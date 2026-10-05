Lékař má k ruce robota. Náchodská nemocnice spustila speciální operace

Jde o první robotický systém v nemocnici spadající pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Robot Edge má čtyři ramena, v jednom je optika, dalšími se zavádějí robotické nástroje.
Náchodští mají za sebou první měsíc s robotickými operacemi, týdně provedou čtyři.
„Jsme v tréninku, takže na každou chceme mít čas a operujeme jednoho pacienta denně. Začala chirurgie, přidala se gynekologie a postupně i urologie,“ říká primář centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Karel Dohnal.
Do robotického sálu mohli ráno nahlédnout novináři, vzápětí je už ale střídá tým chirurgů. Tentokrát mají v práci pacienta s Crohnovou nemocí, tedy nevyléčitelným onemocněním se záněty ve střevě.
Operaci přenášejí online na plátno do sálu. Chirurga primáře Jaroslava Vokůrku za řídicím pultem není vůbec vidět, jen asistujícího lékaře. Zpočátku jsou v akci laparoskopické nástroje, kterými lékař odstraňuje srůsty, teprve později přicházejí na řadu robotické nástroje, s nimiž operatér dokáže pohybovat podobně jako zápěstím.
Primář Vokůrka oceňuje, že robot dovoluje mnohem detailnější pohled po břišní dutině. Nevýhodou však je, že robot podobně jako už laparoskopické postupy připravily lékaře o hmatové vjemy.
„Musíme se učit vnímat očima třeba napětí tkání nebo tah za tkáně. To, že technologie posouvají medicínu, je jasné už od zrodu větší chirurgie. I v laparoskopii jsme posouvali hranice, to stejné předpokládám i s robotem, jen ve zrychleném módu. Od jednoduchých operací budeme postupovat ke komplexnějším,“ tvrdí primář Vokůrka.
Lékaři si cení, že s robotem jsou operace preciznější, k dispozici mají trojrozměrný obraz ve velkém detailu.
„Zručnost robota oproti laparoskopii operace ergonomicky usnadňuje. Myslím, že i operační čas bude stejný a postupně kratší, až se robot naučíme lépe ovládat,“ říká primář urologie Petr Prošvic. Podle něj je rekonvalescence u pacientů u obou typů operací srovnatelná.
Chirurg za joystickem
„Každý pohyb, který se děje v dutině břišní, se provádí odtud, kde sedí chirurg. Je u jakéhosi počítače a pomocí joysticků ovládá práci robota. Tady vedle vidíme věž se všemi řídícími systémy pro robot, například pro elektrokoaguaci (využívající elektrický proud pro zahřátí tkání a srážení krve – pozn. red.) či kamery,“ ukazuje primář Dohnal.
K samotné operaci nastupují vždy dva lékaři, jeden ovládá robot, druhý asistuje u mimorobotických úkonů. Zatím je vyškoleno sedm dvojic a jedna se připravuje.
Lékaři napřed trénovali čtyřicet hodin na konzoli v cvičném režimu, měli také dvoudenní stáž na onkologii ve Varšavě, kde shodný robot už funguje. Pak následoval výcvik na náchodském robotickém sále pod dohledem polských lékařů, které najal dodavatel přístroje.
Narážejí na centralizaci
Cesta k špičkovému přístroji zabrala celkem pět let. Až před dvěma lety Náchodští uspěli u přístrojové komise při ministerstvu zdravotnictví.
„Jeden ze sedmi sálů jsme už při výstavbě určili jako operační sál pro robotický systém. Lékaři projevovali zájem mít ho i zde. Naši chirurgové se zaměřují na bariatrické operace, pan primář z centrálních sálů má zkušenost z USA, kde jsou bariatrické operace denním chlebem robotických systémů,“ přibližuje ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.
„Robot je vhodný pro operace v těžko přístupných místech, například malé pánve. Jde třeba o operace prostaty nebo odstranění dělohy u obézních pacientek, o bariatrické operace u obézních pacientů. Toto by naši lékaři chtěli rozvíjet,“ podotýká ředitel Mach.
Nemocnice počítá s dvěma operacemi s robotem denně. Pro první rok se chtějí dostat na 150 operací, cílem je podle zkušeností jiných nemocnic 350 až 400 operací ročně.
Náchodští už si nasmlouvali s pojišťovnou, že uhradí robotické operace u odstranění dělohy. U dalších výkonů teprve jednají, nemocnice však zatím naráží na záměr státu centralizovat péči.
„Hledáme s ministerstvem odpovědi na otázku, co a za jakých podmínek umožní okresním nemocnicím ještě operovat,“ vysvětluje ředitel. Očekává, že by těmto nemocnicím mohly zůstat onkologické operace prostaty a ledvin, protože jde o frekventované výkony. Robot může nemocnici ušetřit peníze třeba tím, že by někteří pacienti nemuseli pokračovat ze sálu na lůžko intenzivní péče.
Za robotický systém zaplatila náchodská nemocnice 37 milionů korun bez DPH. S robotem pořídila nemocnice také instrumentárium a osmiletý pozáruční servis.
„Pořízení nového robota pro Oblastní nemocnici Náchod je investicí do moderní medicíny. Díky této technologii budou lékaři moci provádět vybrané zákroky ještě přesněji a šetrněji. Jsem rád, že se nám daří posouvat krajské zdravotnictví dopředu a že špičková péče bude dostupná také pacientům v náchodské nemocnici,“ uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Místopředseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Řezníček předpokládá, že robot v Náchodě bude na jistý čas jediný. Časem by do úvahy připadala jičínská nemocnice.
„Udělali šmik“
Primáři zmiňují, že pacienti už se po těchto operacích sami ptají. Hodí se při zákrocích na břišní a brániční kýle, operacích žaludku, kolorektálních zákrocích a dalších.
Spokojený se zdá být i třiašedesátiletý muž, který prodělal robotickou operaci tlustého střeva v pátek. Nijak s tím nepočítal, lékaři mu to nabídli až v nemocnici.
„Zkusit se má všechno. Mě přivezli na sál, udělali šmik, chrápal jsem,“ smál se pacient z Bukovice, že žádné zážitky nemá. Cítí se dobře, propuštění ale nechává na lékařích.
S robotem systému Da Vinci operují už lékaři v hradecké fakultní nemocnici, dva další přístroje tam plánují pořídit.