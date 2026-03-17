Nový Bydžov bojuje za zachování interny, kraj chce rozšířit rehabilitaci

Tomáš Hejtmánek
  11:37
Obyvatelé Nového Bydžova se bouří proti plánům Královéhradeckého kraje uzavřít v tamní nemocnici lůžkové oddělení interny. Záměr vyvolal nevoli nejen mezi občany, ale také na radnici a v okolních obcích. Proti omezení péče vznikla petice, do které se zapojily desítky vesnic z okolí.
Hlavní budova ze čtyřicátých let v nemocnici v Novém Bydžově prochází modernizací za 70 milionů korun. (19. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nemocnice v Novém Bydžově (19. února 2026)
Vedení Nového Bydžova se na kroky opakovaně dotazuje představitelů Královéhradeckého kraje i krajského zdravotnického holdingu (ZH KHK), pod který spadají oblastní nemocnice v regionu.

Pacienti z novobydžovských lůžek by podle plánů holdingu měli v budoucnu zamířit buď do Hradce Králové, nebo do Oblastní nemocnice Jičín, pod kterou bydžovský špitál spadá.

Pacientů v Hradeckém kraji bude přibývat, lékaři a sestry však míří do penze

„Zaskočilo mě to a mrzí mě, že se mluví o uzavření interního oddělení v průběhu letošního roku. Měli jsme před Vánoci schůzku s panem doktorem Maškem (tehdejší náměstek hejtmana pro zdravotnictví, pozn. red. ) a ubezpečoval nás, že čísla jsou sice kritická, ale že po Novém roce dojde ke konstruktivní debatě. K tomu nedošlo. Místo toho se skrze sociální sítě i veřejnost šíří, že se nemocnice zavírá a že jsme s tím souhlasili. Tak to rozhodně nebylo,“ řekl na únorovém jednání krajského zastupitelstva místostarosta Nového Bydžova a opoziční zastupitel kraje Matěj Novotný (ODS).

Kraj záměr vysvětlí přímo v Bydžově

Dohady o rušení interny kolovaly několik týdnů, radnice o krajském záměru poprvé informovala začátkem února.

Zástupci kraje a nemocnice se omluvili z únorového jednání novobydžovských zastupitelů a neobjeví se ani na zastupitelstvu 25. března. Podle místostarosty Matěje Novotného kraj chce svolat veřejnou debatu s občany, zaměstnanci a vedením města, ale termín ještě není.

Zdravotnický holding se snažil situaci uklidnit. Podle jeho mluvčí Lucie Prouzové zatím o osudu interny rozhodnuto není.

„O přesné podobě se ještě jedná. Zdaleka není uzavřené, jaké změny tam budou. Město nás trochu zaskočilo, když to vytáhlo na veřejnost,“ sdělila koncem února Prouzová bez bližších informací.

Holding plánované změny teprve potřeboval projednat se zaměstnanci nemocnice. Ve městě tak panuje nejistota. Uklidnění situace v Novém Bydžově je prvním úkolem pro náměstka hejtmana Jana Kříže (ANO), který se ujal krajského zdravotnictví teprve před šesti týdny.

„Rozumíme argumentům radnice i jejich obavám. Konkrétní změny a jejich načasování jsou proto předmětem dalších jednání. S panem starostou a místostarostou jsme se dohodli, že nám předloží své návrhy, jaké zdravotní služby pro obyvatele jejich města preferují. Naším cílem není péči rušit, ale naopak dát celému areálu a jeho personálu jasnou perspektivu a pro pacienty zachovat dostupnou a kvalitní péči,” uvedl Kříž.

Místostarosta Matěj Novotný na Facebooku uvedl, že se sešel 10. března s hejtmanem Petrem Koletou (ANO). „Popravdě mě překvapilo, že podle jeho slov teprve v pondělí dostali kompetentní lidé za úkol připravit konkrétní plán reprofilizace lůžek,“ poznamenal místostarosta. Navrhl alespoň částečné zachování lůžek v jiném režimu a očekává jasný harmonogram i dopadovou studii.

Slabé zázemí i málo lékařů

Plán na uzavření lůžkové interny vychází z dlouhodobé koncepce krajského zdravotnictví. Podle ní se má péče více centralizovat a uvolněné prostory mají umožnit rozvoj následné péče či rehabilitace. Nový Bydžov se navíc potýká s nedostatkem lékařů i stárnoucím vybavením.

„Nemocnice nemá dostatečné zázemí, například laboratoře a podobně,“ řekl bývalý náměstek hejtmana Jiří Mašek (ANO).

Jenže právě dlouhodobé úvahy o rušení interny podle města nepřispívají k tomu, aby sem přicházeli mladí lékaři.

„Když se opakovaně říká, že interní oddělení v Bydžově je pouze dočasné a že k tomu nemáme doktory, že ho zavřeme, tak je logické, že se tam nepřihlásí žádný perspektivní lékař, který by tam chtěl delší dobu vydržet,“ upozornil Novotný.

Budova interny už víc než dva roky prochází modernizací za téměř 70 milionů korun. Dokončena měla být letos v létě, ale v průběhu prací stavbaři zjistili, že navíc je třeba opravit střechu. „Budeme na to vypisovat novou zakázku, protože do současné se navýšení nevejde. Práce nejspíš proběhnou v příštím roce,“ sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.

Interní ambulance zůstane

Podle Maška je pravděpodobné, že konec lůžkového oddělení bude časově souviset s další rekonstrukcí. Bydžov by však o internu neměl přijít úplně. Ambulance v nemocnici zůstane i nadále. Holding má nyní zvažovat, v jakém rozsahu bude. Vedle klasické ordinační doby ve všedních dnech je ve hře ještě takzvaný interní stacionář.

„V této variantě by měla interna rozšířenou pracovní dobu na 12 hodin denně včetně víkendů, takže by měla větší prostor na zaléčení pacientů, když potřebují například infuzi nebo úpravu léčby. Na expektačním lůžku by mohli být i několik hodin,“ uvedl Mašek. To by znamenalo, že stacionář by převzal část výkonů, za kterými by jinak pacienti museli na lůžkové oddělení.

Důležité jsou hlavně vztahy s blízkými, říká lékařka paliativního týmu

Stávajících 22 lůžek interny by se mělo přeměnit na lůžka rehabilitační péče. Už dnes je v Bydžově největší rehabilitační oddělení kraje s 35 lůžky. Po změně by se náskok ještě zvětšil. Rehabilitace je pro krajské nemocnice klíčová, protože jde o dobře placená lůžka, kterých je stále nedostatek. Podle Maška se má v budoucnu péče hradit jako komplexní balíček za celkové uzdravení.

Před upřednostněním ekonomické stránky však varují starostové z okolí. „Je velmi smutné, že hledisko ekonomiky je pro kraj a holding tak důležité. To se nám vůbec nelíbí. Nehledě na to, že výjezdová záchranka z Bydžova mohla dnes některé pacienty přivézt sem, ale nově bude jezdit do Hradce nebo Jičína, takže jí stoupne přepravní výkon,“ připomíná starosta nedalekých Nepolis Dušan Šustr (nez. ), který je autorem petice za zachování interny. Tu mohli lidé podepisovat na 35 místech v okolí.

Kraj zrekonstruuje stravovací provoz

Začátkem března Královéhradecký kraj oznámil, že plánuje kompletní rekonstrukci zastaralého stravovacího provozu v nemocnici v Novém Bydžově. Rada kraje schválila příslib financování projektu s předpokládanými náklady 76,6 milionu korun. Stavební práce by měly začít ještě letos. Skutečnou výši nákladů ukáže až veřejná soutěž.

Příští rok už by měla kuchyně vařit asi 500 jídel denně pro pacienty, zaměstnance nemocnice i loni otevřený domov seniorů. Po dobu rekonstrukce se bude jídlo dovážet z jičínské nemocnice. Celkem se jedná o až 400 jídel třikrát denně pro nemocnici a domov pro seniory.

V areálu novobydžovské nemocnice kraj dokončuje stavební práce na hlavní budově za téměř 70 milionů korun. Investice řeší požárně-bezpečnostní úpravy a modernizaci hlavní budovy nemocnice ze 40. let 20. století a také úpravy budovy současného oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. Stavební práce probíhají za plného provozu, začaly v roce 2024 a hotovo bude v létě. (tů)

