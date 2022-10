Těsto vylité z náklaďáku mířilo k likvidaci, silnice stále klouže

Havárie s těstem se stala v pátek odpoledne na silnici I/11 na výjezdu z Nepasic, směrem k Třebechovicím pod Orebem. Z korby náklaďáku jedoucího z pekárny začalo vytékat těsto, hasičům se jej poté podařilo zastavit a pomáhali s jeho odklizením.

„Nejednalo se o těsto určené k pečení, ale k druhotnému zpracování. Kam mířila konkrétní várka, přesně nevíme, ale podle zprostředkovaných informací se takové těsto dá využít například v bioplynové stanici nebo do krmných směsí,“ vysvětlila mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

Řidiči na sociálních sítích se navzájem varovali, že vozovka v místě nehody nepříjemně klouže.

„Každopádně si tam dávejte pozor, i ve 30 km/h to klouže jak sviňa,“ napsal přispěvatel pod přezdívkou Xaver Ypsilon o víkendu ve facebookové skupině Pomáhat a chránit - Dopravní situace pro východní Čechy.

„Hasiči odstranili velké hroudy těsta v pátek nasucho. Druhý den ale pršelo. Další úklid už je na správci komunikace, který si místo události převzal,“ sdělila mluvčí hasičů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o termínu dočištění silnice ještě jedná. „Aktuálně je v místě nehody omezení rychlosti na 30 km/h a upozornění na nebezpečí smyku,“ řekla Petra Drkulová z pardubické pobočky ŘSD.

Někteří řidiči na sociálních sítích také popisovali, že když kolem vylitého nákladu projížděli, hmota velmi páchla, byla špinavá a těsto příliš nepřipomínala.

Ředitel jedné z pekáren, oslovený iDNES.cz, nehodu okomentoval. Jméno však zveřejnit nechtěl, protože s jejich firmou nesouvisí:

„Z našeho provozu toto těsto nepocházelo, o té nehodě nevím. Tipnul bych si, že přepravce vezl hmotu do spalovny a uvolnilo se mu čelo sklápěčky návěsu. My syrové těsto nikam nepřevážíme, pouze vozíme vrácené nebo nestandardní pečivo buď do spalovny, nebo je dovážíme zemědělcům ke krmení zvířat. Možná se někomu stala nehoda na lince a nebyli schopni už těsto upéct, ale překvapuje mě to množství. Máme tady rozsáhlou konkurenci, ale nikdo by si nedovolil takto přepravovat těsto k potravinářským účelům, upéct to a pak to ještě prodávat lidem.“ Policie se podle mluvčí Ivy Kormošové událostí nezabývá, protože se nejednalo o dopravní nehodu.

V době odklízení těsta bylo místo několik hodin uzavřeno.