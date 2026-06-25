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V trutnovské nemocnici začali stavět parkovací dům, přidá téměř 280 míst

Tomáš Plecháč
  17:47
Stavbu pětipodlažního parkovacího domu zahájili ve čtvrtek v Oblastní nemocnici v Trutnově. Budova pojme skoro 280 aut a stát bude Královéhradecký kraj 195 milionů korun. Dům vyřeší dlouhodobé problémy s parkováním pro zaměstnance i návštěvníky nemocnice, měl by také výrazně ulevit celé trutnovské části Kryblice.

Do parkovacího domu se vejde 276 aut, dnes mají zaměstnanci a návštěvy v areálu pouze 120 míst.

Stavba vznikne v horní části nemocničního areálu vedle interny, zabere plochu 1 550 metrů čtverečních. Práce potrvají 15 měsíců. Dnes je tam svah, který stavební firma odstraní.

„Zahájením stavby parkovacího domu posouváme dál jeden z důležitých projektů, který zlepší dostupnost zdravotní péče v Trutnově,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).

Osm parkovacích míst v novém domě bude vyhrazeno pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace.

Většina pracovníků dojíždí

O potřebě parkovacího domu v trutnovské nemocnici, která je součástí krajského zdravotnického holdingu, hejtmanství mluvilo už v roce 2022.

V areálu je 120 míst pro auta, z toho 80 je vyhrazených pro zaměstnance, zbytek pro veřejnost. Dlouhodobě to nestačí. V krajském zařízení přitom pracuje tisíc lidí.

V trutnovské nemocnici vznikne parkovací dům.
V Oblastní nemocnici v Trutnově se léta potýkají s parkováním zdravotníci i pacienti. (25. června 2026)
V trutnovské nemocnici začala stavba parkovacího domu, bude stát ve svahu. (25. června 2026)
Slavnostní poklepání na základní kámen parkovacího domu v nemocnici v Trutnově (25. června 2026)
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„Většina zaměstnanců dojíždí, parkují i v ulicích, a ne vždy se to setkává s pochopením. Každý druhý lékař, který k nám zvažuje nastoupit, se ptá, jestli bude mít i parkovací místo,“ sdělil ředitel nemocnice Miroslav Procházka.

Situace se podle něj zhoršuje. Prakticky denně dochází k tomu, že je celková kapacita stoprocentně obsazená. „Ve směně pracuje kolem čtyř set zaměstnanců, parkovací místa nestačí ani pro ně,“ dodal ředitel.

Vjezd do parkovacího domu povede od hlavní brány skrz nemocniční areál, výjezd bude mezi jídelnou a kotelnou. Kraj parkovací dům vysoutěžil za 195 milionů korun, to je o 31 milionů méně, než počítala projektová dokumentace. Postaví ho sdružení firem BAK a Geosan.

Projekt počítá také s rozvojem elektromobility. „Čtyři parkovací místa budou vybavena pro nabíjení elektromobilů a u každého pátého místa bude připravena infrastruktura pro nabíjecí stanice,“ poznamenal krajský radní Zdeněk Praus (ANO), jenž má v gesci investice a majetek.

Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Aby stavba co nejméně ovlivnila fungování nemocnice, těžká technika bude mít samostatný vjezd do areálu.

Režim parkování se podle Miroslava Procházky po stavbě parkovacího domu nezmění. První hodina bude nadále zdarma, stejně tak parkování v době od 15:00 do 7:00.

Výhra pro Kryblici

Díky velmi malé kapacitě se dopravní problémy přelévají do celé městské části Kryblice. Město před časem některé ulice zjednosměrnilo, aby vznikla další podélná stání pro auta.

Starosta Michal Rosa (ODS) věří, že parkovací dům přinese alespoň částečnou úlevu.

„Kryblice se podobně jako ostatní městské části potýká s nedostatkem parkovacích míst. Jednou z příčin je parkování zaměstnanců a klientů trutnovské nemocnice. I kdyby tato stavba stáhla z ulic šedesát aut, tak to bude pro Kryblici velká výhra. Věřím, že se parkování minimálně v ulici Maxima Gorkého, Marie Majerové a v dalších navazujících ulicích výrazně zmírní,“ uvedl Rosa.

Podle něj by nemocniční parkovací dům mohl ulevit také některým parkovištím v blízkosti centra. Město navíc připravuje rekonstrukci páteřní ulice Maxima Gorkého, dojde k vyznačení a legalizaci zhruba 40 parkovacích stání.

V minulosti Trutnov zvažoval rozšíření městského parkoviště naproti nemocnici o stávající zelenou plochu Základní školy kpt. Jaroše. Z projektu nakonec sešlo.

„Je to jediná venkovní plocha, kterou škola může využívat pro sport, proto jsme tento záměr odložili,“ řekl Rosa.

Nemocnice v Trutnově má nové laboratoře i rehabilitaci za 185 milionů

Parkovací dům je pro trutnovskou nemocnici další významnou investicí v poslední době. V loňském roce hejtmanství otevřelo čtyřpodlažní budovu oddělení klinické biochemie, rehabilitace a hematologie za 185 milionů korun. V příštím roce by měla začít stavba urgentního příjmu za víc než 400 milionů.

V roce 2022 kraj otevřel parkovací dům se 165 místy v Oblastní nemocnici Náchod, v Rychnově nad Kněžnou vznikla další parkovací místa v rámci nedávno dokončené modernizace. Parkovací kapacitu navýší také jičínská nemocnice díky stavbě nového pavilonu psychiatrie, která začne v letošním roce.

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