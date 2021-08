Pučisté jsou pryč, situace v jičínské nemocnici je opět stabilizovaná

Ještě před půl rokem se zdálo, že Oblastní nemocnice v Jičíně je na pokraji kolapsu. Média tamní situaci líčila jako hromadný exodus lékařů, kteří si stěžovali na šikanu ze strany vedení nemocnice a žádali odchod ředitele Tomáše Slámy.

Do věci se kromě radního kraje pro zdravotnictví Zdeňka Finka (HDK) zapojil také hejtman Martin Červíček (ODS) i vedení města. Žádali pučisty o uklidnění situace a snažili se zamezit hromadnému odchodu lékařů. Ten se nakonec nekonal.

Nemocnici opustili jen čtyři aktéři kauzy v čele s exnáměstkem nemocnice a sekundářem interny Jiřím Novým a primářem interny Jiřím Cyranym.

„Neměli podporu, v podstatě to byl jeden člověk, který si sem natáhl tři další, a nyní už tady nejsou. To nebyl spor interny proti vedení, ale spor interny se zbytkem nemocnice, a ten zbytek dal víceméně jasně najevo, že nechce, aby se interna chovala, jak se chovala,“ komentuje situaci s odstupem času ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma.



Puč na druhý pokus

V Jičíně nešlo o první pokus svrhnout vedení špitálu. Podobná výzva k odstoupení tam od stejné skupiny lidí zazněla i o rok dříve. Také tehdy padala slova o špatné komunikaci či dokonce šikaně na pracovišti.

Sláma je opakovaně odmítl: „Žádné problémy jsme neměli, o šikaně nemůže být řeč. Já se k těm mladým doktorům ani nedostanu, všichni věděli, že je to nesmysl, zpráva vypuštěná pro média, která byla naprosto nereálná.“

Na podporu Slámy se postavila drtivá většina primářů, která v jeho prospěch sepsala i otevřený dopis vedení kraje. Ředitel nakonec nemusel nikoho vyhazovat, všichni aktéři kauzy odešli sami.



Do pozice náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči nastoupil na jaře šéf místních odborů, chirurg Daniel Malý, který se snažil situaci uklidnit.

„Jsem tu od začátku své praxe, takže jsem se to pomocí svých vztahů, co tady mám, snažil srovnat. Vznikla tu opravdová válka. Celou tu tendenční kampaň jsem moc nepochopil. Oni dělali všechno pro to, aby to vypadalo tak, že to ředitel neustojí. Alespoň z mého pohledu to tak vypadalo,“ vzpomíná Malý.

„Jsem takový diplomatický typ a snažil jsem se s nimi domluvit. Najít cestu ke smíru a společné práci. Něco se podařilo, ale někdo musel odejít, protože tam už byla taková osobní antipatie, že to dál nešlo. Pak se to začalo srovnávat a je vidět, že nemocnice už šlape,“ pokračuje.

Interna je obsazena

Pučisté varovali hlavně před kolapsem interního oddělení. V Jičíně kvůli tomu vznikla i petice občanů, kteří žádali kraj o pomoc při stabilizaci interny a celé nemocnice. Ukázalo se však, že situace nebyla až tak kritická. Nyní už má interna novou primářku i další lékaře.

„Sice jsme ještě personálně na hraně a musejí nám vypomáhat ambulantní lékaři s pohotovostmi, ale běží to a nemusíme nic omezovat. V září nám přijdou dva noví lékaři a jedna paní doktorka se vrátí ze stáží,“ vykresluje řešení Daniel Malý.

Potíže přišly v nejhorší možnou dobu – v situaci, kdy nemocnice, stejně jako jinde, bojovala s pandemií koronaviru.

„Myslím, že teď všichni pochopili, že musíme tahat za jeden provaz, protože jsme tady pro pacienty, a ne pro řešení nějakých osobních invektiv a podobně,“ míní Marián Tomášik, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod který jičínská nemocnice spadá.

Za ředitelem Tomášem Slámou dlouhodobě stojí hejtman Červíček. Podpořil ho už loni při prvním pokusu o odvolání. Tehdy upozornil na to, že jičínská nemocnice je dlouhodobě stabilní a jako jediná hospodaří se ziskem. V případě odvolání Slámy tehdy dokonce hrozil rozpadem koalice.

Začne růst nový pavilon

Ekonomické výsledky Jičína nicméně těží spíše z minulosti. Špitál je podle Tomášika dlouhodobě dobře nastavený. „Když se na něj podíváte, je to jeden pospojovaný blok. To je vždy provozně výhodnější,“ vysvětluje.

Efektivitu nemocnice by měla navíc ještě zvýšit novostavba multioborového pavilonu A pro onkologii, magnetickou rezonanci a další obory. Kraj už předal staveniště firmě Geosan Group. Objekt za více než 600 milionů korun včetně vybavení má sloužit od roku 2023.



Pavilon bude napojený krčkem na okolní budovy a díky nové rezonanci už nebudou muset pacienti cestovat na vyšetření do Hradce Králové, Trutnova či Mladé Boleslavi.