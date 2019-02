V Krkonoších ukončili pátrání po německém turistovi. Zřejmě už nežije

Jisté je, že třiatřicetiletý pohřešovaný muž nikam neodjel svým autem. Policisté ho našli na polské straně Krkonoš na parkovišti. Vůz tam i po deseti dnech stále stojí. Ještě minulou sobotu večer polská strana požádala o pomoc české kolegy.

„Pustili jsme se do společné pátrací akce. Nejdříve jsme obvolali všechny horské boudy v okolí, kde by se muž mohl nacházet. Ale bez výsledku,“ řekl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Záchranáři zkoušeli, jestli z fotky nepoznají, kde by se mohl ztracený turista nacházet. Bohužel z ní nebylo nic poznat. „Bylo vidět pouze tyčové značení v mlze. V pondělí jsme s polskými kolegy vyrazili pátrat do Obřího dolu a do Kotle, ale bylo také marné,“ popsal náčelník.

Akci znesnadňovaly přívaly sněhu a silný vítr. „Za pár dní hledání připadlo až pětatřicet centimetrů. Po dohodě s polskými kolegy jsme pátrání ukončili. Samozřejmě však budeme v rámci služeb v terénu hledat dál,“ řekl Jirsa.

Horská služba předpokládá, že turista je už mrtvý. „Pokud by žil, našel by se do tří dnů. Teď je to už nesmysl. Těžko soudit, proč přesně se ztratil, jestli kvůli počasí nebo neznalosti místa. Nemůžeme vyloučit žádnou příčinu. S postupným odtáváním sněhu se pravděpodobně objeví jeho tělo,“ uzavřel Jirsa.

Poláci v pátek povolali vycvičené psy na vyhledávání lidí. „Ale ani to nepomohlo. V pátrání ještě budeme pokračovat,“ sdělil náčelník GOPR Krkonoše Sławomir Czubakiem.

Pokud se informace o smrti německého turisty potvrdí, bude první obětí letošní zimy na hřebenech Krkonoš.