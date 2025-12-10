Žena v nemocnici skočila z okna a vážně se zranila, soud jí dal šanci na odškodnění

Soud v Náchodě se musí znovu zabývat žalobou ženy, která se při hospitalizaci v Broumově na Náchodsku pokusila o sebevraždu skokem z okna. Zažalovala Oblastní nemocnici Náchod, pod kterou broumovská interna spadá, a požadovala více než pět milionů korun jako náhradu újmy. Stížnosti ženy dnes vyhověl Ústavní soud.

Nemocnice v Broumově | foto: Královéhradecký kraj

Událost se stala v březnu 2015. Justice se dosud k nároku pacientky stavěla odmítavě, ale Ústavní soud (ÚS) má jiný názor.

„Pokud zdravotnické zařízení ví nebo má vědět o skutečném a bezprostředním riziku, že se jednotlivec hospitalizovaný v souvislosti se svým duševním onemocněním pokusí o sebevraždu, je povinno přijmout rozumná preventivní opatření, aby takovému pokusu předešlo,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy.

Ženu hospitalizovali na interně poté, co snědla několik tablet léku, který v menší dávce pravidelně užívala kvůli duševnímu onemocnění. Při hospitalizaci popřela sebevražedný pokus a podle zdravotníků nevykazovala další podobné tendence.

Po několika dnech však v noci vyskočila z okna. Při pádu žena utrpěla závažná zranění. Podle žaloby měla nemocnice předvídat riziko sebevražedného pokusu nebo jiného nebezpečného chování a přijmout přiměřená opatření.

Odborný názor personálu nestačí, řekl soud

Okresní soud v Náchodě, Krajský soud v Hradci Králové i Nejvyšší soud dospěly k závěru, že nemocnice nechybovala a postupovala odborně správně. Podle ústavních soudců ale nemocnice měla buď zajistit zvýšený dohled, nebo ženu umístit jinam než na internu.

„Stěžovatelku osobně nevyšetřil ani psychiatr, ani psycholog. Nebylo namístě spoléhat se na závěr lékařů interního oddělení a nelékařského personálu, že stěžovatelka s psychickým onemocněním již nemá sebevražedné myšlenky a pokus o sebevraždu nezopakuje,“ konstatoval ÚS.

Odlišné stanovisko k nálezu zaujal soudce Josef Fiala. Odkázal na posudky, podle kterých nemocnice postupovala lege artis, tedy v souladu s odbornými zásadami. Fiala navrhoval odmítnutí stížnosti, Baxa se soudkyní Veronikou Křesťanovou jej však v senátu přehlasovali a všechny dosavadní rozsudky zrušili.

Žena v nemocnici skočila z okna a vážně se zranila, soud jí dal šanci na odškodnění

