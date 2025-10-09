Nemocnice v Trutnově má nové laboratoře i rehabilitaci za 185 milionů

Tomáš Plecháč
  17:02
Novou čtyřpodlažní budovu oddělení klinické biochemie otevřel ve čtvrtek Královéhradecká kraj v Oblastní nemocnici v Trutnově. Za stavební práce a vybavení hejtmanství zaplatilo 185 milionů korun. Součástí budovy je zázemí pro ambulantní rehabilitaci, hematologii a transfuzní služby.

Investice navázala na přestavbu oddělení mikrobiologie a imunologie mezi lety 2018 až 2020. Novostavba je s touto budovou propojená. Nemocnici, která je součástí krajského zdravotnického holdingu, se tak podařilo soustředit základní laboratorní obory pod jednu střechu.

„Trutnovská nemocnice si modernizaci zaslouží. Nové zázemí posílí kvalitu poskytované péče a přispěje k efektivnějšímu fungování nemocnice,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).

Hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) vyzkoušel v trutnovské nemocnici magnetoterapii na nové rehabilitaci. (9. října 2025)
Oblastní nemocnice v Trutnově slavnostně otevřela budovu laboratoří. (9. října 2025)
Transfuzní a hematologické oddělení v nově otevřené budově v trutnovské nemocnici (9. října 2025)
Oblastní nemocnice v Trutnově slavnostně otevřela budovu laboratoří. (9. října 2025)
Hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) vyzkoušel v trutnovské nemocnici magnetoterapii na nové rehabilitaci. (9. října 2025)
15 fotografií

Transfuzní a hematologické oddělení se dosud nacházelo mimo nemocniční areál, ve Slezské ulici vedle městského úřadu.

„Jak pro pacienty, tak pro zaměstnance to bylo vysoce nekomfortní, hlavně kvůli převážení vzorků a krve. Důležité je, že se povedlo laboratoře přesunout na stejné místo, kde jsou mikrobiologické a biochemické laboratoře,“ sdělil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

V prvním nadzemním podlaží je vodoléčba, fyzioterapie a elektroléčba. Stejně jako laboratoře i všechna pracoviště rehabilitace pacienti nově najdou na jedné adrese, doteď byly rozstrkány na třech různých místech.

V novém se pracuje lépe, říká primářka

„Každému se lépe pracuje v novém prostředí, navíc jsme mohli pořídit nová zařízení, které jsme v původní ambulanci neměli kam umístit. Jedná se například o robotickou magnetoterapii nebo suchou masážní vanu. Dalším přínosem je, že terapeuti získali nové cvičebny se závěsnými pásy zabudovanými ve stropě,“ popsala primářka rehabilitačního oddělení Silvie Šidáková.

Součástí je také aplikační místnost pro terapeutický laser. Na oddělení pracuje kolem 30 zdravotníků. Lůžková rehabilitace zůstala v protější budově interny.

Hematologické a transfuzní oddělení se nachází ve druhém podlaží novostavby, rozdělené je na příjem, transfuzní část a laboratoře. Nové odběrové sály disponují deseti stanovišti pro odběr krve a plazmy. Odebraný materiál prochází moderním systémem zpracování a evidencí, uchovává se v chladicích boxech.

Trutnovská nemocnice umožní porody bez lékařů, v režii rodiček

Ve třetím podlaží jsou laboratoře, ambulance hematologie a terapeutické místnosti pro aplikaci infuzí. „Kapacitně projekt přispěje ke zlepšení dostupnosti tohoto typu zdravotní péče i její kvality v regionu a zvýší efektivitu používaných lékařských procedur,“ poznamenal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Stavba čtyřpodlažní budovy začala loni v březnu, kromě rehabilitace, hematologie, transfuzních služeb a laboratoří je součástí také technické patro se strojovnou vzduchotechniky a zázemím pro chlazení budovy. Objekt vznikl na místě zbouraných pavilonů B a C, kde sídlilo kožní a plicní oddělení.

Otevření nové budovy oddělení klinické biochemie je završením přestavby objektů trutnovské nemocnice, které v minulosti sloužily laboratořím několika oddělení. První etapu Královéhradecký kraj dokončil před pěti lety, když přestavěl sousední budovu s oddělením lékařské mikrobiologie a imunologie. Následovala demolice pavilonů B a C.

Bude parkovací dům i urgentní příjem

Pro oblastní nemocnici v třicetitisícovém Trutnově to v žádném případě není poslední počin, naopak má před sebou další významné projekty za stovky milionů korun.

„Tato stavba odstartuje v trutnovské nemocnici investiční smršť, následovat bude parkovací dům, výstavba urgentního příjmu a do budoucna se budeme snažit centralizovat lůžková oddělení do moderního prostoru,“ naznačil Tomáš Halajčuk, předseda Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Součástí holdingu jsou kromě Trutnova nemocnice v Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem.

Po iktovém centru zavřeli v Trutnově i lůžka neurologie, zbyli tam dva lékaři

Nejblíž je stavba pětipodlažního parkovacího domu pro 276 aut, který má stát skoro 230 milionů korun bez daně. Kraj v současnosti vybírá zhotovitele. Parkování je dlouhodobým problémem, v nemocničním areálu je dnes pro zaměstnance, pacienty a návštěvníky jen zhruba 120 parkovacích míst.

Významným posunem v lékařské péči bude připravovaný urgentní příjem, zároveň poslouží jako centrální příjem. Čtyřpatrový pavilon, v němž budou soustředěny interní, chirurgické, ortopedické a neurologické ambulance, vznikne v ulici Maxima Gorkého.

Vstoupit do diskuse

9. října 2025  17:02

Nepřehlédněte

