda, pak se z jeho koncertů stala tradice.

„Šli jsme nakupovat a zjistili, že je tam piano, na které si může každý zahrát. Když to Pavel zkusil, uslyšela ho paní manažerka a kontaktovala nás, jestli by tady nechtěl hrát pravidelně,“ říkal před třemi lety Pavlův otec Jiří.

Právě on dal v létě dohromady mladou dvojici: „Napadlo mě, že by to mohlo dobře fungovat, a povedlo se. Pája hraje, Míša zpívá, já zvučím a dcera nám vytváří grafiku.“

Pavlovi v útlém věku lékaři diagnostikovali rozštěp sítnice a praktickou nevidomost. Osud ho však obdařil mimořádným hudebním talentem.