Onkologie v Jičíně dostane důstojný pavilon, firma od zakázky necouvla

Velký balvan se odvalil ze zad lékařům a zdravotníkům v jičínské nemocnici. Královéhradecký kraj v pátek po týdnech vyjednávání podepsal smlouvu na stavbu nového pavilonu onkologie a dalších lékařských oborů.

Pro nemocnici jde o klíčovou investici desetiletí. Stávající onkologický pavilon sídlí ve sto let staré budově a lékařům i pacientům už padá na hlavu.



„Na novou budovu se velmi těšíme, vlastně už léta, a to hlavně kvůli našim pacientům. Stará budova nevyhovuje asi ve všem. Jsou tam plísně, nedovírají okna, už není vhodná ani na přestavbu,“ popisuje vrchní sestra z jičínské onkologie Katarína Farkašovská.

Stávající prostory působí negativně především na pacienty, kteří v nich mají podstupovat jedny z nejnáročnějších lékařských procedur. Místo moderního pracoviště je čeká – alespoň po psychologické stránce – návrat do minulosti.

„Přijdou z krásné chirurgie, kde jim někdo sdělí diagnózu, což pro ně je první šok, a druhý zažijí, když vejdou k nám do pavilonu,“ pokračuje sestra.



„Pro pacienty to není příjemné, když tu jsou na náročnou léčbu a vidí tohle. I kvůli tomu pak třeba mohou jít jinam, například do hradecké fakultní nemocnice,“ míní primář onkologie Jiří Förster.



Plány na demolici pavilonu A a jeho novostavbu pro onkologii, hematologii, dialýzu či laboratoře jsou staré už roky. Nemocnice počítá s tím, že do multioborového pavilonu pořídí i magnetickou rezonanci, která dosud v Jičíně chybí.

„Magnet tady v podstatě není jen proto, že ho není kam dát. Ani neuvažujeme, že nemocnice tohoto typu by ho neměla. Dnes posíláme pacienty na magnetickou rezonanci, kde je zrovna volno, do Hradce, Trutnova, Mladé Boleslavi i do Prahy. Pro takové zařízení nám tu chybí vhodné stavební prostory, už roky se totiž počítá, že magnet bude právě v Áčku,“ vysvětluje ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma, jehož se výběrová komise už před pěti lety při konkurzu na ředitele ptala, co říká na chystanou stavbu nového pavilonu.

Firma znovu přepočítala rozpočet

Na půlmiliardovou investici si však nemocnice musela ještě několik let počkat.

Nervozita byla v Jičíně cítit i v posledních měsících. Královéhradecký kraj totiž sice výběrové řízení na zhotovitele stavby vypsal loni v říjnu, ale v tendru musel řešit téměř tři desítky dotazů. Uzávěrka nabídek se tak posunula až na konec dubna.

Vzápětí nastal strmý růst cen ve stavebnictví a nebylo vůbec jisté, jestli se vysoutěženou firmu Geosan Group podaří u zakázky za 318 milionů korun bez daně udržet.

„Společnost si vzala čas na přepočítání rozpočtu. Ten jsme jim poskytli a teď jsme je vyzvali k podpisu smlouvy,“ říkal před týdnem první náměstek hejtmana pro investice a inovace Pavel Bulíček (Piráti).

Hrozilo, že firma nabídku stáhne. Podobně se mohli zachovat i další účastníci tendru. Nakonec se však podařilo vyjednat dohodu.

„Vážím si rozhodnutí společnosti Geosan Group, která i přes zvýšení cen stavebních materiálů dodržela původní nabídku a cenu za stavbu pavilonu nenavýšila,“ informoval v pátek o podpisu smlouvy hejtman Martin Červíček (ODS).

Práce mají začít na přelomu srpna a září demolicí současného pavilonu A z 20. let minulého století, který je už několik let prázdný. Zůstanou z něj jen základy. Nová pětipodlažní budova má být hotová na jaře 2023, následovat budou dva měsíce zkušebního provozu. Součástí zakázky je také spojovací krček do sousedního pavilonu E.

„Pacienti mířící na magnetickou rezonanci sem pojedou vnitřkem, aby nemuseli jezdit někde venku v dešti,“ vysvětluje propojení budov v areálu náměstek ředitele pro léčebnou péči Daniel Malý. Celková cena za multioborový pavilon však ještě stoupne, nezahrnuje totiž vybavení.

Po dostavbě začnou škatulata

Pro jičínskou nemocnici je novostavba pavilonu A zcela zásadní investicí. Pomůže vyřešit hned několik problémů. Kromě onkologie se tam přesunou laboratoře, které jsou nyní rozesety na několika místech, ale také oddělení, jež se dnes nacházejí zcela mimo nemocnici.

„Jde o celé dialyzační centrum či hematologii, které teď sídlí přes ulici. Také biochemie, ta je v budově ze 70. let. Například to, že dnes neděláme rutinně PCR testy, je jen důsledek toho, že nemáme odpovídající technické prostory. Budovy, které se nám uvolní stěhováním, můžeme použít jinak,“ zamýšlí ředitel Tomáš Sláma.

Nemocnice už plánuje přesun rehabilitačního oddělení, které je provizorně v pavilonu RTG, proměnou má projít také psychiatrie, jež sdílí objekt s dalšími obory. Dočasně se nastěhuje k současné onkologii, než se podaří přestavět objekty naproti areálu.

„Byl bych rád, kdyby to byl výhled do příštích pěti let, protože psychiatrických lůžek máme v kraji zoufale málo. Nejde o žádné stamiliony a navíc by nám to vyřešilo spoustu věcí, které teď v areálu řešíme,“ míní Sláma.