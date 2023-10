Kdyby nebyly přesčasy, chybělo by nám 50 lékařů, varuje nemocnice v Náchodě

Pokud by v prosinci skutečně došlo k naplnění výhrůžek lékařů a část z nich by nenastoupila na přesčasové hodiny, nejvíce by to v Královéhradeckém kraji zřejmě postihlo Oblastní nemocnici v Náchodě. Největší z pěti krajských špitálů eviduje zatím 51 výpovědí. Lékaři sice fakticky z nemocnice neodchází, ale ukončují dohody o pracovní činnosti, díky nimž mohou sloužit i nad rámec zákonných přesčasů vyplývajících z pracovních smluv.

„Když jsme si to prošli po jednotlivých odděleních, větší počty lékařů jsou na neurologii, chirurgii a ortopedii. Na ostatních odděleních se výpovědi neprojeví,“ řekl ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

Na chirurgii a ortopedii počítá krizový plán s omezením plánovaných výkonů. Poskytování akutní péče může nemocnice zabezpečit i při výpadku části lékařů. Horší je to na neurologii, tam by musela nemocnice omezit i akutní péči v některé z ambulancí.

„Je tam největší kombinace těch, kteří mají zkrácený úvazek a nechtěli sloužit v prosinci, a těch, kteří dali výpověď z dohod,“ vysvětlil ředitel, že problematika personálních smluv je složitější. Někdo chce přesčasy ukončit zcela, další jen z objemu nad rámec běžné pracovní smlouvy.

Pokud by se měla nemocnice zcela obejít bez přesčasových hodin lékařů, musela by podle Jana Macha přijmout náhradou až 50 dalších. Jenže ti na pracovním trhu nejsou. Ředitel ovšem odmítá, že by primáři své podřízené do přesčasových hodin nutili.

„Ptal jsem se všech lékařů, kteří podepsali nějaký typ výpovědi, jestli na odděleních probíhá domlouvání se na přesčasové péči, jestli je to dobrovolné po dohodě s primářem. Všichni to potvrdili. U nás tedy nepanuje situace jako v některých nemocnicích, kde primář řekne ´když mi nevezmeš pět služeb, nepustím tě na kongres nebo na stáž´. Zároveň však říkají, že by tolik služeb nechtěli, ale vezmou je z kolegiality vůči ostatním, protože někdo tu službu zkrátka vzít musí,“ řekl.

Výpověď jako souhlas

Ne u všech lékařů se ovšem podepsání výpovědi k 1. prosinci projeví. Část z nich totiž podepsala jen výpověď z dohody, ale nemá ještě vyčerpané standardní přesčasové hodiny, které plánují sloužit dál. Podle lékařů jde v jejich případě o symbolický akt, kterým chtějí podpořit iniciativu, která chce nastartovat změny ve zdravotnictví.

„U části z nich se to na provozu neprojeví, protože dobře vědí, že by ohrozili akutní provoz. Za mě je tato forma podpory vhodná. Někteří pamětníci akce Děkujeme, odcházíme říkají, že se nyní přidali kvůli tomu, že před lety se sice lékařům přidávalo, ale požadované změny v systému zdravotnictví nenastaly,“ upozornil Mach, že požadavků lékařů je více, než jen řešení přesčasů nebo platů pro absolventy.

Podobný počet 50 výpovědí evidují také krajské nemocnice v Trutnově a v Jičíně. I tam je však část lékařů, která výpověď podala spíše symbolicky a v reálu bude sloužit dál.

„Je to spíše takové gesto, i když názory lékařů jsou roztříštěné. Někteří ani nechtějí omezit svou činnost, někdo chce víc peněz a ti, kteří skutečně pociťují, že přesčasů je moc, těch je asi třetina,“ řekl ředitel jičínské nemocnice Daniel Malý. Nemocnice v Jičíně proto nepředpokládá, že by výpovědi měly omezit akutní péči, s odklady plánované operativy se nicméně v Jičíně počítá.

Stabilizovaná situace je zatím v Rychnově nad Kněžnou, která patří spolu s dvorskou městskou nemocnicí k nejmenším v kraji. Tamní lékaři sice akci podporují, faktické výpovědi, které by mohly omezit péči, však vedení nemocnice neeviduje.

„Fakultka“ eviduje stovky odvolání souhlasů

Situaci řeší také zdravotnický odbor Královéhradeckého kraje, pod který spadají nemocnice v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou. Podle radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka (HDK) je však nyní těžké predikovat, jaké dopady bude akce lékařů mít.

„Děláme vše pro to, aby byla péče v co největší míře zachovaná v rozsahu, jak jsme zvyklí, i když víme, že to nemusí tak být. Rozhodující období bude poslední listopadová dekáda, kdy se ujasní, kdo dává výpověď, kdo ne, jak dopadne novela zákoníku práce. Pak budeme vědět daleko víc,“ míní Zdeněk Fink.

Výrazný dopad by rušení přesčasů mohlo mít na péči v největším zdravotnickém zařízení v kraji - ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde pracuje zhruba 900 lékařů.

„Fakultní nemocnice evidovala ke konci září necelých 400 odvolání souhlasů s prací přesčas ze strany lékařů. Vedení celou situaci průběžně sleduje a analyzuje varianty možného řešení. Vzhledem k pokračujícím jednáním ministra zdravotnictví a ministra práce a sociálních věcí se Sekcí mladých lékařů ČLK a odbory nebudeme předjímat další situaci v této věci. Reagovat budeme ve chvíli, kdy bude jasné, jaká situace po 1. prosinci 2023 nastane,“ uvedl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.