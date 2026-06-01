Ortopedii ve Vrchlabí staví z modulů, vzniknou čtyři operační sály

Tomáš Plecháč
  15:57
Deset let od chvíle, kdy Penta Hospitals CZ získala nemocnici ve Vrchlabí, zahájila dosud největší investici. Vedle centrální budovy staví čtyřpodlažní pavilon za víc než půl miliardy korun, do kterého se soustředí jednodenní chirurgie a ortopedické oddělení.
foto: David Taneček, ČTK

Nemocnice ve Vrchlabí (29. května 2026)
Ke dvěma stávajícím operačním sálům nemocnice přibudou další čtyři. Jedenáct metrů vysokou budovu dělníci složí ze 141 modulů, pavilon se otevře už na přelomu letošního a příštího roku.

Jednodenní chirurgie a ortopedie patří mezi nejvytíženější obory ve vrchlabské nemocnici. Operační kapacity jsou na hraně.

„Dva sály jsou pro nás už málo, na jednom se navíc střídají traumatologové s ortopedy, což je absolutně nevyhovující,“ vysvětluje ředitel nemocnice Michal Mrázek.

Pavilon umožní další rozvoj a navýšení počtu operací. V novostavbě vznikne nové ortopedické oddělení s 24 lůžky, zázemí pro jednodenní chirurgii s devíti lůžky, čtyři operační sály a centrální sterilizace. Se stávající budovou A propojí novostavbu krček.

Operační sály budou určeny pro totální endoprotézy, úrazovou chirurgii a jednodenní chirurgii, která se přestěhuje z kliniky Ansa v centru Vrchlabí. Součástí nemocnice se stala v roce 2022.

Až tři tisíce zákroků ročně

Nemocnice podle ředitele zdvojnásobí počet náhrad poškozených kloubů umělým implantátem na 700 zákroků ročně. Včetně jednodenní chirurgie dnes lékaři provedou 2 100 operací ročně, po dostavbě pavilonu jich bude kolem tří tisíc.

„Nabídku chceme dále rozšířit o jednodenní urologické a gynekologické operace. Nově jsme navíc získali status regionálního onkologického centra na operace karcinomu prsu,“ říká Michal Mrázek. Stávající ortopedické oddělení se přemění v následnou rehabilitační péči.

Podle generální ředitelky Penta Hospitals CZ Barbory Vaculíkové je stavba nové části důležitým krokem v dalším rozvoji zdravotnické péče v krkonošském městě a okolí.

„Je to projekt, který svým významem region daleko přesahuje. V novém pavilonu se bude poskytovat moderní péče v oblasti ortopedie, která je jednou z vlajkových lodí Penta Hospitals, a v oblasti jednodenní chirurgie, která má před sebou veliký rozvoj.“

Moduly dovezou z Vizovic

S otevřením pavilonu Penta počítá na přelomu letošního a příštího roku. Náklady se vyšplhají na 522 milionů korun.

„Pro Vrchlabí to je obrovsky pozitivní informace, nový pavilon bude městu velmi slušet. Nemocnice je klíčovou součástí místní infrastruktury, tato investice přispěje nejen ke zkvalitnění péče, ale i k atraktivitě města jako místa pro život,“ myslí si starosta Jan Sobotka (nestraník, Zvon).

Stavba vedle centrální nemocniční budovy začala před měsícem, stavaři v současnosti pracují na základové desce. Díky unikátní technologii budova bude postavena za necelý rok.

Dělníci ji složí ze 141 modulů, které jsou šest až devět metrů dlouhé a zhruba 3,5 metru široké. Do Vrchlabí je z výrobního závodu ve Vizovicích navozí nákladní auta, na místě je usadí jeřáb. Nejtěžší moduly váží až deset tun.

„Základem je nosný ocelový rám, stěny modulu tvoří sádrovláknitá deska a izolace. Hrubá stavba vyroste v jednotkách dnů,“ prozrazuje Karel Kolínský, obchodní ředitel společnosti Koma Modular, která pavilon staví.

Objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím bude mít podlahovou plochu víc než 3 700 metrů čtverečních. Dešťovou vodu budou zachytávat retenční nádrže o objemu 68 metrů krychlových. V areálu vznikne 24 nových parkovacích míst.

Stejnou technologii Penta Hospitals uplatnila i při stavbě psychiatrického pavilonu v Nemocnici Ostrov. Největší modulární stavbou v České republice je hotel s administrativní částí v pražských Letňanech, skládá se z 280 modulů.

Nemocnice se mění

Penta Hospitals CZ koupila vrchlabskou nemocnici v roce 2016. O pět let později otevřela nové ortopedické oddělení, rekonstrukce a výměny přístrojového vybavení se dočkalo také radiodiagnostické oddělení.

V roce 2024 nemocnice otevřela nové prostory pro oddělení následné intenzivní péče se čtrnácti lůžky. Krkonošská nemocnice má přes 120 lůžek, pracuje v ní kolem 250 zaměstnanců.

Skupina Penta Hospitals CZ je součástí největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. V České republice provozuje sedmnáct nemocnic akutní i následné péče a síť 54 specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Skupina má více než dvanáct tisíc tisíc zaměstnanců. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta.

