Pacientům v Jičíně slouží nemocniční lékárna, dříve museli do centra

Špitál měl pronajaty městské prostory u Valdické brány, kde kromě lékárny pro veřejnost sídlila také nemocniční lékárna zásobující léčivy jednotlivá oddělení.



„Nebylo to příliš praktické, protože jsme museli léky do pavilonů jednou až dvakrát denně dovážet autem,“ vzpomíná ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma.

Nemocniční lékárna funguje v nové budově už několik týdnů, nyní se otevírá také její část pro veřejnost. Lidé si tak budou moci léky vyzvednout přímo cestou z nemocnice.

„Určitě je to lepší než chodit až k bráně. Hodně lidí to pak řeší tak, že si léky vyzvedne třeba v lékárně u hypermarketu, když jdou na nákup, aby nemuseli zajíždět do centra,“ říká Romana z Jičína a obratem dodává, že je škoda, že lékárna bude v provozu jen do 16 hodin a o víkendech bude zavřená.

„O prodloužení otevírací doby uvažujeme, ale teď na to nemáme personální kapacity. Uvidíme, jak se stávající provozní doba osvědčí. O víkendu jsou ambulance stejně zavřené a když někdo přijde o víkendu na pohotovost, vždy mu dáme léky alespoň do pondělí,“ odmítá kritiku ředitel.

Moderní přízemní objekt se šedým oplechováním stojí v Bolzanově ulici, kde je hlavní vjezd do areálu nemocnice. Součástí úprav bylo také vybudování nového vjezdového portálu s automatickými závorami a platebním systémem. Původní závora byla roky nefunkční a nemocnice tak nemohla regulovat počet aut v areálu.

„Nemocnice byla takové velké parkoviště, což se nyní trochu zlepšilo, protože řada lidí raději zaparkuje v ulici, aby nemusela platit. Moderní vstup určitě nemocnici posouvá do nového století,“ míní starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Na problémy s parkováním si však lidé stěžují i v okolí nemocnice. Město chce proto při úpravách bývalých kasáren zvětšit počet parkovacích míst v ulici Československé armády. Ze současných 21 by jich mělo být téměř padesát.

Úprava vjezdu a stavba lékárny začaly na podzim 2019 a kraj za práce včetně vybavení zaplatil 48 milionů korun. „Velkým přínosem je rozšíření vjezdu, které umožní lepší průjezdnost osobních vozů i sanitek,“ připomíná náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti).