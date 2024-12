Po iktovém centru zavřeli v Trutnově i lůžka neurologie, zbyl tam jeden lékař

Apartmány v Peci pod Sněžkou navrhli nejlepší čeští architekti

Prodeje letních zájezdů i na exotická místa a do pětihvězdičkových hotelů v Alpách i jinde jasně ukazují, že zájemců o luxusní ubytování je v Česku dost. To by tuzemským zájemcům měl splnit i...