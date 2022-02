Nemocnice v Trutnově získá urgentní příjem a parkovací dům za půl miliardy

Do roku 2025 tu Královéhradecký kraj plánuje několik projektů za zhruba půl miliardy korun.

Urgentní příjem má posunout nemocnici v třicetitisícovém městě o úroveň výš. V současnosti vzniká projektová dokumentace.

„Výstavbu urgentního příjmu považuji za naprosto klíčovou investici, náklady by se měly pohybovat kolem 160 milionů,“ říká hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Čtyřpatrový pavilon vyroste v ulici Maxima Gorkého.

„Urgentní příjem je jednoznačným trendem ve zdravotnictví. Zároveň bude sloužit jako centrální příjem. Pacient přijde na jedno místo, kde budou soustředěny interní, chirurgické, ortopedické a neurologické ambulance,“ vysvětluje ředitel nemocnice Miroslav Procházka.

Sanity nebudou muset rozvážet pacienty do několika ambulancí v areálu, jako tomu je dnes.

„Centralizace péče do urgentního příjmu bude vysoce benefitní jak pro pacienty, kteří přijdou s akutními problémy sami, tak pro ty, které přiveze záchranka. Ve stejné budově bude ARO a multioborová jednotka intenzivní péče, kterou teď máme distribuovanou na třech různých místech. Takže i medicínsky by to měl být velký posun,“ poznamenává Procházka.

Parkovací kapacity nestačí

Zásadní investicí bude také stavba parkovacího domu pro 300 aut. Vznikne v areálu nemocnice nad internou a sloužit bude zaměstnancům, pacientům i návštěvníkům zařízení. Zřizovatel odhaduje náklady na 160 milionů korun.

V nemocnici pracuje 850 zaměstnanců, z toho dvě třetiny dojíždějí z jiných obcí. Nemocnice má nyní v areálu k dispozici 80 parkovacích míst, v jedné směně přitom pracuje na 400 lidí.

„Prostory pro parkování zaměstnanců a pacientů jsou v současnosti totálně poddimenzované,“ upozorňuje ředitel nemocnice. Parkhouse zlepší dopravní situaci v celém širším okolí krajského zařízení. V části Kryblice je dlouhodobě problém s parkovací kapacitou. Město v minulosti některé ulice zjednosměrnilo, hovořilo se také o stavbě parkovacího domu. K té ale nikdy nedošlo.

„Předpokládám, že se městské parkovací plochy v širším centru Trutnova po výstavbě parkovacího domu v areálu nemocnice uvolní,“ věří trutnovský starosta Michal Rosa (ODS). Urgentní příjem a parkovací dům by se podle hejtmanství měly realizovat mezi lety 2023 až 2025.

Investice do krajských nemocnic Královéhradecký kraj v posledních letech nejvíc investoval v náchodské nemocnici, v roce 2020 dokončená výstavba dvou nových pavilonů vyšla na 1,5 miliardy korun. Stovky milionů proudí také do ostatních holdingových zařízení. Chystaná modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou bude stát téměř 900 milionů. Multifunkční pavilon pro několik oddělení za 318 milionů korun vzniká v Jičíně.

V letošním roce bude v nemocnici pokračovat druhá etapa projektu za celkem 280 milionů korun, jeho těžištěm bylo přesunutí všech laboratoří do jedné budovy. Hejtmanství projekt připravovalo už od roku 2015. Na podzim 2020 stavbaři dokončili rekonstrukci objektu s oddělením mikrobiologie a imunologie. Na jaře dojde k demolici staré budovy, kde sídlí kožní a plicní oddělení. Stavba nového pavilonu potrvá zhruba dva roky, přesune se do něj transfuzní oddělení, které je mimo areál nemocnice, a pracoviště nukleární medicíny.

Opravu laboratoří zbrzdil covid

Projekt nabral zpoždění, podle původních plánů měl být dokončený už letos. Na vině byla mimo jiné covidová pandemie. „Rekonstrukci laboratoří jsme prováděli za chodu, v covidové době nebylo možné mikrobiologii zavřít ani na jeden den,“ tvrdí Miroslav Procházka.

V ideálním případě by všechny investice měly být hotové do roku 2025. Jejich financování kraj zahrnul do střednědobého plánu.

„Před rokem jsme si vzali miliardový úvěr a chtěli jsme tyto peníze investovat právě do oblasti zdravotnictví a sociální péče. S projekty v trutnovské nemocnici, která patří ke stěžejní části sítě zdravotnických zařízení v kraji, počítáme a budeme je chtít realizovat,“ potvrzuje hejtman Martin Červíček.