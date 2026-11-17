Nesmírně důležité je jižní propojení nejen pro okruh u fakultní nemocnice, ale také pro dopravu na celém Moravském Předměstí, v Třebši, Opatovicích i Vysoké nad Labem. Financování by si mezi sebou měli rozdělit město, kraj i stát, což si tato „trojkoalice“ vyzkoušela už při budování více než půlmiliardové křižovatky Mileta.
Úzkou silnici vedoucí od restaurace Duran kolem čističky do Vysoké nad Labem znají tisíce řidičů, kteří si tudy přes Opatovice zkracují cestu k obří mimoúrovňové křižovatce umožňující napojení na dálnice D35 i D11. Jižní propojka by se od současné komunikace odpoutala v zatáčce u čističky, těsně mine Petrofova jezera, překlene Labe a napojí se na mimoúrovňovou křižovatku u Březhradu.
Odlehčení pro okruh
Podle už vypracovaného dopravněinženýrského posouzení a makroskopického modelu by po propojce v roce 2030 mohlo denně proudit přes 8500 vozů. Tento počet aut by se tedy odečetl z městského okruhu a přetíženého mostu u nemocnice. Protože samotná stavba začne přinejlepším až o dva roky později, uvedený počet ještě poroste.
Prázdninové zastupitelstvo Hradce schválilo milionový příspěvek kraji na projektovou přípravu. Splněna je studie proveditelnosti a nyní probíhá proces EIA, tedy vyhodnocování vlivů na životní prostředí. Propojka zasáhne do biologicky velmi cenného území, ale zvláště stavba nového mostu nesmí narušit mokřady a řeku Labe.
„My jsme si tím milionovým příspěvkem prozatím splnili všechny domácí úkoly, teď je řada na kraji,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast strategického rozvoje či dotací.
Silnice ožila papírově
Propojku nyní posouvá krajské Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI). Stavba je sice ještě vzdálená, ale pro celý Hradec nesmírně důležitá silnice výrazně ožívá alespoň administrativně. Zpracovává se EIA, CIRI na projektu spolupracuje s Centrální komisí ministerstva dopravy, jež specifikuje náklady i rozsah, chystá se kooperace se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) o spolufinancování.
Největší díl pravděpodobně ponese kraj, ale Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by mělo financovat nutné úpravy mimoúrovňové křižovatky u Březhradu a město zase stezky, chodníky a napojování na místní komunikace.
„Projekt se skutečně hýbe. Úvodní fázi projektové přípravy zahájíme v příštím roce. Zatím nevíme, jak dopadne EIA, ale jsem optimistka. Pokud vše dopadne, jak má, a budou i finance, mohlo by se začít stavět v letech 2032–2033,“ odhadla za CIRI Jana Jiráňová, vedoucí oddělení průmyslových zón.
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V plánu je také rozšíření silnice z Hradce do Vysoké nad Labem z pěti na sedm metrů. Kraj si vezme na starost i rekonstrukci Zborovské ulice od fakultní nemocnice, u Duranu bude nutné vybudovat přeložku, na níž vzniknou nové křižovatky. Napojení na mimoúrovňovou křižovatku u Březhradu má dvě varianty – velký kruháč s průměrem kolem 80 metrů či dva menší o průměru 36 metrů.
Extrémně důležitá stavba, říká náměstek
„Přestože propojka je jen krátkým úsekem, bude to velmi nákladná investice, protože tu jsou dlouhý most přes Labe a velké úpravy křižovatky u Březhradu. Město dalo kraji příspěvek, protože má velký zájem na tom, aby propojka byla realizována. Je to věc, o které se jedná dlouhé roky, a bylo by dobré začít co nejdříve,“ uvedl Adam Záruba (Salon republiky 21), nyní už někdejší náměstek primátorky pro územní plán.
„Jižní propojka je pro Hradec Králové doslova extrémně důležitá, protože Moravské Předměstí je nejlidnatější oblast celého města a dopravní odlehčení na Pardubice, Prahu i Holice je pro něj zcela zásadní věc. Do budoucna se počítá, že se kompletně doplní pro město nadřazená dopravní infrastruktura, tedy z hlediska státu jižní spojka a severní tangenta a z hlediska kraje jižní propojení. I samotná propojka je klíčová záležitost,“ připomněl Lukáš Řádek.
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„Pokud má Hradec vstoupit do 21. století a dát prostor důležitým rozvojovým projektům, které budou počítat s budoucností, a nedusit se nostalgií po ,salonu republiky', musí dostat tranzitní dopravu z Hradce. Pro chytrý a zdravý rozvoj potřebuje Hradec tři klíčové dopravní stavby: severní tangentu, jižní spojku a jižní propojení. Tím vznikne skutečný obchvat Hradce, díky němuž do města nebudou zajíždět auta, která s Hradcem nemají a ani nechtějí mít nic společného. Tento obchvat nemůže začít vznikat někdy za deset nebo padesát let, ale v dohledné době,“ zdůraznila primátorka Pavlína Springerová (HDK).